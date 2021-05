Quel est l’intérêt de la rencontre de Boris Johnson avec Viktor Orban ?

jeIl serait amusant de supposer qu’il y avait un chœur de voix libérales à Budapest s’opposant à leur Premier ministre, certes un peu populiste lui-même, collaborant si ouvertement avec Boris Johnson – quelqu’un qui a exprimé des opinions extrémistes sur les musulmans, est militant anti-. Européen, et a été responsable de nombreux reculs démocratiques au cours de son mandat, dans ses tentatives de suspendre le parlement et de limiter la liberté des médias audiovisuels et des tribunaux. Et pourtant, pour autant qu’on puisse en juger, le sommet populiste de Viktor Orban avec Johnson semble avoir suscité, dans son pays d’origine, peu de l’indignation qu’il a déclenchée à Londres. Moins amusant, l’acquiescement apparent d’Orban, et pire encore, à une recrudescence de l’antisémitisme en Hongrie ne semble pas être un obstacle à un accueil chaleureux à Downing Street. Ce n’est pas un hasard si l’une des principales figures de haine pour les théoriciens du complot est l’émigré juif hongrois George Soros. Johnson, qui n’est certainement pas antisémite, semble néanmoins heureux de poursuivre sa liaison cynique et dangereuse avec le deuxième dirigeant autoritaire le plus réussi d’Europe – quasi totalitaire – (le plus réussi étant Alexandre Loukachenko en Biélorussie).

Ils forment un couple étrange, et leur rencontre fait se demander qui utilise qui. Orban est sur une sorte d’offensive de charme, en tournée dans les capitales européennes pour se faire passer pour un homme d’État plutôt qu’un chancelier, avant les élections de l’année prochaine. Orban appréciera également d’agacer les dirigeants de l’UE, qui se sont affrontés avec lui à plusieurs reprises au sujet des violations des droits de l’homme et du refus catégorique de la Hongrie de prendre sa part des migrants cherchant refuge dans l’UE. La Hongrie a l’habitude d’opposer son veto et d’affaiblir les positions de politique étrangère commune de l’UE, plus récemment sur Israël et la Palestine. Son parti Fidesz vient d’être exclu du groupe des conservateurs/démocrates-chrétiens européens au Parlement européen, et il cherche des alliés contre le président Macron et la chancelière Merkel, qui ont tous deux du mal à gérer Orban. Récemment, la Hongrie a commencé à diluer les critiques de l’UE sur la Chine, sur les violations des droits de l’homme à Hong Kong, par exemple – quelque chose que Johnson devra probablement soulever lors de leur réunion. Étant donné les vastes avantages industriels et économiques que la Hongrie tire de l’UE, il n’y a aucune chance qu’Orban essaie de retirer son pays de l’union ; mais avec des alliés dans le groupe de Visegrad des États d’Europe centrale, en particulier la Pologne, il semble très heureux de prendre autant et de donner le moins possible à l’UE. Avec le départ des Britanniques, la Hongrie est le leader de l’escouade maladroite de l’UE. Malgré les revers de Marine le Pen ainsi que de l’extrême droite en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne, la vague de protestation nationaliste ne s’est pas complètement calmée.