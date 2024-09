Quel film d’horreur d’automne attendez-vous le plus ?

Vendredi soir, les hôtes de notre diffusion en direct hebdomadaire (que vous pouvez regarder ci-dessus), Kier Gomes et Tyler Nichols ont discuté des films d’horreur qu’ils ont le plus hâte de voir cet automne, en prévision de la saison des films effrayants (Halloween !). Pour une analyse détaillée de ce qui arrive (et au-delà), vous pouvez consulter notre aperçu des films d’horreur ici. Mais, pour l’instant, nous voulons savoir quel film d’horreur d’automne vous avez le plus hâte de voir. Répondez au sondage ci-dessous et faites-le nous savoir !