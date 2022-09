Quel est l’ordre de service pour les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster ?

LA REINE est malheureusement décédée le jeudi 8 septembre 2022 et le Royaume-Uni est entré dans une période de deuil national depuis lors, qui durera jusqu’aux funérailles de Sa Majesté.

C’est tout ce que vous devez savoir sur l’ordre de service des funérailles et qui dirigera la cérémonie.

Quel est l’ordre de service pour les funérailles de la reine ?

Les funérailles de la reine seront suivies par tous les membres de la famille royale et d’autres invités tels que des dirigeants mondiaux qui ont travaillé en étroite collaboration avec Sa Majesté pendant ses 70 ans sur le trône.

Le service commencera par une procession, suivie de l’entrée du cercueil dans l’abbaye de Westminster, suivie par des membres de la famille.

La chorale chantera des arrangements de certains passages bibliques bien connus avant que cela n’ait lieu.

Les invités seront assis avant cette procession, qui comprendra également l’arrivée des hérauts des armes des quatre royaumes et des membres de la maison de la reine.

Les funérailles de la reine auront lieu le lundi 19 septembre 2022 Crédit : EPA

Le cercueil entrera alors, suivi de :

Le roi Charles III

Camilla, la reine consort

Princesse Anne, la princesse royale

Vice-amiral Sir Tim Laurence

Prince Andrew, duc d’York

Prince Edward, comte de Wessex et Forfar

Sophie, comtesse de Wessex et Forfar

Guillaume, prince de Galles

Catherine, princesse de Galles

Prince George de Galles

Princesse Charlotte de Galles

Prince Harry, duc de Sussex

Meghan, duchesse de Sussex

M Peter Phillips

David Armstrong-Jones, comte de Snowdon

Prince Richard, duc de Gloucester

Prince Edward, duc de Kent

Prince Michel de Kent

Les membres des foyers de la famille royale suivront.

Tout le monde restera debout alors que le très révérend Dr David Hoyle MBE, doyen de Westminster, prononcera une prière d’enchère, suivie du premier hymne, Le jour que tu as donné, Seigneur, est terminé.

La baronne Scotland of Ashtal KC, secrétaire générale du Commonwealth, donnera la première lecture, après quoi un psaume sera lancé par le chœur.

La première ministre Liz Truss lira la deuxième lecture avant le deuxième hymne, The Lord’s my Shepherd.

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, prononcera le sermon avant qu’il n’y ait d’autres hymnes d’offrande de la chorale, et les prières sont dirigées par des membres du clergé de tout le Royaume-Uni.

L’hymne final, Love Divine, All Loves Excelling, accompagné d’une prière de louange de l’archevêque de Canterbury, commencera la clôture des funérailles, moment auquel le doyen de Westminster dira la bénédiction.

Cela sera suivi du Last Post et du réveil avant que l’hymne national ne soit chanté.

Cela marquera la fin des funérailles et verra le cercueil et la famille royale filer hors de l’abbaye.

Qui dirigera les funérailles de la reine ?

Les funérailles seront dirigées par le très révérend Dr David Hoyle MBE, doyen de Westminster.

Le Dr Hoyle a déclaré: “Je pense que, comme tout enterrement, c’est une occasion pour nous de faire le deuil parce que nous avons perdu quelqu’un qui nous était cher et respecté.

“C’est une occasion pour nous de rendre grâce pour une vie extraordinaire et une réalisation extraordinaire, c’est une occasion pour nous de prier pour notre nouveau roi et pour sa famille dans leur chagrin, et c’est une occasion, si vous voulez, pour à nous de donner à la douleur un endroit où aller.

“Une nation et un Commonwealth, très franchement le monde entier, seront attentifs et l’abbaye sera un peu un creuset contenant tout cela, si vous voulez.”

Lorsqu’on lui a demandé si les funérailles comporteraient des mises à jour modernes, il a ajouté: «J’attendrai de voir car je ne vais pas commenter le contenu du service.

“Mais c’est l’abbaye de Westminster, c’est Sa Majesté la reine, je pense que vous pouvez supposer que vous allez voir la tradition en action, la tradition vivante en action.”

Il a ajouté: «Elle était la constante à une époque inconstante, donc je pense que beaucoup d’entre nous pensent que la continuité de quelqu’un qui a résisté à toutes ces tempêtes et défis, toutes ces joies et peines nous a fait sentir que cela peut être fait.

«Je pense que nous avons perdu cela, je pense que ce pays a perdu une longue mémoire, toutes ces conversations avec les premiers ministres, beaucoup de sagesse.

«Le roi a eu beaucoup de temps pour se préparer et entrera dans ce rôle d’une manière merveilleuse, mais je pense que c’est cette constance, je pense que c’est cette sagesse, et puis je pense que c’est quelqu’un qui s’est mis, son caractère et son engagement à principe au cœur de la vie publique, peu de gens le font comme elle l’a fait.

Quand ont lieu les funérailles de la reine ?

Les funérailles de la reine auront lieu le lundi 19 septembre 2022 à l’abbaye de Westminster.

Le gouvernement a confirmé que ce jour sera un jour férié dans tout le Royaume-Uni.