Quel est l’intérêt de la FA Women’s League Cup ?

La Conti Cup a été fondée en 2011, Arsenal ayant remporté le plus de titres (5) et Manchester City actuellement champion en titre. (Photo de Justin Setterfield/Getty Images)

La coupe de la ligue féminine – connue sous le nom de Continental ou Conti Cup – est revenue cette semaine pour disputer quatre matches reportés du dernier tour de la phase de groupes, et il y avait peu de place pour un retard car les quarts de finale doivent avoir lieu mercredi prochain. / Jeudi avec seulement la moitié des huit derniers ont été décidés. C’était le type de chaos auquel nous nous attendions de la compétition de coupe souvent mouvementée, qui a commencé le 1er octobre et est disputée entre les 24 équipes de la FA Women’s Super League et du Women’s Championship.

Alors que nous pouvons songer à la « magie du [FA] cup”, il y a quelque chose de bizarre dans la coupe de la ligue – une compétition qui passe la majeure partie de sa course saisonnière hors du radar, confinée à l’anonymat hivernal en milieu de semaine – pourtant il y a quelque chose de joyeux dans la brume du Conti, même lorsque la fréquentation varie de 4 200 (Southampton contre Reading) à 104 (Sheffield United contre Aston Villa) lors des premiers tours.

Avant les KO, laissez ESPN vous présenter la compétition de coupe oubliée d’Angleterre, de ses finalistes fréquents aux foules minimales qui sont connues pour dribbler à deux chiffres.

Un argument de vente unique ?

Il y a un regard collectif de confusion partagé par ceux qui ne sont pas familiers avec la Coupe de la Ligue féminine – connue sous le nom de Conti[nental] Coupe pour des raisons de parrainage – quand vous commencez à expliquer la compétition par “ça commence dans la phase de groupes…”

Pour être juste, ce n’est pas la réponse à laquelle beaucoup s’attendraient après avoir admis qu’ils ne savaient même pas qu’il y avait une Coupe de la Ligue féminine en Angleterre. La phase de groupes elle-même pourrait fournir un point de différence vendable pour la compétition, mais c’est un processus long et maladroit qui a un nombre quelconque d’équipes dans un nombre quelconque de groupes. (Excuses d’être vagues, mais à cause des complications, la FA a tenté à plusieurs reprises de réorganiser et de retravailler la phase de groupes. Certaines saisons ont vu trois groupes, tandis que d’autres il y en a eu six.)

Les groupes eux-mêmes sont rarement également divisés également. Initialement, les groupes étaient destinés à être répartis par régions, mais la nature historiquement méridionale des deux meilleures ligues professionnelles a créé certains groupes loufoques, dont une édition où Durham était jumelé à Reading, à environ 270 miles. (Si vous êtes anglais, c’est un long voyage.)

Même avec des groupes plus petits – comme en 2020-21, qui n’en comptait que trois équipes – il est toujours nécessaire d’intégrer des matchs supplémentaires avant le début de l’année lorsque la compétition de coupe entre dans sa phase à élimination directe. Cela signifie qu’au fil des ans, la plupart des jeux ont été contraints à des créneaux horaires en milieu de semaine, augmentant ainsi le besoin de matchs plus localisés et régionaux.

Bien que cette approche ait aidé les clubs et leurs supporters à rester un peu près de chez eux, la qualité des matches a involontairement contribué à une faible fréquentation et à une mauvaise couverture. Pire encore, la finale avait l’habitude de se voir attribuer un créneau peu attrayant en milieu de semaine, avec peu de clubs désireux d’accueillir une finale qui a rarement inspiré les masses à y assister.

Plus de temps de jeu

Alors que les fans et – soyons honnêtes – les médias ont souvent eu du mal à être enthousiasmés par la phase de groupes de la Coupe Conti, elle a été bien accueillie par de nombreux joueurs qui ont toujours envie de plus de temps de jeu. Comme nous l’avons vu cette saison, des équipes comme Manchester United ont utilisé la coupe de la ligue pour donner des minutes aux joueurs de banc et périphériques, et cela reste une bonne compétition en termes de temps significatif sur le terrain.

Cependant, il y a des problèmes avec les rencontres en milieu de semaine pour ceux du deuxième niveau qui équilibrent le football avec les études ou le travail, comme nous l’avons vu il y a quelques années lorsque Sheffield United était sans plusieurs joueurs. qui n’a pas pu s’absenter du travail. En effet, il y a quelques histoires de nature similaire chaque saison, certains joueurs donnant à peine le coup d’envoi après avoir conduit directement à un match après un quart de travail ou certains manquant complètement l’entraîneur en raison d’un voyage trop long.

