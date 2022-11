Quel forfait Netflix vous convient le mieux ?

De toutes les plateformes de streaming, Netflix est de loin la plus prolifique, avec des films et des émissions classiques bien-aimés tels que Friends à des originaux incontournables tels que The Witcher.

Contrairement à de nombreux autres rivaux, Netflix propose quatre principaux types de plans pour répondre à différents budgets et besoins. Mais quel est le meilleur plan pour vous ? Nous avons comparé Netflix Basic avec Ads, Netflix Basic, Netflix Standard et Netflix Premium et les avons classés en fonction de ceux qui conviennent le mieux à quoi. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site Web de Netflix.

Avant de décomposer les trois plans, voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’inscription à Netflix. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions de télévision et films sur la plate-forme en ce moment. Nous avons également un guide similaire pour les forfaits Spotify Premium. Vous pouvez également lire sur Netflix augmentant le coût de ses plans.

La vérité sur les forfaits Netflix

La première chose à savoir est que Netflix ne propose plus d’essai gratuit de 30 jours. Au lieu de cela, il est parfois possible d’avoir une mise à niveau gratuite vers un plan supérieur au cours de votre premier mois lorsque vous vous inscrivez.

Par conséquent, si vous rejoignez Netflix pour la première fois et que vous n’êtes pas sûr d’opter pour un forfait plus cher, inscrivez-vous à l’un des forfaits inférieurs et profitez de la mise à niveau sans avoir à payer de supplément pendant 30 jours. À la fin de votre essai, vous aurez la possibilité de conserver votre forfait actuel ou de passer à un forfait supérieur.

Vous ne pouvez enregistrer qu’une seule option de paiement sur votre compte, mais si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre adresse e-mail et votre mot de passe avec votre famille et vos amis afin qu’ils puissent créer leurs propres profils. Assurez-vous que les informations que vous partagez ne sont pas sensibles, par exemple en utilisant le même mot de passe pour vos services bancaires par Internet.

Si vous souhaitez fractionner le paiement de votre compte, vous pouvez soit demander aux gens de mettre en place un simple ordre permanent, payer via PayPal et partager le coût ici, soit utiliser quelque chose comme Monzo. Vous pouvez créer jusqu’à cinq profils sur tous les plans, mais le type d’abonnement que vous avez affectera des éléments tels que le streaming simultané.

Gardez cependant à l’esprit que Netflix réprime le partage de mots de passe entre plusieurs ménages.

Si le coût est votre principale préoccupation, nous avons également calculé ce que vous coûtera un abonnement mensuel par an. Cependant, gardez à l’esprit que vous ne pouvez payer Netflix que mensuellement – aucun forfait annuel n’est proposé. Vous pouvez annuler un abonnement mensuel glissant à tout moment.

Certains forfaits télé comme Virgin et Ciel proposent également Netflix en tant que module complémentaire dans leurs forfaits, donc si vous prévoyez de les utiliser pour vos besoins de divertissement, vous pouvez le combiner avec votre facture de télévision et tout sortir en même temps.

Est-ce que Netflix Basic avec publicités est fait pour moi ?

Coût : 4,99 £/6,99 USD par mois (soit 59,88 £ ou 83,88 USD par an)

Idéal pour : Ceux qui veulent dépenser le moins possible et qui ne prévoient pas de partager Netflix

Netflix

Netflix Basic with Ads est le dernier niveau du géant du streaming. Bien que ce soit le niveau le moins cher de la liste, il existe de nombreuses restrictions à garder à l’esprit.

Le nombre d’annonces dépend du contenu que vous regardez, mais il y aura généralement quelques annonces pré-roll, puis une ou deux pauses publicitaires mid-roll. Les publicités elles-mêmes peuvent durer entre 30 et 75 secondes, bien qu’elles ne soient pas aussi intrusives que certaines autres plateformes de streaming financées par la publicité.

Le principal inconvénient de ce niveau Netflix est qu’il manque certaines émissions et films tiers majeurs, notamment The Office, The Good Place, Arrested Development et Skyfall – le contenu manquant dépendra de votre région. Vous pouvez en savoir plus avec nos travaux pratiques sur Netflix Basic avec publicités.

La qualité du streaming est HD (720p), et il n’y a pas de flux ou de téléchargements simultanés disponibles – nous recommandons donc ce niveau pour les particuliers uniquement, vraiment.

Est-ce que Netflix Basic est fait pour moi ?

Coût : 6,99 £/9,99 USD par mois (jusqu’à 83,88 £ ou 119,88 USD par an)

Idéal pour : personnes ou couples soucieux des coûts, ceux qui ont des téléviseurs plus anciens

Même sur Netflix Basic, vous avez toujours accès à toute la bibliothèque d’émissions de télévision et de films, de sorte que vous ne manquez rien en matière de contenu. Les principales restrictions concernent les résolutions dans lesquelles vous pouvez diffuser et le nombre de flux simultanés.

