Quel est mon signe du zodiaque chinois, quel animal suis-je et qu’est-ce que cela signifie ? – Le soleil

MARDI 1er février 2022 a vu le jour le plus important de l’année civile chinoise – le Nouvel An chinois.

Le monde se réunira dans des célébrations colorées et exubérantes. Mais quel animal du zodiaque êtes-vous et qu’est-ce que cela signifie ?

Quel animal du zodiaque suis-je ?

Le zodiaque animal chinois ou shengxiao, qui signifie « né ressemblant », est organisé selon un cycle répétitif de 12 ans.

Il présente donc 12 animaux différents.

L’animal change au début du nouvel an chinois, et traditionnellement ces animaux étaient utilisés pour dater les années.

Cependant, le Nouvel An chinois est une célébration mobile, dictée par le cycle lunaire.

Le 24 janvier est une nouvelle lune et les célébrations durent jusqu’au 8 février, au moment de la pleine lune.

En 2022, la célébration, également connue sous le nom de Nouvel An lunaire ou Fête du printemps, aura lieu le 1er février.

Le tigre est l’animal du zodiaque pour 2022.

Animaux du zodiaque et éléments chinois

Animaux du zodiaque chinois

Vérifiez les années pour voir quel animal vous êtes.

Bœuf

Année du Buffle

Années: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Traits: Les Buffles sont des amis fidèles et de bons leaders. Ce sont des travailleurs acharnés avec un sens aigu des responsabilités.

Ils peuvent parfois être haussiers et ils ont généralement le sentiment d’avoir raison.

Les bœufs sont traditionnels et ont un caractère moral élevé.

Ils peuvent être têtus et avoir une mémoire fantastique.

Ils ne sont pas connus pour être romantiques mais sont patients.

Ils sont du genre à refouler leurs émotions, et quand ils perdent leur sang-froid, c’est une explosion.

Les bœufs sont diligents, fiables, forts et déterminés.

Tigre

Année du Tigre

Années: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Traits: Les tigres ont tendance à être sentimentaux et ont une personnalité sympathique et amicale.

Ce sont des amateurs de plaisir qui sont toujours en mouvement et semblent avoir une réserve d’énergie inépuisable.

Ils ont une haute estime de soi et sont farouchement indépendants. L’imprudence est cependant leur plus grande faiblesse.

Les tigres sont courageux, confiants et compétitifs.

Lapin

L’année du lapin

Années: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Traits: Lapins ont tendance à être doux, calmes et polis.

Ils prennent l’amour au sérieux et ne tomberont jamais facilement amoureux de quelqu’un, mais lorsqu’ils trouveront la bonne personne, ils l’aimeront pour toujours.

Ils sont sans jugement et ouverts d’esprit et sont souvent sollicités pour des conseils.

Les lapins sont des chercheurs de paix mais peuvent aussi être égocentriques a l’heure.

Les lapins sont calmes, élégants, gentils et responsables.

Dragon

L’année du Dragon

Années: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Traits: Les dragons sont souvent plus grands que nature, vifs d’esprit et charmants.

Ils ont le cœur plein d’aventure et de romance, mais ils peuvent être un peu mystérieux.

Les dragons peuvent parfois sembler paresseux, mais une fois qu’ils ont décidé de quelque chose, ils seront plus ambitieux et plus vigoureux que n’importe qui d’autre.

Les dragons sont confiants, intelligents et enthousiastes.

Serpent

Année du serpent

Années: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Traits: Les serpents sont les plus psychiques du zodiaque chinois.

Leurs esprits et leurs sens sont constamment “activés”. Ils ont tendance à être très sages et souvent plongés dans leurs pensées.

Ils sont fiables et loyaux – mais ils n’oublient jamais un affront ou une trahison.

Les serpents peuvent aussi être impitoyables et implacables.

Le serpent est énigmatique, intelligent et sage.

Cheval

L’année du cheval

Années: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 et 2026

Traits: Les gens du cheval sont indépendants, intelligents et ont une excellente éthique de travail.

Ils sont toujours positifs et énergiques, se poussant vers l’avant.

Cependant, il y a quelques points négatifs, les chevaux sont mauvais pour garder les secrets et perdent rapidement leur intérêt.

Le cheval est animé, actif et énergique.

Chèvre

Année de la Chèvre

Années: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Traits: Les chèvres sont compatissantes, empathiques et généreuses – mais sont discrètement des personnes très fortes.

Ils ont un cœur pur et bon – ils préfèrent souffrir en silence plutôt que de ruiner l’humeur de quelqu’un d’autre.

Les chèvres ont aussi des tours dans leur sac.

Ils sont habiles à utiliser le soft power, capables de persuader patiemment et poliment les autres en leur faveur.

La chèvre est calme, douce et sympathique.

Singe

L’année du Singe

Années: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Traits: Les personnes nées l’année du Singe font des choses en fonction de leurs intérêts.

Si c’est quelque chose dont ils ne se soucient pas vraiment, ils feront le travail négligemment.

Si c’est quelque chose qui les intéresse, ils y mettront tout leur cœur et travailleront jusqu’à ce qu’ils réussissent.

Ils vivent une longue vie pleine d’énergie et de curiosité pour le monde.

Les singes apprécient également les relations. Cependant, gâter les enfants peut être leur faiblesse.

Le singe est vif, intelligent et curieux.

Coq

Année du Coq

Années: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Traits: Les coqs peuvent être extravagants et ils n’ont pas peur d’être “différents”.

Ils ont tendance à être des rêveurs en avance sur leur temps et très courageux.

Ils sont créatifs et talentueux dans les arts et se font de grands amis.

Ils aiment la connaissance et la confiance, mais au pire, ils peuvent refuser de reconnaître leurs propres lacunes.

Les coqs sont observateurs, travailleurs et courageux.

Chien

L’année du chien

Années: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Traits: Les personnes nées l’année du Chien sont conservatrices et pleines de justice.

En raison de leur loyauté, les chiens sont valorisés sur le lieu de travail.

Ils enfreignent rarement les règles, sauf pour les personnes importantes pour eux. Dans la vie, ils ne souhaitent que vivre tranquillement avec leur famille.

Les chiens sont adorables, honnêtes et prudents.

Cochon

Année du Cochon

Années: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Traits: Les cochons sont des gens très gentils. Ils ont tendance à être altruistes, courageux et forts – mais ils peuvent parfois être exploités.

Ils peuvent être colériques mais cèderont généralement à leur rival.

Les cochons sont compatissants, diligents et généreux.

Rat

L’année du rat

Années: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020.

Traits: Les rats sont créatifs et amicaux. Ils aiment économiser et collectionner.

Ils ont rarement des difficultés financières et mènent une vie organisée.

Les rats ne recherchent pas les éloges et la reconnaissance, ils sont très sensibles et savent quand ils ont des problèmes. Lorsqu’ils choisissent de prendre des risques, ils réussissent généralement assez bien.

Ils sont vifs d’esprit, débrouillards, polyvalents et gentils.