Quel groupe de mort ? Les supporters de Newcastle se réjouissent du match nul de la Ligue des champions alors que le facteur St. James’ Park pourrait voir les Magpies dominer le PSG

C’était le moment de la soirée à Monaco où tout le monde reprenait son souffle lorsque Newcastle était nommé dans le groupe F de la Ligue des champions.

De retour à Tyneside, cependant, ce choc aux yeux écarquillés s’est rapidement transformé en pure excitation.

Le formatage signifiait que parmi les trois groupes restants lorsque Newcastle était tiré au sort, un trio composé du Paris Saint-Germain, du Borussia Dortmund et de l’AC Milan était le choix le plus difficile, mais aussi le plus excitant.

Ainsi, lorsque l’inévitable s’est produit pour la plupart des fans, le buzz autour d’un retour après 20 ans a atteint son paroxysme en raison du prestige européen affiché.

Les fusées éclairantes et les tifos au Parc des Princes, le Mur Jaune à Dortmund et l’héritage footballistique à San Siro, les voyages à l’extérieur ne s’améliorent guère, mais lorsqu’il s’agit de questions sur le terrain, les choses à la maison pourraient s’avérer encore plus. important.

Un St. James’ Park bondé pourrait bien s’avérer décisif face à des équipes au palmarès exceptionnel, et les fans et les experts sont certains que les trois géants itinérants vont être sous le choc.

L’ancien patron des Magpies et animateur de talkSPORT, Alan Pardew, a expliqué : « Cela va être très, très difficile pour ces équipes d’obtenir des résultats à St. James’ Park.

« Nous sommes arrivés aux quarts de finale de la Ligue Europa avec Benfica et l’ambiance était incroyable, je ne peux même pas imaginer ce que ça va être pour un match de Ligue des Champions.

« Je pense que c’est une décision difficile de sortir de ce groupe, mais ils ont une grande chance, et si Eddie [Howe] peut faire cela, ce sera une véritable plume dans son chapeau car c’est un groupe difficile et difficile.

La légende du club, Alan Shearer, a résumé les émotions des fans, incapable de s’empêcher de sourire : « C’est donc ce que voulaient tous les Geordies, Newcastle en Ligue des champions, et wow, cela n’a pas déçu.

« Quel tirage au sort, le PSG, Dortmund et l’AC Milan, j’imagine bien cinq ou six mille supporters devenir fous à Milan, Dortmund et Paris.

« Quel tirage au sort, Geordies sera ravi, c’est ce que nous voulions tous, c’est ce pour quoi nous avons travaillé si dur la saison dernière, pour revenir parmi les grands, et nous l’avons certainement fait. »

En dehors de l’excitation, Newcastle peut-il le faire ? Peuvent-ils se qualifier pour les huitièmes de finale dès leur première participation à la compétition ? Eh bien, les bookmakers les placent deuxième derrière le PSG.

Et Kevin Hatchard, expert résident du football européen chez talkSPORT, comprend pourquoi.

« Je pense que c’est formidable, je pense qu’ils devraient l’accepter, ils peuvent s’en sortir », a-t-il commencé.

« Je sais que j’ai dit que c’est le groupe de la mort, et c’est le cas, mais vous regardez ces quatre équipes, Paris sera favori, mais je ne dirais pas qu’il y a grand-chose entre les trois autres.

« Je pouvais voir n’importe quelle combinaison se qualifier, Paris passerait mais les trois autres se battraient pour cette dernière place et n’importe lequel d’entre eux pourrait l’obtenir. »

Owen Hardgraves, double vainqueur de la Ligue des champions, est allé encore plus loin, qui a également pu donner son point de vue européen sur les affaires.

L’ancien joueur du Bayern n’est certainement pas impressionné par le désordre à Paris, le club conservant la star Kylian Mbappe, même s’il semble désespéré de se débarrasser de lui avant la fin de son contrat.

Newcastle n’a pas de telles distractions et ne sera pas seulement une tâche pour Dortmund et Milan, selon l’ancien international anglais.

« C’est une équipe tellement brillante, dans la façon dont ils travaillent avec et en dehors du ballon », a-t-il expliqué.

« Eddie Howe a fait un travail incroyable pour amener ce groupe de joueurs en Ligue des champions, et j’aime la profondeur de l’équipe.

« [Sandro] Tonali est un bon ajout, un autre joueur de baseball à accompagner [Bruno] Guimaraes et Joelinton dans ce milieu de terrain. J’ai hâte de voir Newcastle en Ligue des champions.

«Je pense qu’Eddie Howe a un excellent groupe de joueurs pour concourir. Je ne serais pas surpris s’ils réussissent, ils sont même en tête de ce groupe. »