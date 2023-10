Quel est l’impact de notre alimentation sur notre prise de décision ?

Résumé Des chercheurs allemands ont découvert que les prébiotiques alimentaires, comme la racine de chicorée, influencent les bactéries intestinales et réduisent l’activation cérébrale des aliments riches en calories chez les adultes en surpoids, suggérant un lien entre la santé intestinale et la prise de décision alimentaire. Points clés à retenir Une étude menée par des chercheurs allemands suggère que les fibres alimentaires, en particulier les prébiotiques présents dans des aliments comme les oignons, les poireaux et la racine de chicorée, peuvent influencer les bactéries intestinales et les fonctions cérébrales liées à la prise de décision alimentaire. Les adultes en surpoids consommant de fortes doses de prébiotiques alimentaires ont constaté une activation cérébrale réduite en réponse à des stimuli alimentaires riches en calories, ce qui indique un lien potentiel entre la santé intestinale et les choix alimentaires. L’étude a révélé que des changements dans la composition des bactéries intestinales, ainsi que dans les voies métaboliques, pourraient être à l’origine de la réponse altérée du cerveau aux aliments riches en calories, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour la prévention et le traitement de l’obésité.

Les nutriments d’origine végétale peuvent-ils modifier les bactéries intestinales et affecter les fonctions cérébrales ? Des scientifiques du centre médical de l’université de Leipzig, de l’institut Max Planck pour les sciences cognitives et cérébrales humaines et du centre Helmholtz pour la recherche environnementale ont étudié cette question dans le cadre d’une étude menée auprès d’adultes en surpoids. Leurs résultats, publiés dans la revue Gut, suggèrent que les fibres alimentaires peuvent exercer une influence à la fois sur la composition des bactéries intestinales et sur les signaux de récompense dans le cerveau et sur la prise de décision alimentaire associée.

Les prébiotiques sont utilisés pour favoriser la colonisation de bactéries bénéfiques dans l’intestin. Ces fibres alimentaires non digestibles se trouvent dans les aliments d’origine végétale tels que les oignons, les poireaux, les artichauts, le blé, les bananes et en fortes concentrations dans la racine de chicorée. Ils soutiennent la santé intestinale en favorisant la croissance et l’activité des bactéries intestinales bénéfiques. Les chercheurs ont maintenant étudié si certains prébiotiques pouvaient également influencer le fonctionnement cérébral en améliorant la communication entre le microbiome intestinal et le cerveau.

Vous voulez plus d’actualités ? S’abonner à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT

L’étude interventionnelle menée par le centre médical de l’Université de Leipzig indique que la consommation de prébiotiques alimentaires à forte dose entraîne une réduction de l’activation cérébrale liée à la récompense en réponse à des stimuli alimentaires riches en calories. « Les résultats suggèrent un lien potentiel entre la santé intestinale et la fonction cérébrale, en l’occurrence la prise de décision alimentaire », explique le Dr Veronica Witte, co-auteur de l’étude et scientifique au centre médical de l’université de Leipzig.

Des adultes jeunes à d’âge moyen en surpoids ont été sélectionnés pour l’étude et suivaient un régime occidental omnivore. Les 59 volontaires ont consommé quotidiennement 30 grammes d’inuline, un prébiotique issu de la racine de chicorée, pendant 14 jours. Au cours de l’imagerie IRM fonctionnelle, les participants ont vu des images de nourriture et on leur a demandé à quel point ils souhaitaient manger les repas représentés. À la suite de l’expérience IRM, ils ont reçu leur plat le mieux noté et ont été invités à le consommer.

L’examen IRM a été répété à quatre moments, avant et après l’administration de prébiotiques et avant et après une phase placebo au cours de laquelle les participants ont reçu une préparation de densité énergétique identique mais sans prébiotiques. Lorsque les participants évaluaient les aliments riches en calories, l’activation des zones cérébrales liées à la récompense était comparativement moindre après avoir consommé la fibre prébiotique. Cet effet s’est accompagné d’un changement dans la composition des bactéries intestinales.

Les résultats, issus de la neuroimagerie avancée, du séquençage de nouvelle génération des bactéries intestinales et des analyses combinées des voies métaboliques potentielles, suggèrent que des changements microbiens fonctionnels pourraient être à l’origine de la réponse altérée du cerveau aux signaux alimentaires riches en calories. Les échantillons de sang à jeun des participants ont été analysés pour détecter les hormones gastro-intestinales, le glucose, les lipides et les marqueurs inflammatoires. De plus, le microbiote intestinal et ses métabolites, à savoir les acides gras à chaîne courte, ont été mesurés dans des échantillons de selles. La recherche a été menée au sein du Centre de recherche collaborative 1052« Mécanismes de l’obésité ».

« D’autres études sont nécessaires pour déterminer si les traitements qui modifient le microbiome pourraient ouvrir de nouvelles voies pour des approches moins invasives de la prévention et du traitement de l’obésité. Une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents entre le microbiome, l’intestin et le cerveau pourrait aider à développer de nouvelles stratégies favorisant des habitudes alimentaires plus saines chez les personnes à risque », explique le Dr Witte. Une étude de suivi est actuellement en cours, examinant les effets de l’administration à long terme et à forte dose de prébiotiques pendant six mois sur le comportement alimentaire, les fonctions cérébrales et le poids corporel chez les personnes souffrant de surpoids et d’obésité.

Référence: Medawar E, Beyer F, Thieleking R et al. Le régime prébiotique modifie les corrélats neuronaux de la prise de décision alimentaire chez les adultes en surpoids : un essai croisé randomisé contrôlé au sein d’un sujet. Intestin. 2023 : gutjnl-2023-330365. est ce que je: 10.1136/gutjnl-2023-330365

Cet article a été republié à partir du suivant matériaux. Les résumés d’articles peuvent avoir été générés par des modèles d’IA vérifiés. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée.