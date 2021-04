ÉCOLIÈRE Milly Dowler a été sauvagement assassinée alors qu’elle rentrait de l’école en mars 2002.

Levi Bellfield a été reconnu coupable du meurtre en 2011 avec l’aide de l’émission Crimewatch de la BBC. Voici tout ce que vous devez savoir.

Milly Dowler a disparu en mars 2002 Crédit: Rex Features

Quel était l’appel Milly Dowler Crimewatch?

À la suite de la disparition de Milly, la police et sa famille ont lancé un appel aux informations sur Crimewatch de la BBC, qui comprenait une reconstitution des événements au moment de sa disparition lorsque Milly rentrait de l’école à Walton-on-Thames, dans le Surrey.

Six mois plus tard, le corps de Milly a été retrouvé dans une forêt près de Yateley, Hampshire. Puis, en 2008, un nouvel appel a été lancé sur Crimewatch après que Levi Bellfield, qui purgeait déjà trois peines à perpétuité pour meurtre, ait été désigné comme le principal suspect de l’enquête par les flics.

Levi Bellfield a été reconnu coupable du meurtre de Milly Dowler en 2011 Crédits: Shutterstock

Comment Crimewatch a-t-il aidé à attraper un meurtrier?

La police a lancé un appel sur Crimewatch demandant aux membres du public de fournir toute information qu’ils détenaient liant Bellfield à la disparition de Milly.

Un Daewoo Nexia rouge appartenant à la petite amie de Bellfield a été capturé sur CCTV conduisant sur l’avenue Station à l’époque où Milly a été vue pour la dernière fois en train de quitter un café avec des amis de l’école.

Le 30 mars 2010, la police disposait de suffisamment de preuves pour accuser Bellfield de l’enlèvement et du meurtre de Milly. Un an plus tard, Bellfield a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité avec un tarif à vie entière.

Bellfield a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Milly Dowler Crédit: Rex Features

En 2016, la police de Surrey a révélé que Bellfield avait admis l’enlèvement, le viol et le meurtre de Milly, mais avait plus tard changé son histoire et nié avoir jamais fait des aveux sur le meurtre.

Quelle était l’histoire spéciale de Crimewatch Taken: The Milly Dowler?

Suite à la condamnation de Bellfield, un programme spécial de Crimewatch appelé Taken: The Milly Dowler Story a été diffusé sur BBC One en juin 2011.

Le programme comprenait une entrevue avec la sœur de Milly, Gemma, ainsi que des témoins et des détectives qui ont travaillé à traduire Bellfield en justice.

L’émission a détaillé les preuves qui ont lié Bellfield au crime et a présenté une reconstitution du jour fatidique en 2002 sur la base de témoignages entendus au tribunal.