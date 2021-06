Quel hommage: Messi imite la célébration de Maradona après avoir marqué un coup franc sensationnel pour dépasser Ronaldo dans le livre des records (VIDEO)

Après un spectacle de lumière d’avant-match et un montage en l’honneur de la légende argentine décédée, le Chili aurait pu être pardonné d’avoir été encouragé par le fait de contrecarrer Messi pendant plus d’une demi-heure à l’Estadio Nilton Santos dans le pays hôte réorganisé à la hâte.

Concéder un coup franc à une distance réaliste du but n’est jamais une situation enviable lorsque Messi est sur le terrain. La Roja a été rapidement punie pour l’avoir fait alors que le meilleur buteur de tous les temps de Barcelone a mis fin à une attente qui durait depuis juin 2018 pour un but pour son pays qui n’était pas le résultat d’un penalty, réalisant un effort exquis au-delà de l’ancien gardien de Manchester City Claudio Bravo .

Le meilleur angle du coup franc de Messi

Messi a semblé imiter une célébration emblématique de Maradona pour marquer sa magnifique frappe, sautant en l’air au milieu de l’environnement étrange du stade vide tout en dirigeant un coup de poing aérien vers le bas.

Cela a permis aux fans de Messi de se vanter dans le débat apparemment sans fin sur qui est le plus grand footballeur moderne entre Cristiano Ronaldo et son grand rival, prenant « la puce » un but direct sur coup franc au-delà du total de 57 du capitaine portugais.

La dernière fois que Messi a salué Maradona avec un hommage, il a été condamné à une amende de milliers de dollars en Espagne pour avoir enfreint les règles pour enlever sa chemise, révélant la bande des Newell’s Old Boys, pour lesquels Maradona a joué dans son pays natal.

L’Argentine n’a pas pu tenir dans un premier match frénétique dans le groupe A de la pièce maîtresse.

La célébration de Messi tras el gol. Maradona

Le coup franc de Lionel Messi contre le Chili était son premier but sans pénalité avec l'Argentine dans un match de compétition depuis la Coupe du monde 2018 contre le Nigeria. C'est aussi son premier but sur coup franc direct avec l'Argentine depuis 2016 contre la Colombie

Coups francs en carrière en 2011Ronaldo : 30Messi : 4 Coups francs en carrière maintenantRonaldo : 56Messi : 57

L’ancien coéquipier de Messi au Barça, Arturo Vidal, a été refusé sur penalty après 57 minutes, mais Eduardo Vargas a poignardé au rebond pour priver l’Argentine de trois points.

Selon un site dédié à la rivalité très controversée entre Messi et Ronaldo, l’homme d’un club marque sur coup franc environ tous les 16 matches.

L’attaquant de la Juventus met un peu moins de trois matches de plus pour trouver le filet d’un ballon mort en dehors du penalty, nécessitant 19 matchs contre 16 pour Messi.

Les admirateurs de Messi sur les réseaux sociaux ont souligné le fait que leur héros avait marqué cinq buts sur coup franc contre les 30 de Ronaldo au début de 2012, ce qui a rapidement modifié cet écart après que Barcelone l’a nommé spécialiste régulier des ballons morts.