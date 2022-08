Quel genre de secrets nucléaires pourraient se trouver dans les documents Mar-a-Lago de Trump ?

Le Washington Post a rapporté jeudi que “des documents classifiés relatifs aux armes nucléaires” faisaient partie des choses que les agents du FBI recherchaient lorsqu’ils ont fouillé Mar-a-Lago cette semaine. Et il y avait de nombreux exemples de documents «secrets», «confidentiels» et «top secrets» figurant sur le reçu officiel de la propriété de la saisie qui a été publié vendredi.

Un mandat émis en même temps que le récépissé suggérait que le FBI pourrait également enquêter sur des violations de la loi sur l’espionnage et sur une éventuelle obstruction à la justice.

L’ancien président Donald Trump a nié avoir pris des documents liés au nucléaire, qualifiant le rapport du Post de “canular”. Trump est connu pour avoir publié des déclarations fausses et trompeuses auparavant, bien sûr, ce qui soulève la question : si Trump avait des secrets nucléaires qui traînent chez lui, quels pourraient-ils être ?

« Il peut s’agir de quelque chose allant de quelque chose qui mettrait en danger la vie de centaines de millions de personnes à quelque chose qui n’a aucun impact sur quoi que ce soit. C’est à quel point la catégorisation classifiée est vague », m’a dit Alex Wellerstein, historien des sciences et des armes nucléaires.

J’ai contacté Wellerstein après le rapport du Post, et après que le New York Times a rapporté que les enquêteurs fédéraux étaient préoccupés par les informations des « programmes d’accès spéciaux » – ce que le Times a qualifié d’opérations américaines « extrêmement sensibles » à l’étranger, ou de technologie ou de capacités sensibles – tombant entre de mauvaises mains s’il était entreposé à Mar–a-Lago. Dans ses recherches, Wellerstein s’est largement concentré sur l’histoire des armes nucléaires, le pouvoir présidentiel sur celles-ci et la manière dont les secrets nucléaires sont protégés.

J’ai demandé à Wellerstein de proposer des pistes pour réfléchir à toutes ces nouvelles et si Trump pourrait avoir des ennuis juridiques. Notre conversation, ci-dessous, a été modifiée pour plus de clarté.

Christian Paz

Comment comprendre ce qui se passe ici ?

Alex Wellerstein

Il y a deux cadres auxquels je reviens sans cesse. Premièrement, y a-t-il un risque pour la sécurité nationale lié à la façon dont ces documents ont été manipulés ou entreposés? [Was there any] enfreindre la loi ou enfreindre les règlements?

Indépendamment de la question de savoir si Trump pourrait être poursuivi – c’est une question plus difficile à répondre à certains égards, car le président peut déclassifier certaines catégories de choses, en quelque sorte par décret – y a-t-il un risque à conserver ce type de documents à Mar-a -Lago ?

Mar-a-Lago n’est potentiellement pas configuré pour traiter ce type de documents conformément à la réglementation. Si vous avez un document top secret, cela implique, par le biais de ces réglementations, comment vous pouvez gérer ce document, dans quel type de coffre-fort il peut se trouver, qui est autorisé à garder le coffre-fort, de quoi ils doivent être armés. Tout ce genre de choses.

Ensuite, il y a l’angle juridique peut-être plus important qui est, quelles sont les responsabilités de la Maison Blanche avec la conservation et la disposition des dossiers, qui est une question totalement distincte. Il est assez clair que vous n’êtes pas autorisé à rapporter des documents à la maison et à les conserver et à ne pas les donner aux Archives nationales ni à les donner à vos successeurs. Il existe des réglementations assez strictes concernant ce que vous êtes autorisé à faire avec ce type de documents.

Christian Paz

Ce cadre juridique s’applique-t-il aux secrets nucléaires ?

Alex Wellerstein

Le nucléaire est délicat, car les secrets nucléaires sont traités par une loi différente [the Atomic Energy Act] que le reste de [government] secrets, et la capacité du président à déclassifier arbitrairement les choses dans un domaine nucléaire n’est pas aussi évidente. La loi limite les secrets nucléaires très différemment de la plupart des informations de sécurité nationale. Il est difficile de savoir si cela pourrait être quelque chose d’incroyablement banal et sans intérêt, ou quelque chose qui aurait des implications massives pour la sécurité et la diplomatie américaines. Et donc c’est toute la gamme des extrêmes.

Maintenant, pour revenir à la question initiale – POTUS pourrait-il supprimer unilatéralement des éléments de la catégorie RD (et sans en informer personne à l’avance) ? La Loi sur l’énergie atomique ne contient certainement aucune disposition à cet égard. Il est assez clair sur les procédures et les agences impliquées. pic.twitter.com/WO0bZD4Bld — Alex Wellerstein (@wellerstein) 12 août 2022

Christian Paz

Qu’en est-il du terme « programme d’accès spécial » ? Cela suggère-t-il quelque chose de significatif ?

