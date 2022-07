Quel est l’impact de l’inflation sur la génération Y et les adultes de la génération Z ? – Section locale de Shaw

« Vos impôts sont trop élevés. Eh bien, monsieur, les miens aussi.

Cette ligne de la comédie musicale “1776” est souvent plaisantée dans notre maison chaque fois que quelqu’un se plaint du coût élevé de quoi que ce soit.

Peu de gens, semble-t-il, ne sont pas affectés par l’inflation de cette année, c’est pourquoi le Herald-News a examiné les effets de l’inflation dans une série d’articles.

Nous avons parlé à des experts qui ont expliqué pourquoi le coût de la vie est si élevé aujourd’hui – et proposé des suggestions pour y faire face.

Nous avons parlé aux propriétaires de trois entreprises du comté de Will qui ont discuté de leurs défis pendant la pandémie – et maintenant de l’inflation – et de la manière dont ils relèvent ces défis.

Nous avons même mené une enquête auprès des lecteurs.

Mais ce sont surtout les adultes plus âgés et retraités qui ont parlé de l’impact de l’inflation sur leurs habitudes d’achat quotidiennes, même si les milléniaux – âgés de 26 à 41 ans – ressentent les effets de l’inflation tout aussi intensément, peut-être plus.

Un rapport de 2021 de la National Association of REALTORS a déclaré que la dette étudiante a empêché la génération Y d’acheter une maison, de changer d’emploi, de poursuivre ses études, de se marier et / ou de fonder une famille.

Et un rapport de 2019 du Pew Research Center a déclaré que les milléniaux ayant fait des études collégiales gagnaient 36 000 $ en 2018, moins que les 38 900 $ que les travailleurs gagnaient au même âge en 1982.

Ceux qui ont un baccalauréat ou plus ont gagné 56 000 $ en 2018, « à peu près égal » au salaire que leurs homologues diplômés d’université gagnaient en 2001, a déclaré le Pew Research Center.

Mais même si les prix de l’essence et de la nourriture continuent d’augmenter (nous n’avons même pas encore parlé de logement), le coût de possession de produits de première nécessité tels que les téléphones et les voitures augmente également.

Par exemple, lorsque je me suis marié en 1981, ma facture de téléphone par mois s’élevait en moyenne à 20 dollars par mois – et j’avais deux téléphones chez moi. En revanche, mon téléphone portable actuel coûte presque autant que mon mari et moi avons payé une voiture d’occasion en 1985 – et le double du prix d’une de nos voitures d’occasion en 1988.

Nous avons loué une maison de ville pour 240 $. C’était une petite maison de ville, d’accord. Mais il y avait deux chambres, une belle cour et un sous-sol complet pour ma laveuse et ma sécheuse.

Je me souviens d’avoir discuté d’un solde de 18 $ avec le service de facturation d’un hôpital en 1982 – le solde après ma première césarienne. Le représentant à l’autre bout m’a patiemment expliqué que le solde était ma part de la facture.

“Mais j’ai une assurance !” J’ai continué à insister.

J’avais 20 ans à l’époque. Je ne peux pas imaginer que les adultes de la génération Z puissent comprendre.

Mais j’aimerais discuter avec quelques membres de la génération Z et de la génération Y de la façon dont l’inflation affecte leur vie – ou leur capacité à poursuivre leurs objectifs de vie – et comment ils réagissent à la situation.

Contactez-moi au 815-280-4122 ou dunland@shawmedia.com.

Denise M. Baran-Unland est la rédactrice en chef du Herald-News.