Les temps forts du football font, pour le meilleur ou pour le pire, partie de l’expérience de visionnage des fans. C’est particulièrement vrai aux États-Unis pour deux raisons.

D’une part, les temps forts du football permettent aux fans de rattraper les matchs qu’ils ont manqués en raison d’autres engagements. Que ce soit le travail, le sommeil ou quoi que ce soit entre les deux, les heures de coup d’envoi européennes ne correspondent pas nécessairement aux normes américaines. Les temps forts permettent aux fans de s’engager dans d’autres choses. Parallèlement, ils restent relativement au courant du monde du football.

Deuxièmement, les fans de football du monde entier suivent plusieurs joueurs, équipes, ligues ou pays. Peu de fans disent ne regarder que les matchs d’un seul club. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas un ventilateur d’un certain club. Au lieu de cela, ce club ne peut jouer que deux fois par semaine. Pendant ce temps, il y a des matchs tous les jours dans certaines compétitions qui se chevauchent dans les heures de coup d’envoi. Les faits saillants du football permettent de voir facilement les plus grands moments de tout le sport tout en se concentrant sur un match au fur et à mesure.

Les jeux à la demande sont une option, selon la ligue, car tous les services de streaming ne proposent pas de rediffusions. Cependant, comme les jeux en direct, ce sont de longues affaires. Peu de fans ont le temps de vraiment regarder tous les matchs d’une ligue, même à la demande.

Par conséquent, les faits saillants du football jouent un rôle dans l’expérience visuelle d’une manière ou d’une autre. L’endroit le plus courant pour les faits saillants est les médias sociaux. YouTube a plein de faits saillants du jeu. Twitter a des points forts immédiatement après que quelque chose se passe. TikTok propose des compilations de faits saillants du football pour certains joueurs ou clubs.

Pourtant, ces faits saillants du football peuvent être un obstacle à l’expérience de visionnement. Les gens développent des prédispositions basées sur de petits clips au lieu d’obtenir le jeu dans son ensemble.

Les temps forts du football ont-ils un impact sur votre expérience de visionnage ?

Les faits saillants sont, le plus souvent, des objectifs. Certains fournisseurs de temps forts sur YouTube, tels que NBC ou CBS, proposent des temps forts de “jeu complet”. Ces vidéos durent environ 10 à 15 minutes et montrent les objectifs, les arrêts, les réservations ou d’autres moments dramatiques. D’autres chaînes YouTube proposent des temps forts plus courts. En gros, ce ne sont que des objectifs. Les vidéos de cinq minutes n’apportent pas beaucoup d’attention aux complexités du jeu. Pourtant, ils nous permettent de voir qui a marqué, comment ils ont marqué et qui est, plus ou moins, responsable défensivement.

Le mauvais

Cette version modifiée de regarder le jeu ne le rend pas équilibré. Il récompense les buts plus que la défense. Certes, les buts mettent les supporters sur pied bien plus que de défendre. Les moments les plus légendaires du sport sont les buts, pas les blocages, désolés les défenseurs du monde.

Pourtant, les milieux de terrain défensifs peuvent être mis de côté dans ces vidéos phares. N’golo Kanté, l’un des joueurs les plus intégraux de Leicester City et de Chelsea au fil des ans, n’est pas quelqu’un qui apparaîtrait dans une vidéo phare. Les fans occasionnels ne veulent pas voir un milieu de terrain fougueux récupérer le ballon, ils veulent voir Riyad Mahrez, Eden Hazard ou Raheem Sterling, tous coéquipiers de Kanté, prendre un défenseur et marquer.

Il en va de même pour Rodri de Manchester City. Rodri est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Cependant, il prend un siège arrière dans les vidéos phares du beaucoup plus flashy Kevin de Bruyne ou Erling Haaland, malgré le fait que Rodri ait commencé le jeu à partir de son noyau.

Le fait est que les faits saillants peuvent avoir un impact sur notre compréhension du rôle d’un joueur. Par exemple, Karim Benzema a déclaré que le jeu moderne met davantage l’accent sur le fait d’être l’homme de la fin, plutôt que celui de la création.

“Le football est devenu un jeu où les joueurs peuvent mal jouer pendant 90 minutes, puis marquer un but et être nommé Homme du match et être sous les projecteurs. Je ne veux pas être ce genre de joueur. »

Les faits saillants jouent certainement un rôle, car la personne sur la feuille de match est le « sauveur » de la journée.

Le bon

Encore une fois, c’est donner et recevoir. Lorsqu’il n’y a que peu de temps dans la journée, certaines choses dans les vidéos phares sont sacrifiées pour voir les moments qui définissent un match. Dans de nombreux cas, les gens se retrouvent à regarder des vidéos YouTube entre les matchs ou pendant la mi-temps d’autres appareils. C’est la dévotion au jeu, le cas échéant.

En tant que fan de football, vous arrive-t-il de regarder plus de temps forts que de vrais matchs ? Pourquoi cela pourrait-il être?

PHOTO : IMAGO / ANP