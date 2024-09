Quel genre de designer devrais-je être ?

Je n’ai jamais vraiment réussi à expliquer à mes parents ce que je fais. Le graphisme est un terme tellement vaste qu’il est difficile de le résumer en quelques phrases courtes. Mais en voici une que je peux écrire : c’est un choix de carrière fort qui vous mènera loin.

Avant d’arriver à où la route mène, je veux reconnaître que ce n’est pas facile. Selon un Sondage LinkedIn47 pour cent des postes de conception débutants demandent années d’expérience.

C’est un problème auquel je me suis heurté de front après avoir obtenu mon diplôme. Mon manque d’expérience concrète m’a valu de nombreux refus, mais j’ai finalement décroché un petit stage de design mal payé dans une petite agence de Manchester. Puis, mon deuxième défi est apparu. L’attente d’être compétent dans toutes les compétences possibles. Je parle d’être à la fois designer, expert des médias sociaux et photographe.

J’avais besoin d’un peu de liberté et d’une chance de perfectionner mes compétences, alors le travail indépendant à temps plein est devenu ma passion, où j’ai travaillé pour des marques mondiales comme Spotifydes organisations comme la Syndicat des musicienset des agences locales comme SérotonineMon style de vie nomade ne me semblait pas toujours réel et le syndrome de l’imposteur a fait son apparition, mais tout cela signifie que je suis bien placé pour parler des voies ouvertes aux jeunes créateurs.

Ci-dessous, je décris quatre chemins généraux que vous pourriez emprunter. Vous y trouverez des témoignages de designers incroyables, qui vous décriront à quoi ressemble une journée type, les compétences qu’ils utilisent et les meilleurs (et les pires) aspects de chaque rôle.