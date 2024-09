Quel film remportera le très convoité prix du public du TIFF 2024 ?

Lors de Screen Talk Live au Festival international du film de Toronto, l’animatrice Anne Thompson et l’animatrice invitée Kate Erbland plaisantent sur les films qu’elles ont vus au TIFF. Elles sont clairement d’accord pour dire que les têtes d’affiche sont les succès cannois de Sean Baker (Anora de Neon) et Jacques Audiard (Emilia Pérez de Netflix). Cette année, le festival est dominé par les titres les plus vendus (Eden de Ron Howard, Casse-Noisette de David Gordon Green), avec quelques prétendants aux Oscars comme Conclave de Ralph Fiennes (Focus), d’Edward Berger.

Mais qui remportera le prix tant convoité du public, qui mène inévitablement à une nomination aux Oscars pour le meilleur film, de « Les Chariots de feu », « Argo » et « Slumdog Millionaire » à « American Fiction » l’année dernière ? Kate et Anne se demandent toutes deux si « Wild Robot », un film d’animation familial produit par Universal, ne remportera pas le prix et ne briguera pas une rare place pour l’Oscar du meilleur film.

Kate et Anne ont également accueilli dans « Screen Talk » un invité spécial, le documentariste RJ Cutler (nominé aux Oscars pour « Billie Eilish: The World’s a Little Blurry »), qui a présenté en avant-première son dernier portrait musical, « Elton John: Never Too Late » (Disney+), sous des applaudissements nourris au Roy Thomson Hall, en présence de John. Cutler raconte comment il a été impliqué dans le projet par David Furnish, son co-réalisateur et partenaire de John, comment ils ont travaillé ensemble pour éplucher les archives massives d’Elton John et comment il a structuré le film avec deux lignes directrices, la dernière tournée de la pop star et les cinq années de l’apogée de la carrière de John dans les années 70. Le film est émouvant, car la pop star affronte l’âge et s’engage à passer du temps en famille. Cutler explique pourquoi « Your Song », en particulier, a tendance à faire pleurer le public.

‘Marthe’ Netflix

Cutler a un autre documentaire à venir sur Netflix, « Martha », qu’il a réalisé avec la participation de son sujet, la puissante entrepreneuse Martha Stewart. Il a réalisé le montage final, mais ils ont travaillé ensemble en tant que partenaires pour finaliser le montage du film, qui révèle qu’elle est une autoritaire autoritaire, une pionnière dans la création de marques et une influenceuse qui a perdu une grande partie du milliard de dollars de son empire médiatique lorsqu’elle a été prise pour cible par le procureur en chef de New York, James Comey, pour délit d’initié. Sauf que, explique Cutler, elle n’a finalement pas été accusée de délit d’initié, mais d’avoir menti aux autorités à ce sujet. Elle a survécu à sa peine de 10 mois (cinq de prison et cinq en résidence surveillée) et en est ressortie prête à récupérer son identité.

Regardez l’épisode complet ci-dessus ou écoutez-le ci-dessous.

Screen Talk est produit par Azwan Badruzaman et disponible sur Apple PodcastsStitcher et Spotify, et hébergé par Megaphone. Parcourir les épisodes précédents icis’abonner iciet n’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez entendre les animateurs aborder des questions spécifiques dans les prochaines éditions de Screen Talk.