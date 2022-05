Quel genre de roi sera le prince Charles ? La visite royale offre des conseils

La visite royale canadienne du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles semblait avoir des enjeux plus importants que les 18 visites précédentes du prince dans ce pays. Dans un environnement où les institutions comme la monarchie sont de plus en plus remises en question, compte tenu de sa longue histoire et de son bagage colonial, ainsi que d’une ambiance nationale qui a vu des manifestations sans précédent à Ottawa au cours des derniers mois, il n’était pas clair à quel point l’accueil ou le succès cette visite pourrait être. Les gros titres négatifs des visites d’autres membres de la famille royale dans les Caraïbes étaient également en arrière-plan.

La visite a également eu lieu à un moment où beaucoup commencent à voir le prince Charles différemment, étant donné que son destin de roi semble se rapprocher. La reine elle-même a fait remarquer dans une vidéo récente que “personne ne vit éternellement”, et cela a semblé permettre une discussion sur la future monarchie. transition inévitable et offre au public l’occasion de le visualiser dans le rôle pour la première fois.Ceux qui se sont réunis lors des étapes de la tournée canadienne avaient le sentiment qu’ils voyaient un futur roi.

Alors que le public peut maintenant commencer à imaginer le prince de Galles comme roi, beaucoup se demandent quel type de roi il pourrait être. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de spéculations sur le caractère politique d’un monarque, le prince Charles, par rapport à l’approche adoptée par la reine qui a scrupuleusement masqué son opinion – ce qui s’est avéré faire partie du succès de son règne record.

Pour commencer, il semble que Charles puisse régner sur un plus petit nombre de royaumes, les huit pays des Caraïbes envisageant activement un changement constitutionnel. Bien qu’ils nécessiteront des référendums, qui ont eu tendance à soutenir le statu quo dans la plupart des pays à ce jour, il est probable que Charles servira de souverain partagé de moins de pays à son époque. Même au Canada, où le soutien à la monarchie constitutionnelle s’affaiblit considérablement lorsqu’il est placé dans le contexte d’un nouveau règne, il y a des appels au changement. Cependant, la barre constitutionnelle pour un changement dans les arrangements pour le chef de l’État canadien est extrêmement élevée et une alternative ne semble pas se profiler à l’horizon.

En 2018, la reine a réglé la question de la position de Charles à la tête du Commonwealth lors de son accession. Comme ses parents, le Commonwealth a été une priorité importante tout au long de son mandat de prince de Galles et tout indique que cela continuera, même si de plus en plus de pays deviennent des républiques. Comme sa mère, qui au cours de son règne a vu plus de 34 nations passer au statut de République, plus récemment la Barbade, le prince Charles leur souhaitera bonne chance et continuera à avoir une relation avec eux, bien qu’il leur rendra visite moins fréquemment.

Avec moins de royaumes, son désir d’une monarchie allégée semble se concrétiser plus tôt – et plus directement – ​​qu’il aurait pu l’anticiper. Le départ de membres populaires de la famille royale (Harry et Meghan), ainsi que d’autres dont la conduite a été remise en question (le prince Andrew), ainsi que de ses cousins ​​vieillissants (les Kent), signifie que Charles sera soutenu dans son rôle de King de loin moins de membres actifs de la famille. Bien que les royaumes soient moins nombreux, il y aura également moins de main-d’œuvre sur le pont pour soutenir les organisations caritatives, les militaires, les cérémonies traditionnelles, ainsi que l’attente de visibilité dans les 54 nations du Commonwealth.

Le prince Charles a souvent réfléchi au titre de “Défenseur de la foi”. Depuis de nombreuses années, il s’est engagé dans un dialogue approfondi avec les principales religions du monde. Il est probable que ce sera une partie importante de son rôle tel qu’il le voit à l’avenir; promouvoir la compréhension interconfessionnelle d’une manière nouvelle. Il a développé de solides relations avec des dirigeants de la foi juive, ainsi qu’avec des catholiques et des hindous, et est un ami fidèle de la communauté musulmane au Royaume-Uni et ailleurs.

