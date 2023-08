Quel est votre moment ridicule préféré à Riverdale

La CW n’est pas étrangère aux émissions avec des pitchs d’ascenseur très étranges, mais Riverdale est définitivement dans sa propre ligue . Mise à jour les personnages d’Archie Comics dans les temps modernes adolescents sexués a fait tourner les têtes en 2017, mais cette première saison avait bien plus à offrir au-delà de cela. Le résultat final était définitivement absurde, mais aussi étrangement convaincant grâce à son casting et la capacité du spectacle à lancer boules courbes sur une base cohérente.

Cela n’a pas pris de temps pour Riverdale pour s’établir comme une émission qui définirait la CW, un peu comme plusieurs émissions Arrowverse et Surnaturel. Si on n’en parlait pas dans un « qu’est-ce qui se passe là-bas??” Dans un sens, il était utilisé comme un raccourci désobligeant pour quelque chose qui essayait de jouer dans des espaces similaires, mais qui ne fonctionnait pas tout à fait aussi bien. Essayez comme vous le pouvez, vous ne pouvez pas vraiment imiter Riverdale, une émission dans laquelle Archie Andrews de KJ Apa est passé du trac à frapper la glace pour sauver Cheryl Blossom en train de se noyer, puis à créer une milice dirigée par des étudiants pour faire face à la peur que son père soit abattu en l’espace d’une saison et demie de télévision. Et il était également impossible de réellement le transformer en un univers plus grand-en dehors de Les aventures effrayantes de Sabrina, ce qui en soi était un peu gonzo. F les gars ont adoré le spécifique marque d’absurdité qu’Archie Andrews et co. ont été impliqués dans.

Il y a eu de nombreuses vidéos sur le délicieusement stupide matériel à l’intérieur Riverdale, des lesbiennes devenant reines des abeilles et sorcières cosmiques aux hommes adultes qui consomment de la drogue pour subvenir aux besoins de leur grand-mère. Il y a des parties que nous connaissons tous, soit en regardant l’émission, soit par osmose culturelle. Et puisque c’est touche à sa fin ce soir avec la finale de la série, intitulée à juste titre « Au revoir, Riverdale », il est temps de revenir sur certains des moments les plus mémorables de cette série loufoque. Ce serait une erreur de dire que nous avons tous un moment Riverdale dont nous sommes maudits à jamais de nous souvenir, alors révélons tout cela ici dans les commentaires ci-dessous.

