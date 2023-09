Quel est l’objectif d’inflation de la Fed ?

Bonjour, lecteurs de Quartz !

La Fed prévoit qu’elle remportera la lutte contre l’inflation d’ici 2026. Les responsables de la banque centrale américaine s’attendent à ce que le taux d’inflation annuel moyen descende à 2 % d’ici cette année. Il estime toujours un atterrissage en douceur, mais a beaucoup de choses à prendre en compte.

Les États-Unis ont étendu les permis de travail et le statut légal à près de 500 000 Vénézuéliens. Les autorités municipales ont demandé aux migrants récemment arrivés d’être obtenu des permis de travail dans un contexte de tensions sur les ressources de l’État.

La Pennsylvanie intègre l’IA. L’État commencera à utiliser l’IA dans ses opérations et formera un Conseil d’administration de l’IA.

Brightline s’apprête à lancer son service ferroviaire à grande vitesse en Floride reliant Miami et Orlando. C’est le premier service ferroviaire de passagers privé à opérer aux États-Unis dans un siècle.

Les États-Unis reprennent la fourniture de tests Covid gratuits. Ils peuvent être commandés via COVIDTests.gov à partir du 25 septembre.

Alexa, es-tu plus qu’un minuteur de cuisine ?

Dans notre épisode du podcast Quartz Obsession, «Maisons intelligentes : conçues pour s’effondrer« , l’animateur Scott Nover appelle son Amazon Echo simplement une minuterie de cuisine coûteuse, et nous nous attendons à ce que beaucoup de nos auditeurs hochent la tête en signe de reconnaissance. Mais Amazon aimerait changer cela.

Hier, lors de l’événement matériel d’automne d’Amazon, le chef de division sortant, Dave Limp, a annoncé un modèle majeur d’apprentissage des langues qui ferait passer Alexa d’un simple exécutant de tâches simples, comme allumer une lumière, jouer une chanson ou, oui, régler une minuterie sur 15 minutes. , Non, quinze minutes. Non, Alexa, pas cinquante minutes. QUINZE MINUTES. (« Pendant combien de temps? »)

Désormais, l’assistant vocal pourra avoir des conversations plus naturelles, écrire des poèmes d’amour, raconter des histoires basées sur des invites et proposer des idées de soirées en amoureux. Comme le souligne Diego Lasartereste à savoir si quelqu’un veut ces choses.

Un vieux problème pour un nouvel outil

L’objectif d’Aether, une plateforme d’IA pour les gestionnaires d’actifs, est de générer des estimations de la performance d’une action sur différents horizons temporels, et ce pour plus de 25 000 entreprises.

Mais comme toute IA, la qualité des résultats d’Aether dépend de ses données. Dans le cas d’Aether, ces données proviennent des cours boursiers, de la volatilité, des taux de change et des prix des matières premières. Mais il utilise également des mesures de durabilité, ce qui signifie qu’il travaille avec ce que le directeur technique de la société mère Arabesque, Nikolaos Kaplis, qualifie de mesures plus « exotiques ». Par exemple, la manière dont les entreprises calculent les niveaux d’émissions de carbone de manière distincte, obligeant Arabesque à refaire les calculs pour normaliser leurs données. « Nous devons être très prudents », a-t-il déclaré à Quartz.

Aether n’est pas le seul outil utilisant l’IA pour faciliter la stratégie d’investissement, et cette catégorie de produits attire l’attention des régulateurs. Michelle Cheng se penche sur la difficulté de créer un portefeuille d’investissement propre et vertmême avec l’IA.

Il est temps de commencer à s’inquiéter du blé

Graphique: Clarisa Díaz

Regardons quelques chiffres sur le blé :

20 % : Part des calories que le blé représente dans l’alimentation moyenne, à l’échelle mondiale, en tant que fibre alimentaire importante

50 % : Dans quelle mesure la demande de blé devrait-elle augmenter par rapport aux niveaux actuels d’ici 2050 ?

75°F (24°C) : Le haut de gamme de la température de croissance optimale du blé

Vous voyez le problème ici. À mesure que les températures plus chaudes et la sécheresse deviendront la norme dans les régions habituées à la culture du blé, les rendements seront réduits. Comme pour beaucoup de ces problèmes, l’espoir n’est pas perdumais l’industrie de la culture du blé, comme tant d’autres, est à surveiller alors qu’elle s’adapte à un avenir en évolution.

C’est la période de l’arbre de l’année. Si vous n’avez jamais voté auparavant, essayez de vous diversifier.

McDonald’s est à nouveau dans l’eau chaude après avoir encore brûlé des gens avec du café. Avant de vous moquer, sachez que ces choses ne sont généralement pas aussi amusantes qu’elles le sont. fait semblant d’être.

Le plan artistique d’un artiste danois sur une toile vierge n’a pas vraiment fonctionné. Il le devait rendre l’argent lui a été prêté par un musée pour ses pièces « Take the Money and Run ».

Mais l’immense installation parisienne de Christo et Jeanne-Claude a très bien fonctionné. Les matériaux utilisés pour emballer l’Arc de Triomphe seront tout soit réutilisé pour l’ombre et d’autres structures pour les événements à venir.

Aux États-Unis, les républicains inscrits sont 24 % plus susceptibles d’être donneurs d’organes que les démocrates. L’histoire et l’avenir du don d’organes sont l’ouverture de la rétine. Vérifiez-le dans la dernière Obsession hebdomadaire Quartz. Vous voulez le recevoir gratuitement dans votre boîte de réception chaque semaine ? Inscrivez-vous ici.

Inscrivez-vous ici.