Contrairement à sa mère, le prince Charles montera sur le trône dans ses 70 ans, avec un dossier public bien établi sur ce qu’il croit et ce qu’il a fait au cours de son long apprentissage. En effet, ce sera son temps en tant que prince de Galles qui sera son plus important dans la vie publique. Bien que la plupart connaissent le travail de ses diverses fiducies et organisations caritatives dans des domaines tels que l’environnement, les opportunités pour la jeunesse, l’éducation, l’art, la santé, l’architecture traditionnelle et la durabilité, il est peu probable que ces causes soient reprises par le prince William. Le duc et la duchesse de Cambridge ont leur propre fondation caritative, et leurs intérêts seront probablement plus ciblés que les nombreux sur lesquels son père s’est concentré pendant plus de 50 ans en tant qu’héritier du trône. Les organisations caritatives créées par le prince de Galles devront se tenir debout, sans mécène royal direct, ou être dissoutes. En tant que roi, Charles ne sera pas en mesure de consacrer du temps et de l’attention à eux.

Avec une famille plus petite et une famille plus âgée, les voyages intensifs que nous avons vus entreprendre par la reine et le prince Philip ne seront pas possibles pendant trop d’années dans le prochain règne. La pandémie a démontré comment la famille royale peut interagir avec les gens dans l’espace virtuel et cela est susceptible d’augmenter car une famille royale plus petite et moins voyageuse trouvera cela comme l’un des seuls moyens de se connecter, en particulier dans un pays de la taille du Canada .

En tant que roi, Charles assumera également probablement des fonctions de manière plus informelle et moins scénarisée. Sa visite au Canada la semaine dernière l’a placé, lui et la duchesse, dans des situations où ils ont interagi avec bonne humeur et comme de bons sports dans des situations avec de la nourriture et des boissons, ainsi que pour rencontrer des gens de manière improvisée. Le prince Charles ne respecte pas un horaire serré, la plupart des jours de cette tournée se terminant avec près d’une heure de retard alors qu’il a pris le temps de parler aux gens et de comprendre les expériences de la communauté ukrainienne et de ceux qui ont cherché refuge au Canada depuis l’Afghanistan, comme ainsi que, surtout, avec les peuples autochtones sur leurs terres et leurs dirigeants. Alors que les engagements de la reine avaient tendance à se dérouler comme sur des roulettes, pour le prince Charles, les horaires sont une estimation approximative !

Les médias et d’autres se demandent si le prince Charles sera capable de laisser derrière lui une vie d’activisme, d’amadouer et de cajoler le public, ainsi que les dirigeants politiques, pour qu’ils agissent sur diverses questions où il a trouvé des lacunes et il trouve que la réponse du gouvernement fait défaut. Le prince est parfaitement conscient que le succès du règne de la reine est dû au fait qu’elle reste scrupuleuse et prudente au-dessus de la mêlée de la politique gouvernementale et de la politique partisane. À l’avenir et à mesure que cela se rapproche, il est susceptible de modifier son approche vers plus d’arrière-scènes et s’efforcera de démontrer sa neutralité constitutionnelle après une vie à établir des programmes et des réponses à ce que les gens lui disent et à ce qu’il voit. dans ses voyages à travers le monde.

Au fur et à mesure que les dirigeants politiques interviennent, il n’est pas toujours possible d’anticiper leurs performances, ni la réaction du public lorsqu’ils occuperont un fauteuil différent. Bien qu’il ait été le prince de Galles le plus ancien et le plus important, plus que quiconque, il reconnaîtra le changement que nécessitera la succession au trône. Mais il est peu probable qu’il vérifie la compassion et l’empathie qu’il a montrées à tant de personnes et à de nombreux problèmes, et il parle probablement d’une manière plus franche et directe que la reine ne l’a fait. Les discours au Canada indiquent que ce sera le cas, particulièrement à la fin de la visite dans les Territoires du Nord-Ouest où il a parlé plus longtemps que prévu pour raconter ce qu’il avait vu, notamment avec l’environnement et les connaissances traditionnelles autochtones.

L’un des facteurs clés du futur règne sera le rôle du prince William. Le prince Charles aura besoin du soutien de sa femme et de la petite famille qui l’entoure maintenant – ses frères et sœurs et son fils – pour combler le grand vide qui sera créé. Mais ce sera un règne de transition de nouvelles réductions d’effectifs et d’adaptation à l’époque dans laquelle nous vivons. À la fin de sa visite aux Bahamas, le prince William a noté que le rôle consistait à servir et à soutenir de la manière que les gens jugent la meilleure en utilisant la plate-forme que la famille royale a la chance d’avoir, et que l’avenir appartient au peuple de décider.

Compte tenu de l’ambitieuse tournée canadienne de la semaine dernière et des nombreux problèmes qu’elle a abordés, il est clair que le futur règne sera actif et engagé, mais différent d’une manière que nous pouvons et que nous ne pouvons pas anticiper.