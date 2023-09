Quel est l’impact politique de l’augmentation du nombre de migrants à la frontière américaine ? | Nouvelles

Après des voyages difficiles et parfois mortels, des milliers de demandeurs d’asile traversent chaque jour la frontière vers les États-Unis.

Malgré les obstacles et les barrières, l’afflux augmente.

L’immigration divise la politique américaine et sera une question centrale lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Alors pourquoi cette situation divise-t-elle autant – et quelle est la solution ?

Présentateur: Laura Kyle

Invités:

Niambi Carter – Professeur agrégé à la School of Public Policy et à l’Université du Maryland et spécialiste de la politique raciale et ethnique

Rebekah Wolf – Conseillère politique pour la campagne pour la justice en matière d’immigration à l’American Immigration Council

John Feehery – Associé chez EFP Advocacy, stratège en communications politiques républicaines et chroniqueur pour The Hill