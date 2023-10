Quel impact Ozempic aura-t-il sur la santé et les affaires ?

La version mince

Il y a un an, la plupart des gens n’avaient jamais entendu le mot « Ozempic ». Maintenant, la perte de poids »médicament miracle» et une prescription presque identique appelée Wegovy sont sur le bout de toutes les langues. Le produit injectable hebdomadaire, initialement développé pour traiter le diabète de type 1, a été salué comme un «percée, » un «changeur de jeu» «révolutionnaire« , et, oui, un «balle en argent» dans la lutte contre l’obésité. Les célébrités l’adorent (même si seules quelques-unes, dont Elon Musk, ont confirmé publiquement qu’ils l’utilisaient). Les fabricants de médicaments le font aussi. Le succès du sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy, a «créé une ruée vers l’or.» L’année dernière, les développeurs de médicaments amaigrissants ont signé des contrats de 1,4 milliard de dollars.

Le problème est qu’une grande partie de cet argent provient d’utilisations hors AMM, une pratique totalement légale dans laquelle un médecin prescrit un médicament dans un but autre que celui approuvé par la FDA. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le sémaglutide pour les patients présentant un indice de masse corporelle (IMC) de 30+ ou un IMC de 27+ et des affections comorbides. Mais de nombreuses compagnies d’assurance, dont Medicare, ne remboursent pas les médicaments amaigrissants. Une grande partie des médicaments disponibles est consommé par des personnes ayant un IMC sain et qui peuvent se permettre de payer de leur poche. Alors que ceux qui ont le plus besoin du médicament ont du mal à y accéder, pour les personnes aux poches profondes, le sémaglutide est « terriblement facile à obtenir ». dit Jia Tolentino du New Yorker. Aucun rendez-vous chez le médecin n’est requis.

Curieux de savoir comment tout cela a commencé ? Voici votre Rx à lire à l’avance.

Par les chiffres

9 millions : Nombre d’ordonnances d’Ozempic et de Wegovy rédigées par des médecins américains au cours des trois derniers mois de 2022

15 % : Quantité moyenne de poids corporel perdu par les patients dans un essai étudiant la dose maximale de Wegovy

66% : Nombre moyen de patients de poids retrouvé au cours de la première année après avoir arrêté d’utiliser Ozempic ou Wegovy

7 milliards de dollars : Résultats de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, qui fabrique Wegovy et Ozempic, au premier semestre 2023

2,3% : Part des résidents les plus chics de Manhattan prenant Ozempic ou Wegovy en 2022

2 100 milliards de dollars : Le coût annuel serait d’offrir du sémaglutide à chaque Américain classé comme obèse au prix actuel

Explique-le comme si j’avais 5 ans !

Comment agit le sémaglutide ?

Tout a commencé en 1995. Chercheurs, inspiré du venin des monstres de Gila, a découvert que lorsque nous mangeons, notre corps produit naturellement un certain nombre d’enzymes digestives. Le récepteur du peptide-1 de type glucagon, ou GLP-1, est celui qui favorise la production d’insuline, ralentit la digestion et supprime les hormones de la faim dans le cerveau.

Le sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy, est conçu pour imiter le GLP-1 dans le corps. En termes chimiques, cela en fait un agoniste du GLP-1. Lorsque les personnes diabétiques prennent ce médicament, cela les rend plus sensibles à l’insuline. Il supprime également l’appétit de l’utilisateur, raison pour laquelle il est si populaire pour perdre du poids.

Cette semaine encore, le géant pharmaceutique Eli Lilly a annoncé les résultats d’un essai clinique d’un nouveau médicament contre le diabète similaire à Ozempic et Wegovy appelé Mounjaro. Dans l’étude, les participants en moyenne perdu un quart de leur poids corporel– ou un poids stupéfiant de 60 livres (27 kg). Mounjaro combine un agoniste du GLP-1 avec une dupe d’une autre hormone appelée polypeptide insulinotrope glucose-dépendant, ou GIP. Ensemble, ils semblent encore plus efficaces que le sémaglutide. Il n’y a qu’un seul problème : ce médicament contre le diabète n’a pas encore été approuvé par la FDA pour la perte de poids. initiés de l’industrie je pense que le feu vert sera obtenu cette année.