La Coupe Conti offre aux joueurs marginaux du temps de jeu et une opportunité de se frayer un chemin dans l’équipe première. (Photo de Bryn Lennon/Getty Images)

Pourtant, malgré les problèmes rencontrés par les équipes du championnat, les joueurs du deuxième niveau attendent généralement avec impatience leurs affrontements en coupe de la ligue contre l’opposition de la WSL, les considérant comme une bonne occasion de se tester. Le format est à nouveau un problème : les bouleversements ont tendance à être rares compte tenu de la structure de la phase de groupes, tandis qu’une victoire choc isolée pour une équipe de deuxième niveau s’accompagne généralement sans la récompense de la progression.

Complications et bizarreries

Avec autant de matches programmés en milieu de semaine, la FA a tendance à associer le calendrier des groupes de la coupe de la ligue à la Ligue des champions féminine de l’UEFA afin que tout le monde soit en action. Cela signifiait que lorsqu’Arsenal accueillait la Juventus aux Emirats, Liverpool se heurtait à Manchester City dans le Conti. Ou lorsque Chelsea effectuait son tour d’honneur après avoir marqué huit fois contre Vllaznia, c’était le début d’une séance de tirs au but entre Durham et Manchester United. (Cela signifie également que pour la première saison de son histoire, la coupe a donné un au revoir à ceux des compétitions européennes, Arsenal et Chelsea ne rejoignant même pas la Coupe Conti avant les quarts de finale de ce mois-ci.)

Ah oui, les tirs au but de la phase de groupes de la Conti Cup…

La bureaucratie de la Coupe Conti a également conduit à des rencontres de groupe sans enjeu qui se jouent pendant la phase à élimination directe. J’étais là, c’était un match étrange et inutile, passons à autre chose. Pourtant, il y a quelque chose de presque charmant dans le besoin de pénalités, les quatre premiers matches du groupe A cette saison étant marqués par des tirs au but. Ou la fusillade sans fin entre les London City Lionesses et West Ham en octobre qui a vu un total de 26 pénalités prises, les Hammers l’emportant finalement 10-9.

Ce sont des moments qui témoignent de la nature inhabituelle et fastidieuse de la compétition de coupe sous-aimée, mais qui servent également à mettre en évidence ce qui la rend si spéciale et idiosyncrasique. Cependant, en tant que compétition mal desservie avec des jours de match historiquement surchargés et peu de couverture, même de la part des ligues elles-mêmes, la Coupe Conti s’est souvent perdue dans le remaniement.

Bien que la FA ait augmenté sa couverture avec la coupe avec des jeux sélectionnés même diffusés (gratuitement) sur le FA Player, c’est toujours une compétition qui manque de statistiques et de données détaillées : l’association de football a estimé que l’argent dépensé pour payer Opta pour couvrir il peut aller, et va, à des endroits plus importants.

Prévisibilité

Malgré toute la nature élargie et laborieuse de la Conti Cup, il s’agit d’une compétition prévisible qui est trop souvent coincée autour d’événements plus intéressants. De retour en milieu de semaine prochaine pour les quarts de finale, les demi-finales se joueront quinze jours plus tard et la finale prévue le premier week-end de mars. Ce qui est bien, c’est que c’est la cinquième année que la finale de la coupe aura lieu un week-end.

Maintenant dans sa douzième saison, la Coupe Conti n’a eu que trois vainqueurs, et ce sont les trois mêmes qui ont remporté chaque pièce d’argenterie nationale disponible pour les équipes WSL depuis (mais non compris) 2014. En effet, si ce n’était pas pour Les titres WSL de Liverpool en 2013 et 2014, il faudrait revenir à la finale de la FA Cup 2011-12, lorsque Birmingham City a battu Chelsea aux tirs au but, pour trouver un moment où Arsenal, Chelsea ou Manchester City n’étaient pas les vainqueurs.

Pire encore, avant la finale 2019-2020, seules deux équipes avaient remporté le Conti, Chelsea n’ayant jamais atteint la finale avant son premier triomphe. Jusqu’à présent, sur les 11 finales, seules six équipes ont participé, les trois vainqueurs ainsi que Bristol City (2020-21), Birmingham City (2011, 2012, 2016) et Lincoln City. [who became Notts County] (2013, 2015).

Avec plus de 80% du tournoi terminé, la question est, une fois de plus, si la Coupe Conti a dépassé son accueil ou si elle a besoin d’un autre remaniement pour maximiser son potentiel ?

La Coupe Conti sera de retour mercredi pour les trois premiers quarts de finale.