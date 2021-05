Quel était le thème original de Van Der Valk? Comment la version 2020 se compare à l’original de 1972

ITV a redémarré la série policière hollandaise classique Van Der Valk avec une touche moderne.

L’original, mettant en vedette Barry Foster dans le rôle de Simon « Piet » Van Der Valk, est sorti en 1972 et le remake a laissé certains téléspectateurs furieux de la version contemporaine du thème original.

Marc Warren joue dans le remake ITV de Van Der Valk des années 1970

Quel est le thème musical de Van Der Valk?

Le thème original a été appelé Eye Level par le Simon Park Orchestra.

Il est devenu une partie emblématique de la série policière originale diffusée entre 1972 et 1992.

Le morceau a atteint le numéro un des charts en 1973, y restant plus de 4 semaines après avoir été initialement destiné à être utilisé uniquement comme musique de bibliothèque pour De Wolfe Limited.

Librement basé sur une comptine allemande / hollandaise, il a également pris les mesures d’ouverture du Nozze Di Figaro de Mozart.

Après avoir remporté un disque de platine avec des ventes de plus d’un million, il a été annoncé comme l’un des singles les plus vendus des années 1970.

La chanson est allée de mieux en mieux non seulement en remplissant les ondes de la série Van Der Valk, mais elle a également été utilisée dans des publicités pour KLM Royal Dutch Airlines et des publicités pour Alton Towers et Luna Park.

Comment la version 2020 se compare-t-elle à l’original de 1972?

L’air thème de 2020 Van Der Valk est nommé Dutch Detective, composé d’une mélodie de piano qui fait un clin d’œil à l’original de 1972 sans être une copie exacte du chef-d’œuvre initial.

Les fans ont été extrêmement déçus lorsque le remake d’ITV 1970 de Van der Valk a décidé de supprimer le thème original.

Il y avait des hochements de tête au chef-d’œuvre original, mais les fans ont vite fait remarquer qu’il manquait de la même qualité et du même punch que l’original et se sont tournés vers Twitter en disant: « Comment peut-on même envisager VanDerValk sans cette musique de thème.

Un autre téléspectateur a écrit: « La chose principale avec Van Der Valk était la mélodie du thème. Le nouveau thème est un peu faible en comparaison. »

Bien que les cordes jouent un rôle important dans la version 2020, le thème original comportait un ensemble d’instruments à vent et de flûtes.

La version originale avait un son hollandais typique léger qui ne fonctionnerait peut-être pas avec la nouvelle version granuleuse de la série actuelle.

Quand Van Der Valk est-il le prochain?

Van Der Valk est de retour sur ITV ce soir (14 mai 2021)

L’émission se compose de trois épisodes de long métrage diffusés chaque semaine.

Tous les épisodes pourront être visionnés sur le hub ITV après leur diffusion.