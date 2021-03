« Je ne pense pas qu’il y ait de solution magique [to work well with your partner]», a-t-elle ajouté,« mais je vais juste dire, avec nous, ce qui est génial, c’est que nous sommes bons dans différentes choses et donc en fait un bon équilibre … Et vous avez confiance. Je pense que c’est génial pour la créativité. «

Gugino travaille depuis, avec des moments forts de films, notamment Gendre, Michael, le Enfants espion films et Sin City, ainsi qu’un flux infini d’œuvres télévisées qui incluent plus récemment La hantise de Hill House, Jett et Chasse à l’homme: jeux mortels. Sa voix peut également être entendue racontant Netflix La hantise de Bly Manor et en tant que voix du vaisseau kyptonien AI dans Zack Snyder’s Ligue de justice, alias « the Snyder Cut », maintenant diffusé sur HBO Max.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy