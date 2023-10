Kevin McCarthy, le prédécesseur de Johnson en tant que président, est l’un de ces hommes politiques. Ancien directeur de district du représentant Bill Thomas (Républicain de Californie), leader de la minorité à la California House et responsable du recrutement pour le Comité national républicain du Congrès, il était préparé aux dimensions politiques de la présidence de la Chambre. Alors même que McCarthy briguait un siège au Congrès en 2006, il envoyait des dons à d’autres candidats républicains à la Chambre des représentants lors de courses disputées à travers le pays.

Nancy Pelosi, l’ancienne présidente démocrate, a été initiée aux campagnes et aux élections dès son plus jeune âge – son père était maire d’une grande ville avec une machine urbaine à gérer. Avant de remporter les élections au Congrès, elle a été présidente du parti de l’État de Californie – à l’époque où il s’agissait encore d’un État bipartite compétitif – et a suivi un cours intensif sur les distinctions politiques entre la Californie du Nord et du Sud, le comté d’Orange et le comté de Marin, la région centrale. Vallée et Silicon Valley.

Johnson, en revanche, possède une expérience beaucoup plus limitée. Son cadre politique de référence est essentiellement l’ère Trump. Avocat constitutionnel et animateur de talk-show, il n’a rencontré aucune opposition lors de son élection spéciale pour un seul mandat à la législature de l’État en 2015, puis a remporté les élections au Congrès en 2016.

Il a dû remporter une primaire bondée pour conquérir son siège au Congrès, basé dans le nord-ouest de la Louisiane, mais il n’a jamais transpiré depuis lors. Johnson a patiné jusqu’à la réélection à trois reprises dans sa circonscription confortablement républicaine ; l’année dernière, il n’a eu aucune opposition.

Johnson est originaire d’une circonscription à parti unique dans un État à parti unique – et cet État est la Louisiane, qui organise des élections législatives et de gouverneur hors année et dispose d’un système primaire unique qui en fait un pays exotique parmi les 50 États. La politique en Louisiane n’est pas pour les âmes sensibles, mais elle n’est pas non plus la meilleure préparation pour défendre 221 sièges répartis dans presque toutes les régions du pays.

Johnson devra se mettre rapidement au courant des pressions très différentes auxquelles sont confrontés nombre de ses collègues républicains – dont 18 siègent dans des districts portés par le président Joe Biden en 2020. Dans ces endroits, l’appel de Johnson en faveur d’une interdiction nationale de l’avortement et ses dirigeants leur rôle dans la tentative d’annulation des résultats des élections de 2020 ne leur sera d’aucune utilité. La plupart, sinon la totalité, des républicains du district de Biden pédaleront fort pour se distancier de leur chef de parti pendant la campagne électorale.

En ce sens, le conservatisme social de Johnson, sa fidélité à Trump et son pedigree d’État rouge pourraient faire de lui un épouvantail partisan semblable à Pelosi. Sa richesse, sa politique libérale et sa base à San Francisco la rendaient facile à caricaturer dans les publicités de campagne du GOP contre les démocrates vulnérables. Diaboliser Johnson est la volonté des démocrates espoir et intention, au moins. Il n’y a aucune garantie que cela fonctionnera : cela pourrait prendre des années avant que Johnson, qui est en grande partie inconnu, ne construise une quelconque notoriété.

Pelosi, comme McCarthy, avait un atout dans le trou : elle a frappé de l’argent pour son caucus. Johnson a la tâche peu enviable de suivre deux des collectes de fonds les plus prolifiques que Washington ait jamais connues.

L’année prochaine, il y aura un moyen simple de tester la capacité de Johnson à maîtriser les dimensions politiques de la présidence. Il y a une poignée de républicains new-yorkais pour leur premier mandat – dans des endroits comme la vallée de l’Hudson et Long Island – qui pourraient faire la différence entre détenir ou perdre la majorité. Mike Johnson est-il un atout, un passif ou un échec pour eux ?