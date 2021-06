Quel est un moyen efficace de faire en sorte que les bactéries produisent des produits chimiques coûteux ?

Des scientifiques de l’Université de Warwick ont ​​trouvé un moyen efficace de contrôler les processus chimiques qui se produisent à l’intérieur des bactéries pour produire de manière durable des produits chimiques coûteux à l’échelle industrielle, affirme une nouvelle recherche publiée dans Communication Nature le 8 juin. Cela peut non seulement réduire considérablement le coût de production des produits chimiques tels que les biocarburants, les produits pharmaceutiques et les polymères, mais également résoudre les problèmes environnementaux en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. « Le commutateur devrait être largement applicable à de nombreux microbes pertinents sur le plan industriel et pour la synthèse de presque tous les produits chimiques – un composant polyvalent dans la boîte à outils de biologie synthétique », a déclaré Ahmad Mannan, l’un des bio-ingénieurs qui ont travaillé sur la recherche. Il travaille comme chercheur à l’Université de Warwick, en Angleterre.

Les êtres biologiques restent en vie en maintenant des processus vitaux critiques qui sont essentiellement chimiques. Par exemple, les humains inhalent de l’air contenant de l’oxygène et l’exhalent en le convertissant en dioxyde de carbone. Les processus chimiques qui effectuent la conversion des produits chimiques se produisent au niveau cellulaire. Ces processus se produisent également dans les organismes unicellulaires tels que les bactéries.

Au fur et à mesure que le domaine de la biologie synthétique se développait, les scientifiques ont découvert qu’ils pouvaient contrôler les processus chimiques se déroulant à l’intérieur des bactéries pour produire les produits chimiques qu’ils voulaient à l’aide de commutateurs génétiques. Cette technique est très utile car elle peut convertir même des matières premières bon marché en glucose.

Cependant, la production de produits chimiques à l’aide de bactéries n’était pas réalisable industriellement jusqu’à présent, car l’utilisation de commutateurs génétiques pour manipuler les réactions chimiques à l’intérieur des bactéries nécessitait des inducteurs. Ces inducteurs sont des produits chimiques coûteux et souvent nécessaires en permanence pour maintenir la réaction à l’intérieur de la bactérie. Lorsque les bactéries cessent d’avoir des inducteurs, elles reviennent à leurs processus d’origine. Pour cette raison, les scientifiques appellent les inducteurs des interrupteurs électriques avec un ressort qui s’éteint lorsque vous arrêtez d’appuyer dessus en continu, comme un interrupteur de sonnette d’appel.

Heureusement, dans les dernières recherches, les scientifiques ont réussi à développer un nouveau commutateur génétique efficace. Dans la nouvelle conception, les inducteurs peuvent activer en permanence le commutateur génétique, supprimant ainsi le ressort.