Netflix Basic propose désormais le streaming en haute définition (HD), soit 720p. Cela s’applique à tous les appareils – votre téléviseur, votre téléphone et votre ordinateur portable. Si vous regardez Netflix sur un téléviseur plus ancien qui n’est pas capable de définitions plus élevées, ce ne sera pas un véritable problème pour vous.

Bien que Netflix vous permette de créer jusqu’à cinq profils sur tous les plans, la version de base n’autorise qu’un seul flux à la fois, ce qui signifie qu’il n’y a pas de streaming simultané. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir Basic, vous devrez vous contenter d’être exclusif à un appareil de votre foyer ou être très doué pour jongler avec vos habitudes de visionnage avec votre famille ou vos amis.

Vous n’êtes également autorisé à télécharger du contenu que sur un seul téléphone ou tablette, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit si vous aimez diffuser en continu.

Basic utilise le moins de données, mais vous pouvez ajuster l’utilisation des données dans d’autres forfaits.

Est-ce que Netflix Standard est fait pour moi ?

Coût : 10,99 £/15,49 USD par mois (soit 131,88 £ ou 185,88 USD par an)

Idéal pour : Ceux qui recherchent un équilibre entre les coûts et les avantages, les petits groupes

Le plan le plus populaire sur Netflix est le compte Standard polyvalent. Les améliorations du plan de base incluent deux flux simultanés, deux appareils pour s’inscrire aux téléchargements et un bon coup de pouce en ce qui concerne votre résolution.

Sur Netflix Standard, vous pourrez diffuser jusqu’à 1080p. Il s’agit de la moyenne sur la plupart des appareils en vente, de sorte que la qualité de votre image sera raisonnablement bonne pour tout ce sur quoi vous diffusez.

Le double des flux simultanés rend ce compte idéal pour les amis qui regardent Netflix à peu près au même moment que vous, ou pour plusieurs membres de la famille qui aiment se connecter depuis différentes parties de la maison. Mais encore une fois, ce plan ne vous donne toujours pas le nombre maximum d’écrans que vous pouvez avoir.

Considérez avec qui vous partagerez votre plan et quel est le montant maximum de dosh que vous souhaitez débourser chaque mois.

Est-ce que Netflix Premium est fait pour moi ?

Coût : 15,99 £/19,99 USD (soit 191,88 £ ou 239,88 USD par an)

Idéal pour : les grands groupes et les pros de la technologie

Si le coût n’est pas un problème – ou si vous partagez votre compte avec un grand nombre de personnes – alors cela vaut la peine d’envisager Netflix Premium.

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre téléviseur ou de votre ordinateur portable 4K, le niveau Premium de Netflix propose l’Ultra Haute Définition (UHD), qui est le streaming 4K. Bien sûr, sachez que toutes les émissions et tous les films de la plate-forme ne sont pas disponibles en 4K – il s’agit principalement de versions plus récentes et elles seront étiquetées comme telles (pour en savoir plus, consultez notre guide pour regarder Netflix en 4K).

Les grands groupes et les grandes familles seront également heureux de profiter de Netflix Premium, car il comprend quatre flux simultanés et quatre appareils sur lesquels stocker les téléchargements, ce qui en fait de loin le compte le plus facile à partager si c’est votre objectif principal.

Bien sûr, si tous ces flux ont lieu dans un foyer (et tous sont en 4K), gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’une connexion haut débit rapide pour éviter tout problème de mise en mémoire tampon.

Alors, quel forfait Netflix est le meilleur ?

Honnêtement, cela dépend de vous et de vos habitudes de visionnage.

Si vous prévoyez simplement de diffuser des choses étranges ici et là et que vous ne regardez que sur un seul appareil, vous pouvez économiser de l’argent avec Basic with Ads ou Basic. Si vous êtes à l’autre bout de l’échelle et que vous voulez la meilleure qualité d’image, prévoyez de diffuser beaucoup et de partager votre compte avec des amis, optez pour Premium. Ou bien, obtenez le meilleur des deux mondes en matière de prix et d’avantages et restez avec Standard.

Considérez avec qui vous souhaitez partager le compte, l’effet que cela aura sur le coût et le type d’appareils sur lesquels vous pouvez regarder votre contenu – il n’y a aucun intérêt à diffuser en 4K si vous n’avez pas d’appareil 4K ! Et n’oubliez pas que vous pouvez toujours passer d’un compte à l’autre jusqu’à ce que vous trouviez celui qui vous convient.