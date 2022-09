Quel est l’ordre de service pour l’incarcération de la reine au château de Windsor ?

LE 8 septembre 2022, Sa Majesté est décédée paisiblement à l’âge de 96 ans – marquant la fin de son règne historique.

Des millions de personnes ont rendu hommage à la monarque de 70 ans dans les jours qui ont suivi sa mort, et maintenant ses funérailles d’État et son incarcération sont sur le point d’avoir lieu.

Quel est l’ordre de service pour l’incarcération de la reine ?

À partir de 13h, environ 800 invités seront accueillis à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, pour les derniers adieux de Sa Majesté.

Avant son engagement, un orgue sera joué par la chercheuse en orgue Miriam Reveley, puis le directeur adjoint de la musique Luke Bond jouera une sélection de pièces musicales.

À 15 h 25, les 800 invités à l’intérieur de la chapelle se lèveront lorsque les membres de la famille royale arriveront et seront reçus par le doyen de Windsor.

Exactement 28 minutes plus tard, le corbillard de la Reine arrivera sur les marches.

À 16 heures, tout le monde se lèvera alors que la procession du cercueil du monarque entre dans la chapelle et est déplacée vers le cahier pendant que le chœur chante un psaume.

La reine est malheureusement décédée le 9 septembre 2022, et ses funérailles d’État et son incarcération approchent Crédit : AFP

Ils s’assiéront ensuite pendant que la chorale chantera, avant de se lever pendant que le doyen de Windsor lit une offre.

L’hymne d’ouverture sera All my Hope on God is Founded.

Tout le monde s’assiéra alors pendant que le doyen lira Apocalypse 21.1-7, avant que le recteur de Sandringham, le ministre de Crathie Kirk et l’aumônier de la chapelle royale, Windsor Great Park, lisent des prières.

La chapelle dira alors ensemble Le Notre Père, avant que le chœur ne chante Le Motet.

Tout le monde se lèvera ensuite en silence pour la présentation des instruments d’État qui seront reçus par le doyen de Windsor, du bargemaster de la reine et d’un sergent d’armes, qui les placera sur le maître-autel.

Les instruments d’État comprennent la couronne d’État impériale, l’orbe et le sceptre, qui reposent sur le cercueil de la reine depuis sa mort.

Un hymne final, Christ is Made Sure the Foundation, sera chanté.

Après cela, la couleur du camp de la Queen’s Company est placée sur le cercueil par le roi, après l’avoir reçue des gardes du lieutenant-colonel régimentaire Grenadier.

Le Lord Chamberlain brise sa baguette qui est placée sur le cercueil.

Alors que le cercueil est abaissé, le doyen dira un psaume, avant que le roi des armes de la jarretière ne proclame les styles et les titres de la reine Elizabeth II.

Le joueur de cornemuse de la reine jouera alors une complainte, avant que l’archevêque de Cantorbéry ne prononce une bénédiction.

L’hymne national, God save our Gracious King, sera ensuite entonné.

Qui conduira l’incarcération de la reine ?

Le service sera dirigé par le très révérend David Conner, KCVO, doyen de Windsor.

Il est doyen de Windsor depuis 1998.

Quand est l’incarcération de la reine?

L’incarcération de Sa Majesté aura lieu à 16 heures le lundi 19 septembre 2022.

Il aura lieu à la chapelle St George, à Windsor.

La reine sera inhumée aux côtés de son mari, le prince Philip.