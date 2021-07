Quel impact l’astéroïde Chicxulub a eu sur Terre

Il y a environ 66 millions d’années, l’astéroïde Chicxulub de 10 milles de large a frappé le sol avec un bang et les dinosaures étaient morts. On pense qu’environ 75% de toute la vie s’est éteinte à cause de son impact. Outre les dinosaures, plusieurs reptiles et vertébrés marins n’ont pas non plus pu survivre à l’attaque. Après Chicxulub, le globe a subi une série de changements, et cela a profondément impacté le climat et la forêt. Ainsi, d’autres organismes qui ont pu survivre à l’attaque sont morts plus tard dans la décennie car ils n’étaient pas capables de s’adapter aux changements climatiques.

Les chercheurs ont affirmé que les changements qui se sont produits en raison de l’impact de l’astéroïde ont façonné l’Amazonie et d’autres forêts tropicales néotropicales. Une botaniste et paléobiologiste du Smithsonian Tropical Research Institute, Monica Carvalho, a déclaré que la forêt telle que nous la connaissons aujourd’hui, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, a commencé après que l’extinction ait réinitialisé l’ensemble de l’écosystème et permis aux plantes à fleurs de prendre le dessus.

Fougères et Confères – Carvalho mentionné qu’on ne sait pas exactement ce qui s’est passé immédiatement après que Chicxulub a frappé la Terre. On pense que la photosynthèse se serait en grande partie arrêtée pendant un siècle, car la poussière de l’impact aurait pu bloquer la lumière du soleil. Les cendres de divers incendies ont également obstrué l’atmosphère, rendant difficile la pénétration de la lumière du soleil. Les recherches de Carvalho ont révélé que seules les graines étaient capables de survivre et que la diversité des plantes tropicales avait subi une perte de 45%. Les forêts ont mis plus de 7 millions d’années à se remettre en forme.

Montée de la floraison – Lorsque la reprise a commencé, les plantes évoluant dans les forêts tropicales humides néotropicales étaient principalement des plantes à fleurs. Les arbres à feuilles caduques, ceux qui perdent leurs feuilles à la fin d’une saison de croissance, entrent dans la catégorie ci-dessus. Les recherches de Carvalho indiquent que les forêts néotropicales étaient dominées par les plantes à fleurs et qu’elles ont également changé leur structure. La forêt amazonienne n’était pas dense car les arbres poussaient à distance les uns des autres. Mais maintenant, la forêt est remplie de canopées fermées et de sols relativement sombres.

Diversification de nouvelles espèces – La recherche affirme également que la grande quantité de fruits produits à partir des forêts peut avoir contribué à la diversification de nouvelles familles d’espèces comme les mammifères.

Azote dans l’air – On dit aussi que les légumineuses de la famille des criquets pèlerins deviennent très abondantes, ce qui pourrait avoir conduit à la teneur en azote de l’air. Selon Carvalho, « les bactéries symbiotiques qui vivent dans les racines des acacias éliminent l’azote de l’air et le nourrissent aux plantes ».

Cycle de l’eau – Suite à l’impact, les forêts ont pu recycler l’eau rapidement, car elle l’absorbait et la rejetait dans l’atmosphère.

