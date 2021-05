«  Quel gâchis  »: Neymar gémit sur l’interdiction finale de la Coupe de France … puis s’est jeté une serviette mouillée au visage dans une farce cruelle de Mbappe (VIDEO)

Le playboy brésilien, qui a signé samedi dernier une nouvelle prolongation de contrat de quatre ans avec les géants de la Ligue 1, est sanctionné pour une réservation en demi-finale à Montpellier, que le PSG a remporté 6-5 aux tirs au but mercredi.

Après l’égalisation des hôtes à la suite d’un doublé de Kylian Mbappe, le joueur le plus cher du monde a été réservé pour avoir rattrapé le pied de Teji Savanier à la 90e minute, donnant un dangereux coup franc sur le bord de la surface que Montpellier n’a pas capitalisé.

Embarrassant pour le joueur de 29 ans, il n’était sur le terrain que depuis quelques minutes. Sa suspension a ensuite été confirmée pour la finale, bien que Paris envisage de faire appel.

«Je voudrais comprendre le raisonnement du gars qui s’occupe des réservations en France», un Neymar en colère a bouilli sur Instagram.

« Cela mérite des applaudissements. Quel gâchis. Merci de m’avoir suspendu pour la finale. «

Dans un autre téléchargement destiné plus directement à l’arbitre Jeremie Pignard, il a ajouté: «Je pense que c’était personnel. Je joue cinq minutes, je commets une faute et il me donne un jaune sans même réfléchir. «

Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’attaquant n’avait pas commencé, l’entraîneur Mauricio Pochettino a déclaré: «Neymar a attrapé un rhume, il a eu un rhume et un peu de fièvre.

« Il n’était pas dans les meilleures conditions pour commencer un match. Si le match avait été décidé avant, il ne serait pas entré dans le match.

« Mais à 2-2, il restait encore quelques minutes, c’est pour ça que je l’ai mis, car on pouvait aller aux tirs au but.

« C’était l’une des raisons pour lesquelles il était sur le banc ce soir, même si c’est dommage qu’il ait pris un carton jaune. »

De retour au centre d’entraînement du Camp des Loges, les choses sont allées de mal en pis pour Neymar lorsqu’il s’est fait blaguer par son coéquipier Kylian Mbappe.

Dans les images, le vainqueur de la Coupe du monde avec la France est filmé par un collègue trempant un article qui semble être une serviette ou un sweat-shirt dans un bain pour le remplir d’eau.

Neymar l’a fait à Mbappe la veille 🤣 Presque toutes les farces au PSG initiées par Neymar. Ce n’est pas la principale raison pour laquelle l’équipe l’adore, mais l’une d’entre elles. Ce n’est jamais ennuyeux avec Neymar 😂 – Caroline Dove (@ CarolineDove5) 15 mai 2021

Il se faufile ensuite dans une salle de gym où plusieurs stars du PSG se détendent sur des tapis et provoque un bruit fort en le laissant tomber sur Neymar et en le frappant au visage avec.

« Est-ce moi ou est-ce que Ney est toujours sur le mauvais côté d’une farce? » demanda un spectateur amusé.

« Neymar l’a fait à Mbappe la veille, » a ri un autre spectateur.

« Presque toutes les farces au PSG sont initiées par Neymar. Ce n’est pas la principale raison pour laquelle l’équipe l’adore, mais l’une d’entre elles. Ce n’est jamais ennuyeux avec Neymar. «

Prenant une fouille à son jeu d’acteur, une fête moins impressionnée a plaisanté: « Je suis surpris qu’il n’ait pas attrapé sa cheville et qu’il ait commencé à rouler comme il le fait habituellement. »

Un autre critique a plaisanté en disant que Neymar serait « blessé pendant trois semaines » à la suite de la folie.