Citable

« Être un médecin positif à l’ère d’Ozempic m’a malheureusement fait réaliser que je ne peux pas, à moi seul, arrêter la grossephobie qui imprègne notre culture. Tant qu’il existera, nous aurons un marché pour les médicaments qui font maigrir.»—Médecin de famille du New Jersey Mara Gordon pour NPR

Effets secondaires

Avertissement : « Power Vomissement »

Ozempic a été salué comme un médicament miracle, mais le produit injectable – avons-nous mentionné qu’il est injecté, souvent dans le abdomen?—peut avoir de graves conséquences. Pour certains utilisateurs, le sémaglutide apporte une fin bienvenue à la sensation de faim. Mais pour d’autres, le médicament induit une aversion intense pour la nourriture, voire une incapacité à réduire sa consommation. «Je n’avais pas d’énergie, j’avais des nausées constantes et ce que j’appelle des vomissements puissants», Anna Toonk, patiente diabétique et utilisatrice de sémaglutide, a dit à The Cut. En fait, la suppression de l’appétit est si essentielle à l’efficacité du médicament que certains ont soutenu qu’elle était pas du tout un effet secondairemais le mécanisme réel de la perte de poids.

Le sémaglutide et son cousin le tirzépatide peuvent également être accompagnés d’un risque accru du cancer de la thyroïde, possible dérégulation émotionnelleet la menace de aussi beaucoup perte de poids. Parce que les chercheurs n’ont observé les participants aux essais que pendant deux ans d’utilisation, ils ne peuvent pas encore détailler tous les avantages et inconvénients des médicaments. Mais à mesure que le sémaglutide devient plus populaire, la liste des complications possibles s’allonge. Fin septembre, la FDA mis à jour L’étiquette d’Ozempic avec un nouvel avertissement, cette fois, pour les intestins bloqués.

Quiz pop

Quel est le coût direct d’un mois d’Ozempic injectable ?

R. 915 $

B. 180 $

C. 525 $

D. 1 400 $

Vous pensez que vos chances d’avoir raison sont minces ? Faites défiler vers le bas pour le découvrir.

Cartographié

Graphique: Clarisa Díaz

Le poids diminue, les stocks augmentent

En septembre, la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk a brièvement dépassé LVMH pour devenir la plus grande capitalisation boursière d’Europe, comme le montre ce graphique. Novo Nordisk détient le brevet exclusif sur les médicaments à base de sémaglutide Ozempic et Wegovy, ce qui signifie que toutes les ventes reviennent à la banlieue de Copenhague. Bien que les pharmacies spécialisées aient essayé d’imiter l’ingrédient actif, il est loin de la vraie affaire.

Fait amusant

Au moins un des scientifiques qui ont développé le sémaglutide pense que Wegovy et Ozempic perdront rapidement leur attrait en tant que médicament amaigrissant. « Donc, vous ne mangez pas grâce à la thérapie GLP-1 parce que vous avez perdu tout intérêt pour la nourriture », a-t-il déclaré. dit à Wired. « Cela peut éventuellement être un problème, car après un an ou deux, la vie devient tellement ennuyeuse que vous ne pouvez plus la supporter et que vous devez retourner à votre ancienne vie. »

Question à un million de dollars

Qu’arrive-t-il aux collations ?

Les personnes qui prennent Ozempic et Wegovy expriment souvent un changement dans leur appétit. En particulier, beaucoup évitent les aliments riches en sucre et en graisses lorsqu’ils prennent ce médicament. Cela amène les fabricants de snacks à réfléchir à leurs stratégies à long terme. Dans un nouveau rapport, Morgan Stanley estime que jusqu’à 7 % des Américains prendront un médicament GLP-1 d’ici 2035. En conséquence, ils prédisent que les ventes de « malbouffe » pourraient chuter de 3 % ou plus.

Mais voici un autre facteur à considérer : l’industrie « sur-indexe généralement les individus à faible revenu, qui ne sont probablement pas les principaux utilisateurs de ces drogues », a déclaré un analyste. a déclaré à CNBC. Autrement dit, les aliments sucrés et bon marché sont principalement commercialisés auprès des gens qui ne peut pas se permettre d’Ozempic en premier lieu – un maillon important dans toute l’épidémie d’obésité pour commencer – il est donc peu probable que les fabricants de sodas corrigent leur cap de manière trop brutale pour l’instant. Malgré toutes les boules de cristal médiatiques que vous voyez beaucoup en ce moment, il est tout à fait probable que les amateurs de collations attendront. Et regardez. Les observateurs d’attente.

Emmène-moi dans ce 🐰 trou !

Sur leur podcast Phase d’entretienAubrey Gordon et Michael Hobbes déconstruisent l’industrie du régime, du régime céto à la farce qu’a été le Presidential Fitness Test, fléau des écoliers américains des années 1950 à 2013. Dans leur dernier épisode, sur Ozempic, le duo discute des avantages potentiels des nouveaux médicaments amaigrissants pour sauver des vies et du besoin urgent de continuer à lutter contre les préjugés anti-graisse. Quel que soit le succès de cette classe de médicaments, il y aura toujours une diversité de tailles corporelles dans notre société.

L'e-mail d'aujourd'hui a été rédigé par Eleanor Cummins et édité et réalisé par Morgane Haefner.

La bonne réponse au quiz pop est UN., 915 $.