Quel est l’intérêt d’acheter le dernier smartphone ?

Alors que les ventes de smartphones ralentissent dans le monde entier, les messages marketing diffusés sont de plus en plus éblouissants.

En juillet, Samsung a sorti les dernières versions de ses téléphones pliables, le Z Flip6 et le Z Fold6, et Huawei vient de mettre la barre plus haut dans ce domaine en dévoilant un téléphone appelé Mate XT, en Chine, qui contient deux plis, pliant l’écran en trois.

Apple et Google ont tous deux misé sur les fonctionnalités d’IA intégrées. Le nouveau Magic Editor de Google peut ajouter du contenu généré par l’IA dans des photos existantes, ainsi que supprimer les éléments dont vous ne voulez pas (avec plus ou moins de succès, d’après mon expérience).

Il y a bien sûr une crise du coût de la vie qui affecte les décisions d’achat des gens. Et il y a aussi une étiquette de prix environnemental attachée à chaque téléphone portable, qui contient tous des éléments rares et des métaux précieux.

Nova East dirige la branche nord et ouest de Londres de la campagne Smartphone Free Childhood, qui exhorte les parents et les écoles à collaborer pour retarder l’âge auquel les enfants reçoivent ces appareils.

Plusieurs écoles britanniques sont en train de revoir leur politique en matière de smartphones, et quelques-unes ont déjà opté pour une interdiction pure et simple. Les élèves de l’école publique d’Eton ont reçu ce trimestre des téléphones classiques (parfois appelés, de manière assez impopulaire, des dumb phones), et j’ai entendu parler de plusieurs autres établissements, tant dans le secteur privé que public, qui envisagent de faire de même.

De plus, on observe une tendance croissante, notamment chez les parents et les jeunes, à essayer d’abandonner complètement les smartphones.

Le Dr Sasha Luccioni, chercheur scientifique au sein de la société d’intelligence artificielle Hugging Face, affirme que jusqu’à présent, ce message ne semble pas passer.

« On parle de plus en plus de « sobriété numérique » dans la façon dont nous construisons et utilisons la technologie, mais il semble que les concepteurs de smartphones aillent exactement dans la direction opposée », dit-elle.

J’ai posé cette question à Apple, Google et Samsung. Ce dernier a déclaré : « Les utilisateurs de Samsung peuvent choisir la manière dont ils utilisent leurs téléphones Galaxy en fonction de leurs besoins. Par exemple, les fonctionnalités de bien-être numérique permettent aux utilisateurs de sélectionner les fonctionnalités qu’ils utilisent, quand ils les utilisent et pendant combien de temps, par exemple en définissant une limite de temps d’écran pour des applications spécifiques qu’ils souhaitent restreindre. »

L’entreprise finlandaise HMD, qui fabrique toujours des téléphones Nokia de base, est à l’écoute des appels de plus en plus nombreux en faveur d’une réduction des fonctionnalités des téléphones. Le mois dernier, elle a lancé un téléphone sur le thème de Barbie en collaboration avec le fabricant de jouets Mattel, et je l’ai essayé. Les deux mots que j’utiliserais pour le décrire sont : fonctionnel. Et rose.

Comme la plupart des téléphones classiques, il n’a pas d’applications, pas de boutique d’applications, pas d’appareil photo selfie et un seul jeu. Si vous voulez écouter de la musique, il y a une radio FM.

CCS Insight prévoit qu’environ 400 000 téléphones classiques devraient être vendus au Royaume-Uni cette année, ce qui est loin d’être suffisant pour détrôner l’iPhone de la liste des téléphones les plus vendus au monde dans un avenir proche, mais ce n’est pas un mauvais marché.

Je viens de vérifier mon temps d’écran au cours des sept derniers jours et j’ai passé en moyenne environ cinq heures par jour. C’est une statistique qui donne à réfléchir, mais ce n’était pas que du catastrophisme (honnêtement). Mon téléphone est un outil de travail, c’est aussi ce que j’utilise pour mes opérations bancaires, mes achats, mes itinéraires, mon suivi de santé et le suivi des projets familiaux, ainsi que, oui, pour les jeux et les réseaux sociaux.