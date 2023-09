Quel joueur bidirectionnel est le plus impressionnant : Travis Hunter ou Shohei Ohtani ?

Quelle performance bilatérale a été la plus impressionnante cette saison : celle de Travis Hunter ou de Shohei Ohtani ?

Les deux joueurs réalisent des exploits distincts dans leurs sports respectifs. D’une part, Hunter joue à gauche et à droite en tant que receveur large et demi de coin dans le football universitaire depuis Colorado et auparavant Jackson State. Pendant ce temps, Ohtani a ébloui la scène de la MLB en tant que frappeur et lanceur partant des Angels de Los Angeles, remportant notamment le titre de MVP de la Ligue américaine 2021 et étant finaliste pour le prix la saison dernière.

Dans l’édition de vendredi de « Undisputed », Passer sans baie a soutenu qu’Ohtani avait l’avantage sur Hunter.

« Avec Ohtani, vous pouvez déjà faire valoir qu’il est le meilleur joueur de baseball polyvalent que nous ayons jamais vu, car c’est incroyablement génial des deux côtés », a déclaré Bayless. « Vous avez une sérieuse puissance de Babe Ruth-ian. Il avait une fiche de 10-5 en tant que lanceur partant cette année, et il s’est déchiré le coude, donc il est mis de côté pour le reste de l’année. Mais il a une fiche de 38-19 en tant que lanceur partant. dans la grande ligue de baseball.

« Quelle est la chose la plus difficile à faire dans le sport ? Pour moi, c’est d’atteindre ce lancer à 95 mph ; c’est juste difficile, mec. Il peut faire ça, et la deuxième chose la plus difficile à faire est de le lancer à 95 mph et de le peaufiner, enlevez quelque chose, lancez une balle courbe, changez et peignez le noir comme on dit et frappez vos points. «

Ohtani est au milieu d’une autre campagne de calibre MVP. Au marbre, il a totalisé 44 circuits, huit triples et 95 points produits, un sommet dans la MLB, tout en bénéficiant d’une ligne oblique de .304/.412/.654. Avant de tomber avec une UCL déchirée au bras lanceur, Ohtani a affiché une MPM de 3,14, un WHIP de 1,06 et 167 retraits au bâton en 132,0 manches (23 départs).

Ohtani est agent libre après cette saison et devrait quitter les Angels, avec lesquels il a commencé sa carrière dans la MLB en 2018. Los Angeles est entré vendredi 12,5 matchs derrière les Blue Jays de Toronto pour la tête de série n ° 3 de l’AL.

Le co-animateur de Bayless, Keyshawn Johnson, était d’accord avec l’idée selon laquelle le succès d’Ohtani est un peu meilleur que celui de Hunter.

« Il [Ohtani] était le MVP 2021 », a commencé Johnson. « Il a attisé Mike Trout lors de la Classique mondiale de baseball ; est monté sur le monticule et l’a attisé. Sortez d’ici et faites-vous exploser. Sa carrière ERA, il est à 3,01. Ridicule. Sa moyenne au bâton est de 0,274 ; c’est difficile à faire. Lorsque vous devez lancer et balancer en même temps, vous gaspillez plus de 90 mph lorsque vous lancez. Si tu déménages cette année, il [has] j’ai fait beaucoup de choses avec une blessure. …

« S’il décidait d’en choisir un, il serait l’un des plus grands de tous les temps, et il pourrait encore être l’un des plus grands de tous les temps en faisant les deux. »

Le week-end dernier, Hunter – l’ancienne recrue n ° 1 au pays – a fait le show lors de la victoire 45-42 des Buffaloes contre TCU, jouant 145 snaps époustouflants et réalisant 11 attrapés pour 119 verges et réussissant un Interception de plongée sensationnelle. La superstar de 6 pieds 1 pouce et 185 livres est un véritable étudiant de deuxième année et ne sera éligible au repêchage de la NFL qu’en 2025.

Hunter et le Colorado viseront à démarrer la saison 2023 2-0 lorsqu’ils accueilleront le Nebraska lors du « Big Noon Kickoff » samedi ( 12 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ).

