Quel impact cela a-t-il réellement sur la santé cardiaque ?

Mir Ali, MD chirurgien général certifié, chirurgien bariatrique et directeur médical du MemorialCare Surgical Weight Loss Center du Orange Coast Medical Center à Fountain Valley, en Californie, qui n’a pas participé à la méta-analyse, a suggéré plusieurs façons d’éviter les effets gastro-intestinaux indésirables, dont la première consiste à limiter autant que possible la taille des doses.

« Nous commençons par donner au patient la dose la plus faible », a expliqué Ali, « et nous l’ajustons toutes les 4 semaines. Cela donne généralement aux patients le temps de s’adapter à ces effets secondaires. Nous avons des patients qui voient des résultats avec des doses plus faibles.

« Parfois, les gens prennent ces médicaments et mangent comme avant. Ils sont trop pleins, ce qui provoque davantage de nausées car l’estomac ne se vide plus comme avant », a expliqué Ali.

Il a ajouté que lui et ses collègues « conseillent […] Les patients doivent réduire leur consommation de glucides et s’en tenir aux protéines et aux légumes qui vont faciliter la perte de poids. [These types of foods] aident également à minimiser certains des symptômes.