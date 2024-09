Quel était le premier groupe de la chanteuse Linda Ronstadt ?

(Crédits : Far Out / Rob Bogaerts / Anefo)

Tous les artistes ne font pas leur entrée dans le monde de la musique avec une solide formation. Il y a généralement beaucoup d’étapes à franchir avant d’être reconnus comme l’un des meilleurs de leur domaine, et cela implique de travailler sur bon nombre de ces premières idées jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment bonnes pour devenir des classiques. Et même si Linda Ronstadt avait déjà cette voix énorme derrière elle, elle savait que son avenir n’avait pas besoin d’être entravée par des membres de son groupe.

En repensant à ses classiques, personne n’a compté plus que Ronstadt sur des albums comme Un cœur comme une roue. En dehors de quelques reprises, ses interprétations de morceaux comme « When Will I Be Loved » ont exposé le monde à cette voix qui semblait secouer toute la pièce à chaque fois qu’elle récitait sa chanson.

Bien que Ronstadt ait fait ses armes en chantant au bar Troubadour sur Sunset Strip, elle doit son succès initial aux Stone Poneys. Ayant commencé à travailler dans le monde de la musique country, The Stone Poneys était un trio country que Ronstadt a contribué à fonder à la fin des années 1960, où elle a joué un mélange de country et de rock and roll qui n’aurait pas été si déplacé sur ses albums ultérieurs.

La musique n’était pas assez lourde pour laisser présager quelque chose comme la version Ronstadt de « You’re No Good », mais les graines étaient déjà plantées. Il ne restait plus qu’à faire en sorte que tout le monde s’accorde à cette voix pour que le groupe puisse conquérir le monde une fois les années 1970 lancées.

Alors, qu’est-il arrivé aux Stone Poneys ?

Cependant, le problème est déjà aussi clair que le jour, si l’on se base sur les disques du groupe. Il y avait une division beaucoup plus égale entre les chanteurs, mais dès que les gens ont entendu des tubes comme « A Different Drum » de leur deuxième album, À feuilles persistantes, il n’y avait aucun doute que Ronstadt était la star du spectacle.

Lorsqu’elle a constitué son groupe de soutien pour le troisième album, il est devenu très clair que Ronstadt avait besoin de son propre véhicule, et a appelé l’album Linda Ronstadt, Stone Poney et ses amis C’était un signe aussi clair que n’importe quel autre qu’elle était sur le point de disparaître. Mais sa capacité à s’élever en tant que star solo lui venait d’un autre groupe de rock californien qui allait contribuer à écrire l’avenir de Ronstadt.

Ronstadt a toujours aimé s’entourer des meilleurs du métier, mais quand elle a commencé à former un groupe pour compléter son groupe de tournée, l’une de ses premières suggestions a été le futur Eagle Don Henley, qui venait de terminer son travail dans son précédent groupe, Shiloh, lorsqu’il a reçu l’appel. Après que Henley ait admis qu’il savait tout ce qu’elle avait fait, sa voix d’or s’est parfaitement assortie à celle de Ronstadt, qui a finalement fait un carton lorsqu’elle a trouvé Glenn Frey à la guitare rythmique du groupe Longbranch Pennywhistle.

Bien que les membres originaux de Stone Poney, Bobby Kimmel et Kenny Edwards, soient lentement sur le point de partir, Ronstadt persévérera seule, malgré le départ de Frey et Henley pour prendre leur envol dans leur propre groupe. Un cœur comme une roue Il y avait pourtant une indication que Ronstadt n’avait pas vraiment besoin d’un groupe pour se faire remarquer. Elle avait mis un pied dans la porte à Hollywood avec les Stone Poneys, mais à la minute où elle a commencé à chanter, elle était plus que capable de se mesurer à n’importe lequel de ses amis désormais célèbres

