Les fans ont regardé sur UFC Fight Pass aux États-Unis comme Peacock, qui est né sans main droite en raison d’un défaut du cordon ombilical, a frappé Kaleb Hunter contre les cordes avec un coup de pied et un coup de pied qui a mis fin à sa nuit et a décidé du destin du Nord-Américain. Sangle de Muay Thai Super Welterweight.

Le nouveau venu dans la promotion basée à Las Vegas, Lion Heart, a été acclamé par son fier père, qui a fait plus de 100 apparitions pour les Blues, les Magpies et le club londonien des Queens Park Rangers au cours d’une carrière réussie en tant que milieu de terrain et attaquant dans lequel il a marqué plus. plus de 100 buts.

« Un autre KO, » a applaudi Peacock senior, maintenant pasteur au Canada après son déménagement en Amérique du Nord depuis le Royaume-Uni. « TKO dans le cinquième. »

Mon fils, Jake Peacock, remporte le titre nord-américain des super poids welter Muay Thai! Un autre KO! TKO dans le 5e !! Lionheart! @LionFight@UFCFightPasshttps://t.co/ANHcfgVl8M – Gavin Peacock (@ GPeacock8) 10 avril 2021

Gentil Gavin, quel exploit, tu dois être très fier.#ToonLegend ⚫⚪ – Peter Hunter (@petethemeat) 10 avril 2021

Les parents de Peacock ont ​​eu une décision difficile à prendre lorsqu’ils ont choisi de le laisser faire du sport quand il était enfant, et il a admis avoir été surpris quand il est né avec une main à la suite d’une échographie qui l’avait montré allongé sur le côté dans le utérus.

Propriétaire d’un gymnase de Muay Thai à Calgary, Peacock est maintenant invaincu en cinq combats – et il préfère être connu pour sa maîtrise des tactiques plutôt que pour son style à une main.

«Honnêtement, je n’ai jamais regardé mon bras et dit: ‘Oh, je ne peux probablement pas faire ça.’ Jamais, » Peacock a déclaré à l’UFC plus tôt cette année.

«Je ne peux pas penser à un moment où j’ai dit une fois, ‘je ne pense pas que je peux faire ça.’ J’ai fait de la gymnastique, le basket-ball était mon sport, la natation, le football américain, le cricket, le baseball.

« Ça ne partira jamais. J’ai une main et pour que les gens me voient gagner des combats comme ça ou assommer des gens comme ça, ça va les étonner.

« C’est ce que c’est; je vais juste continuer à faire mon truc. Je finis des combats. Je veux être passionnant et donner aux promoteurs ce qu’ils veulent, donner aux fans ce qu’ils veulent.

Les enfonce vraiment dans le corps. Bravo à lui, faire de l’Angleterre la fierté là-bas. – Andy L (@ AndyL8885) 10 avril 2021

«Je suis toujours à la recherche d’une arrivée. Je suis 4-0, quatre KO, un coup de tête, un genou en ciseaux, un autre coup de tête, un coup de pied dans le ventre: quoi qu’il arrive, je prends les finitions du mieux que je peux. «

L’ancien père expert de la BBC de Peacock a été inondé de messages de soutien après avoir informé ses abonnés des médias sociaux du résultat.

« J’espère qu’ils feront un spectacle dans le futur à la Newcastle Arena et qu’il est sur la carte, » a suggéré un fan basé au Royaume-Uni. « Ce serait bien de voir Jake sortir avec un maillot de Newcastle. »

Passant en revue les images du KO, un autre a déclaré: « Vraiment les enfonce dans le corps. Bravo à lui – rendre l’Angleterre fière là-bas. »