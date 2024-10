Quel impact Taylor Swift aura-t-elle réellement sur les élections américaines ?

Pour le dernier épisode de BBC Radio 4 Pourquoi me détestes-tu USA j’ai enquêté sur la façon dont Irene Kim, une passionnée de mèmes pop – la co-fondatrice de Swifties pour Kamala – s’est retrouvée transformée de superfan en stratège politique. L’une des tactiques utilisées par elle et ses collègues militants a-t-elle réellement fonctionné ?

Au cours du mois dernier, j’ai envoyé des messages à plusieurs comptes qui aiment et commentent les publications de Swifties for Kamala.

Une partie de l’attrait du soutien d’une célébrité – et du contenu politique généré par leurs fandoms – réside dans le fait que contrairement aux publicités payantes, ce type de contenu généré par les utilisateurs semble authentique.

Une étude de la Harvard Kennedy School qui a examiné l’impact des célébrités en matière d’inscription sur les listes électorales a révélé que leur « authenticité » peut être essentielle pour motiver les gens à aller voter.

Son auteur, Ashley Spillane, a déclaré à la BBC que les célébrités sont parmi les « membres les mieux placés de la société » lorsqu’il s’agit de faire face aux causes de l’apathie des électeurs, telles que « le manque d’information, le manque de confiance et le manque de motivation ».

« Les gens les connaissent en dehors de la politique, ce qui rend leur implication plus profonde et moins intéressée », a-t-elle déclaré. Dans les 24 heures suivant le soutien de Swift à Harris sur Instagram, près de 340 000 personnes avaient visité vote.gov, un site d’inscription, en utilisant un lien personnalisé qu’elle avait créé.

Alors que Harris a bénéficié du soutien de Swift, Beyoncé et de quelques autres célébrités de renom, Trump n’est pas non plus sans fans. Les soutiens de Kid Rock, Elon Musk, John Voight et des YouTubers Nelk Boys pourraient l’aider à atteindre les jeunes hommes de la même manière que le soutien de Swift a renforcé le profil de Harris auprès des jeunes femmes. Les partisans engagés de Trump en ligne fonctionnent également un peu comme un fandom.

Cependant, les soutiens peuvent se retourner contre eux, selon les sondages. Un sondage de l’Université Quinnipiac réalisé fin septembre a révélé que le soutien de Swift à Harris rendait 9 % des personnes interrogées « plus enthousiastes » à propos de sa candidature, tandis que 13 % d’entre elles étaient « moins enthousiastes ». L’étude a également examiné comment l’approbation de Musk a affecté l’opinion des personnes interrogées à l’égard de Trump : 13 % se sont sentis plus enthousiastes, tandis que 21 % se sont sentis moins. En fin de compte, nous ne saurons pas exactement quel impact les célébrités – et leurs fandoms – auront sur cette élection avant novembre.

Dans ce qui semble être une élection très serrée, ce sont ces groupes de partisans en ligne qui pourraient motiver les électeurs à se rendre aux urnes – en particulier dans les États charnières où le vainqueur peut être désigné par des milliers de voix seulement.

Mme Kim, co-fondatrice de Swifties pour Kamala, m’a dit que le groupe ciblait particulièrement les personnes vivant dans des États swing.

Peggy Rowe se trouve en Arizona, l’un des États les plus surveillés lors des élections. Elle m’a dit que c’était le soutien de Harris au droit à l’avortement qui l’avait renforcée dans son soutien au vice-président.

« Je suis très passionnée par les droits reproductifs et les médias sociaux ont encore confirmé mes opinions », a-t-elle déclaré.

Bien qu’ils emploient toutes les méthodes de campagne politique traditionnelles, Swifties for Kamala a apporté une touche spécifique à leurs efforts. À chaque fois qu’ils participent à des événements, ils distribuent des bracelets d’amitié arborant des slogans politiques comme « À mon époque électorale ». C’est un clin d’œil à la tournée Eras de Swift, où les fans ont échangé des bracelets d’amitié sur le thème de Swift en signe d’être un vrai fan.

Mme Kim a déclaré qu’ils avaient commencé une campagne en face-à-face il y a quelques semaines et qu’ils avaient appelé et envoyé des SMS directement à leurs abonnés. Ils visent à avoir au total 22 millions de contacts directs avec les électeurs d’ici le jour du scrutin.

Le groupe Swifties for Kamala a collecté plus de 200 000 $ (153 000 £) pour la campagne de Harris, à la mi-octobre, a-t-elle estimé.