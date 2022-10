Quel est maintenant le but de la pauvre première ministre Liz Truss ? Le parti conservateur doit reprendre le contrôle

Hier, LIZ Truss a rencontré Jeremy Hunt et le secrétaire du Cabinet, essayant de donner l’impression qu’elle est toujours en charge de son gouvernement.

Ses alliés font savoir qu’elle n’ira pas tranquillement et toute tentative de l’évincer pourrait déclencher une élection générale.

Toutes les raisons pour lesquelles le Premier ministre a été choisi pour le poste ont maintenant disparu, et elle ne sert plus à rien Crédit : AP

Mais, de retour dans le monde réel, que reste-t-il réellement du poste de premier ministre de Truss, à part la femme elle-même ?

Certes, elle est toujours à Downing Street. Mais les politiques qui l’ont fait élire par les membres conservateurs ont toutes été jetées sur le feu par le nouveau chancelier.

Les réductions d’impôts qu’elle a promises – y compris une réduction de 1 pence du taux de base – sont en attente. Hunt dit même que certaines taxes pourraient augmenter.

Pendant ce temps, comme un acte d’hommage au visage sinistre de George Osborne, il menace une nouvelle ère d’austérité, avec des gains d’efficacité exigés de chaque département de Whitehall.

Cue hurle de protestation du NHS, des syndicats du secteur public et de la BBC.

Compte tenu du fantastique gâchis économique créé par le mini-budget bâclé, il faudra peut-être des remèdes durs pour rassurer les marchés.

Mais à quoi sert maintenant le pauvre premier ministre ?

Elle n’a pas été élue pour son empathie ou ses compétences en communication. Il s’agissait de réduire audacieusement les impôts et d’inaugurer une nouvelle ère de croissance. Tout est parti.

Elle est donc assise au n ° 10, se demandant quand les hommes en costume gris frapperont à la porte tandis que M. Hunt – deux fois rejeté par les députés et membres conservateurs – et la fonction publique dirigent le pays.

Les députés conservateurs fébriles accepteront-ils cela ?

Mme Truss décidera-t-elle finalement elle-même que ça suffit et fera place à un candidat plus capable comme Rishi Sunak ou Ben Wallace, leur permettant d’être installés sans ce qui serait une élection catastrophique ?

Les adultes du parti conservateur doivent reprendre le contrôle et proposer une stratégie claire pour se diriger eux-mêmes – et nous – à travers les mois difficiles à venir.

Gémissez au chef

Le président américain maladroit est la dernière personne qui devrait donner une conférence au Premier ministre sur la compétence économique Crédit : Getty

IMAGINEZ de vous retrouver à la réception d’une conférence sur la compétence économique de Joe Biden.

C’est un président qui a attisé l’inflation mondiale galopante en dépensant plus de 1 000 milliards de dollars, en remettant des chèques dits de « relance » de 1 400 dollars à chaque citoyen américain, y compris les violeurs et les meurtriers en prison.

Et loin de relancer l’économie comme il l’espérait, l’Amérique est de toute façon confrontée à une récession imminente.

Le saccage par Biden de la Grande-Bretagne, son allié le plus fidèle et le plus fiable, n’a servi qu’à mettre en évidence une fois de plus sa propre incompétence décousue et hésitante.

Il est temps pour Sleepy Joe de se retirer des affaires économiques britanniques – et de se coucher.