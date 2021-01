Le militant des droits CIVILS Martin Luther King Jr était l’une des personnalités les plus influentes du XXe siècle.

Le ministre baptiste qui est devenu le porte-parole le plus éminent du mouvement des droits civiques aux États-Unis a été assassiné à Memphis à l’âge de 39 ans le 4 avril 1968. Nous regardons de près son célèbre discours I Have a Dream.

Quand King a-t-il prononcé le discours I Have a Dream?

King a prononcé l’un des discours les plus célèbres du XXe siècle sur les marches du Lincoln Memorial à Washington DC le 28 août 1963.

Le discours faisait partie de la marche sur Washington pour l’emploi et la liberté et appelait à la fin du racisme aux États-Unis ainsi qu’aux droits civils et économiques.

La marche sur Washington pour l’emploi et la liberté visait en partie à manifester un soutien massif à la législation sur les droits civils proposée par le président Kennedy en juin.

Il a été livré devant une foule estimée à 250 000 personnes et est devenu l’un des moments clés du mouvement des droits civiques.

Le discours j’ai un rêve

Ce n’était pas la première fois que King parlait d’avoir un rêve et il aurait parlé pour la première fois d’avoir un rêve dans un discours en 1960 à la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) appelé « The Negro and le rêve américain ».

Un certain nombre d’autres discours font également référence à son rêve des années suivantes.

Le discours de la Marche sur Washington avait plusieurs versions, écrites à des moments différents et il n’y a pas un seul projet mais une fusion de plusieurs et s’appelait à l’origine Normalcy, Never Again.

Pendant le discours proprement dit, la chanteuse de gospel Mahalia Jackson a crié dans la foule: «Parlez-leur du rêve, Martin.»

King s’est écarté de son discours préparé et a improvisé, ponctuant ses propos par «J’ai un rêve».

Dans cette partie la plus célèbre de son discours, King a décrit son rêve de liberté et d’égalité découlant du pays de l’esclavage et de la haine.

Citations les plus célèbres du discours de King

«Je rêve que mes quatre petits enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J’ai un rêve aujourd’hui.»

« Le moment est venu de passer de la vallée sombre et désolée de la ségrégation au chemin ensoleillé de la justice raciale. »

«J’ai le rêve qu’un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa croyance – nous tenons ces vérités pour évidentes: que tous les hommes sont créés égaux.

« Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l’amertume et de la haine. »

«Quand nous permettons à la liberté de sonner, quand nous la laissons sonner de chaque village et de chaque hameau, de chaque état et de chaque ville, nous pourrons accélérer ce jour où tous les enfants de Dieu, hommes noirs et blancs, juifs et Gentils, protestants et catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux nègre spirituel: « Libre enfin! Libre enfin! Dieu merci, nous sommes enfin libres! »