Alex Wellerstein

Habituellement, lorsque vous avez quelque chose comme un programme d’accès spécial, ce que vous dites essentiellement, c’est que nous avons beaucoup de secrets dont nous pensons que, s’ils étaient divulgués, ils causeraient des dommages aux États-Unis.

En principe, c’est la ligne de base. Et puis, à mesure que vous montez dans les rangs du secret, comme confidentiel, secret et top secret, vous dites essentiellement que les dégâts seraient de plus en plus importants. Et cela va de dire, par exemple, “Eh bien, cela pourrait rendre notre relation avec le Japon un peu plus difficile” – c’est la forme de dommage – au plus haut niveau, qui est, “Nous pourrions avoir des sources entières de renseignement compromises, des gens pourraient meurs, nos plans pourraient être rendus nuls, ils pourraient nous attaquer en premier et nous perdrions des centaines de millions » : aussi imaginatif que possible.

Ainsi, le « programme d’accès spécial » n’est qu’une autre de ces couches, où vous dites essentiellement : « Écoutez, nous pensons vraiment que c’est quelque chose d’important. Et donc le nombre de personnes qui peuvent y avoir accès doit être plus petit, et ces personnes doivent être spécialement contrôlées. C’est le genre de choses qui auraient potentiellement une sorte d’implication désagréable à très court terme, mais cela pourrait être très vague.

Que ce soit vrai ou non [about the material the Times reported was in Mar-a-Lago] – les gens ont abusé de ces choses, les ont surappliquées et les ont utilisées pour des choses qui sont juste embarrassantes – qui sait ? Sans plus d’informations, il est même difficile de spéculer, mais s’il y a des choses comme ça là-dedans, cela signifie que quelqu’un, lors de la rédaction de ce document, a pensé que c’était un truc chaud. Donc, vous savez, manipulez-le avec précaution.

Christian Paz

Cela nous amène également à la question de savoir dans quelle mesure le gouvernement a tendance à classer les matériaux qui pourraient ne pas légitimement avoir besoin d’être classés pour commencer. Une partie de la raison pour laquelle nous ne savons pas quels documents classifiés l’ancien président pourrait avoir est parce que tant de choses sont classifiées pour commencer.

Alex Wellerstein

C’est une anecdote, mais quelqu’un qui travaillait à Los Alamos [National Laboratory] m’a dit il y a peu de temps qu’ils mélangeaient parfois certaines quantités de classification de niveau supérieur dans un document, car cela leur permettrait de classer facilement le document à un certain niveau et de ne pas avoir à se soucier de séparer certains types d’informations, et juste faire ça; essentiellement, un hack bureaucratique pour faciliter leur travail. Ce que j’ai trouvé une horreur, mais il nous l’a dit comme une blague amusante.

Et j’étais comme, eh bien, c’est horrible, non? Vous admettez que vous avez manipulé le système d’une manière qui surclassifie parce qu’il est plus facile de gérer, à certains égards, des choses classifiées plus haut ; ils viennent avec plus de responsabilités, et ils viennent avec plus de réglementations, mais si vous êtes déjà dans un monde qui est très habitué à utiliser ces choses, vous savez que moins de gens vont regarder votre programme et se mettre en travers de votre chemin. Je ne dis pas que c’est un exemple universel, mais il est difficile de savoir ce qui est « légitime ». Et il est également difficile, en soi, d’avoir même une définition de légitime sur laquelle nous serions tous d’accord.

Un autre bon exemple : est-ce le véritable scénario du pire pour les documents nucléaires ? Et si… l’un de ces documents nucléaires confirmait que les États-Unis savent, comme nous le savons, qu’Israël possède des armes nucléaires ?

Les États-Unis n’admettent pas le savoir, et Israël n’admet pas en avoir. Nous sommes toujours en mesure de vendre des armes à Israël, même si nous ne sommes pas censés les vendre à des nations qui sont des États nucléaires qui ne sont pas dans le Traité de non-prolifération nucléaire. Et donc je peux vous dire qu’ils ont des armes nucléaires ; il y a des livres sur la façon dont ils ont des armes nucléaires ; tu peux le chercher sur internet [and] voir des photos de leurs armes nucléaires, essentiellement.

