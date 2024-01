“Quel gâchis, j’adore ça”, dit un commentateur

Dans la mise à jour des commentaires de cette semaine, les lecteurs discutent de l’annonce du Pavillon Serpentine de cette année, conçu par le fondateur de Mass Studies, Minsuk Cho.

Nommé Archipelagic Void, le 23e pavillon devrait ouvrir ses portes dans les jardins de Kensington à Londres en juin 2024 et se composera de cinq structures décrites comme des « îles », disposées en forme d’étoile autour d’un vide central.

“Quel gâchis, j’adore ça”

Les commentateurs n’ont pas tous été immédiatement convaincus par le design. “Ne m’attrape pas”, disait JZLa première réaction de. Bien qu’ils aient permis un certain optimisme, ils ont écrit “j’espère que cela finira par être une agréable surprise”.

Dans un commentaire qui a été voté cinq fois, Ati-st a suggéré “Serpentine devrait simplement annuler le programme de pavillon et arrêter de gaspiller des matériaux de construction s’ils ne s’engagent plus à le faire correctement”.

Ils ont poursuivi “ça faisait longtemps qu’ils n’avaient rien trouvé d’inspirant là-bas”.

Souji était beaucoup moins indulgent, déclarant “ce n’est qu’une horreur”.

Cependant, JB a embrassé les dessins, s’exclamant “quel gâchis, j’adore ça”. Entre-temps, John a fait valoir que le design de Cho était « bien meilleur que celui de certains des années précédentes ! »

“Les humains sont une espèce horrible”

Une autre histoire qui a fait parler les lecteurs cette semaine concernait l’impact que la mégapole The Line à Neom pourrait avoir sur les oiseaux.

Le projet de ville en Arabie Saoudite a été souligné comme l’un des problèmes de conservation les plus urgents pour 2024, en raison de l’ampleur de The Line et de ses façades en miroir prévues, qui ont été soulignées comme posant « un risque substantiel pour les espèces migratrices ».

Les lecteurs partageaient largement cette préoccupation concernant le projet. “Qui aurait cru qu’un mur géant en miroir aurait un grand effet sur la faune”, s’est moqué Hosta.

Commentateur J98A était également incrédule. “Cela n’a-t-il pas été envisagé avant sa signature ? Ou du moins avant le début de la construction ?” ils ont demandé. “Bêtement évident.”

“La première chose à laquelle j’ai pensé en voyant ce dessin, ce sont les oiseaux”, a écrit Henri. “Peut-être qu’il devrait être restitué pour inclure les éclaboussures et les cadavres d’oiseaux… ou tout simplement ne pas être construit”, ont-ils suggéré.

Pour JZtout cela a conduit à la simple conclusion que « les humains sont une espèce horrible ».

“Oui oui oui. Enfin. C’est le Saint Graal”

Une interview de Lowie Vermeersch, ancien designer de Ferrari, à propos du Komma, un nouveau type de micro-véhicule conçu pour prendre moins de place sur les routes et utiliser moins de matériaux pour sa fabrication, a également suscité l’intérêt dans la section commentaires.

Certains lecteurs étaient d’accord avec l’idée. “Avec le changement climatique, il pourrait y avoir un énorme changement de paradigme dans les transports personnels et publics”, songeait-il. Dik Coates.

Adrien James a été impressionné par le design, déclarant “oui oui oui. Enfin. C’est le Saint Graal”. Colin MacGillivray » a accepté et l’a surnommé « l’avenir du transport urbain ».

Cependant, de l’autre côté du débat, Marc Sicard a écrit “presque autant de matériel qu’une voiture pour la même fonctionnalité qu’un vélo”. Ils ont conclu : “ridicule, et non merci”.