Un autre bon exemple, et c’est ce que certains ont spéculé parmi les pires scénarios : parce que les États-Unis ne reconnaissent pas [Israel’s nuclear weapons], il y a cette fiction juridique. Ainsi, un document des États-Unis qui le reconnaîtrait détruirait la fiction juridique s’il était publié ou publié. Cela pourrait également créer des problèmes pour un autre pays. Peut-être qu’ils profitent de la fiction pour leur politique intérieure. Et soudain, ils doivent affronter cela au niveau national. Droit? Il ne peut être ignoré.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’argument selon lequel le président peut arbitrairement déclassifier les choses s’il le veut [is] pas une bonne pratique. C’est une idée terrible. C’est absolument la pire approche que vous puissiez avoir pour cela. Sauf dans les cas où le président sentait vraiment qu’il y avait un besoin pressant de publier quelque chose et que toutes ses agences lui disaient qu’elles ne voulaient pas que cela soit publié, mais le président pensait vraiment que c’était important.

Mais je n’ai jamais eu l’impression que Donald Trump ait fait quelque chose comme ça. Chaque fois qu’il a publié des informations classifiées, ce qu’il a fait à plusieurs reprises – il y a cette fameuse photo qu’il a tweetée du bombardement de ce site iranien, qui était vraiment délicate, car elle a révélé des informations sur ce que nous pouvons voir dans nos satellites, qui est très classifiée , comme la résolution à laquelle ils peuvent aller – je n’ai jamais vu une situation délibérée, “Les gens ont besoin de savoir ça”. Cela semblait être une situation “oh, cool”.

Christian Paz

J’ai vu que vous aviez parlé de Harry Truman — comment en tant que président, des armes nucléaires ont été utilisées en grande partie sans son implication, et comment il a révélé quelques secrets nucléaires après la présidence. Est-ce du tout comme ça ?

Alex Wellerstein

C’est juste une situation très étrange. Ce n’est pas quelque chose qui arrive normalement. Il y a certainement eu des cas dans lesquels d’anciens fonctionnaires de différents types ont parlé de choses qu’ils pensaient être non classifiées ou qu’ils n’avaient tout simplement pas réfléchi à leur classification.

Truman avait un certain nombre de problèmes à dire, surtout après sa présidence, des choses qui ennuyaient les administrations actuelles ou leur donnaient l’impression qu’il pénétrait dans un territoire dans lequel il ne devrait vraiment pas entrer. Et ce n’est qu’un exemple de cela, mais celui que j’ai posté [is] le document sur [Truman talking about how much plutonium was in the first atomic bomb]. Et pour Truman, vous pouvez en quelque sorte lui donner un peu de mou puisque cela a littéralement été inventé sous sa surveillance.

En 1956, le FBI a été informé par quelqu’un – probablement quelqu’un de l’AEC – que Harry Truman disait aux gens combien de plutonium se trouvait dans la première bombe atomique. pic.twitter.com/w4WDNGCHV8 — Alex Wellerstein (@wellerstein) 12 août 2022

Le plus proche auquel je puisse penser maintenant est Jimmy Carter, qui a dit des choses qui semblent impliquer très clairement qu’Israël avait des armes nucléaires. Et ce n’est pas ce qu’il est censé dire. Encore une fois, c’est un secret de polichinelle. Mais c’est le seul autre exemple qui me vient à l’esprit.

Ils ne poursuivent pas la plupart des personnes qui violent la sécurité, et même avec des choses nucléaires, les poursuites sont une barre très haute. Et les lois sur les poursuites ne sont pas si irréprochables en termes de constitutionnalité. Donc, si… ils ne pensent pas que vous êtes un espion, ce qu’ils font habituellement, c’est une sanction administrative, où vous pourriez perdre votre autorisation et ensuite devoir faire une demande pour la faire renouveler et c’est une grosse chose laide, mais ce n’est pas comme aller en prison pour avoir emporté des documents chez vous. Ce n’est pas courant.

Le gouvernement a eu, dans les années 1940, des problèmes avec des GI qui avaient volé des photographies qu’ils n’étaient pas censés avoir et ont ensuite essayé de les vendre. Je sais qu’il y a eu des spéculations selon lesquelles l’une des raisons pour lesquelles Trump pourrait avoir ces documents est en quelque sorte de les donner ou de les vendre, non pas comme espionnage, mais comme souvenirs. Ce n’est donc pas totalement sans précédent, et ils ont poursuivi certaines personnes pour cela. Mais encore une fois, c’étaient des GI … Je ne pense pas que les risques de poursuites pour mauvaise gestion des secrets soient très élevés, simplement parce que c’est si juridiquement difficile de toute façon, mais si c’est un président, c’est encore plus juridiquement difficile et juridiquement peu clair, et ils ont le pouvoir discrétionnaire de poursuivre ce genre de choses.

Mais je pense qu’il est assez significatif que cela viole clairement la loi sur les archives présidentielles. Il y a [not] beaucoup d’interprétations là-bas, alors qu’avec les trucs nucléaires, ou la loi sur l’espionnage, vous avez beaucoup d’interprétations sur ce que le président peut réellement faire. Mais la loi sur les dossiers présidentiels est assez simple.