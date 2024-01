Quel est l’impact de l’échange de Heat contre Terry Rozier sur les Celtics et le sommet de l’Est ?

Comme s’il n’y avait pas assez d’anticipation pour le retour des Boston Celtics à Miami pour la semaine de rivalité NBA, les choses sont devenues beaucoup plus effrayantes.

Presque chaque année depuis le début de la décennie, les Celtics et le Heat se rencontrent en finale de la Conférence Est. Peu importe le déroulement de la saison régulière, le Heat s’y retrouve d’une manière ou d’une autre.

Au début de la saison, la question de savoir comment le Heat pourrait y revenir après avoir perdu les acteurs clés Gabe Vincent et Max Strus semblait plus retentissante que jamais. Mais chaque saison, ils extraient davantage de diamants bruts. Ils ont repêché Jamie Jaquez Jr., qui est devenu l’un de leurs meilleurs joueurs de rotation. Et maintenant, ils ont expédié un Kyle Lowry vieillissant et un choix de première ronde protégé par la loterie en 2027 pour Terry Rozier. Le choix n’est pas protégé en 2028 s’il ne transmet pas, selon L’Athlétisme Shams Charania.

Rozier réalise les meilleurs chiffres de sa carrière, marquant 23,2 points par match avec 6,6 passes décisives par nuit. Il tire à 39,6 pour cent sur les 3 au-dessus de la pause, même s’il a été terrible dans les virages. Il a un rôle à jouer à Miami, s’il est prêt à s’y intégrer.

Le Heat est à 9 1/2 matchs des Celtics mercredi matin, mais ils ont à peine réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires l’année dernière, et cela ne signifiait finalement rien. Le triumvirat composé de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Erik Spoelstra a prouvé à maintes reprises qu’en séries éliminatoires, il pouvait résoudre n’importe quelle équipe, n’importe où.

Surtout à la lumière du licenciement soudain de l’entraîneur Adrian Griffin par les Bucks, que signifie cet échange Rozier-Lowry pour Miami et les meilleures équipes de l’Est ? L’Athlétisme Jared Weiss et Will Guillory expliquent tout cela.

Jared Weiss : Échanger pour Rozier est un pari fascinant pour n’importe quelle équipe, car c’est quelqu’un qui est souvent placé dans un rôle de créateur principal et qui aime l’utilisation qui l’accompagne, mais il est meilleur en tant que créateur tertiaire dans une équipe qui a une attaque principale en place. S’il peut adhérer à ce rôle à Miami, il devrait être la personne idéale. Mais c’est un grand si.

À Boston, Rozier a publiquement réclamé une promotion au poste de gardien partant alors qu’il était derrière Kyrie Irving et a obtenu ce qu’il voulait lorsqu’il a été distribué à Charlotte pour Kemba Walker. Sa campagne était compréhensible puisqu’il pouvait recevoir beaucoup d’argent, et les Hornets lui ont donné une chance avec un contrat de 58 millions de dollars sur trois ans.

Charlotte n’a jamais progressé dans un programme gagnant pendant qu’il était là-bas, et Rozier n’a jamais vraiment bien complété LaMelo Ball, avec des efforts défensifs incohérents, une tonne de chasse aux tirs et seulement quelques légères améliorations en tant que meneur de jeu et gestionnaire de jeu. À Miami, Rozier sera essentiellement la quatrième option, et ses compétences sont idéales pour ce rôle. Va-t-il adhérer ? Jouera-t-il avec l’intensité et la concentration dont il a fait preuve à Boston ? Miami parie qu’il le fera.

Will Guillory : C’est un pari important pour Miami car l’offensive du Heat a été horrible ces derniers temps. En janvier, ils se classent 28e au classement offensif et ont été détenus sous la barre des 100 points lors de cinq de leurs neuf derniers matchs mercredi. Bien sûr, les blessures ont joué un rôle dans certaines des difficultés de Miami cette saison. Le Heat n’a pas été en mesure d’assurer une certaine cohérence au sein de son alignement. Butler a raté 15 matchs, Tyler Herro en a raté 19 et Adebayo en a raté 10.

Tous les trois sont désormais en bonne santé, mais Jaquez est absent en raison d’une blessure à l’aine. Jaquez a été exceptionnel cette saison, mais généralement, lorsque la présence d’une recrue est aussi importante pour le succès d’une équipe, c’est une source d’inquiétude. Rozier devra réduire son utilisation, mais le jeu et le tir à 3 points qu’il propose sont exactement ce dont Miami a besoin pour compléter ses stars. Il a également prouvé qu’il n’avait pas peur sur la scène des séries éliminatoires. Il sera un excellent ajout pour le Heat en attaque. Peut-il s’adapter à eux défensivement ? C’est une autre discussion.

Weiss : Tu as raison. La plus grande variable est sa défense. Rozier a montré qu’il pouvait être une nuisance en tant que défenseur de point d’attaque contre les gardes plus tôt dans sa carrière. Quand il était à Boston, il était doué pour courir après les écrans pour rester sur la hanche du manieur de balle, ce qui ferait des merveilles avec Adebayo dans cette chute élevée sur pick-and-roll.

Miami lancera de nombreux blitz là-dedans, et Rozier a les qualités athlétiques nécessaires pour piéger et récupérer, il pourrait donc s’intégrer dans de nombreux plans de Spoelstra et a généralement montré la conscience de gérer les changements de couverture entre les différents membres du personnel. Le Heat a tendance à cibler les gars capables de gérer des défenses qui changent beaucoup et nécessitent beaucoup de lectures, et Rozier devrait toujours avoir la capacité d’y parvenir s’il le souhaite.

Et quel meilleur test que contre son ancienne équipe et les plus grands rivaux du Heat pour le titre de l’Est cette décennie ? Miami devra soit changer, soit se défendre sur les écrans pour faire face au pick-and-pop de Kristaps Porziņģis, donc vous feriez mieux de croire que les Celtics vont mettre Rozier dans cette action 100 fois et voir s’il peut comprendre la couverture. . Boston a également les défenseurs de garde pour bien lui faire face, ce sera donc un combat pour lui.

Terry Rozier rejoindra le Heat juste à temps pour affronter les Celtics jeudi soir. (Jacob Kupferman/Getty Images)

Guillorie : Si vous voulez traverser l’Est, vous devez tenir compte de la taille du périmètre de Boston, Philly et Milwaukee. Jouer ensemble avec des gardes plus petits comme Herro et Rozier peut être dangereux lorsque les équipes commencent à chasser les inadéquations. Comme vous l’avez dit, Rozier est coriace et fougueux au point d’attaque. Mais a-t-il été capable d’entretenir ce feu après avoir passé des années à Charlotte à jouer à des jeux dénués de sens ? Sera-t-il capable de comprendre tous les différents projets que Spoelstra est prêt à lancer chaque soir ?

Il sera mis à l’épreuve mentalement et physiquement, car tous les joueurs de Miami sont dirigés par Spoelstra et Pat Riley. Bien que Rozier soit certainement capable, il devra creuser profondément pour exiger de lui-même un niveau de concentration qui n’a pas été requis depuis quelques années.

Weiss : La chose curieuse à propos de cet accord est que le jeu de Rozier chevauche beaucoup celui de Herro en ce qui concerne les créateurs de pick-and-roll capables de diriger des secondes unités. Le tout venant sur un écran et se transformant en un pas en arrière ou en descendant une descente pour atteindre un flotteur – il y a beaucoup de similitudes dans leur jeu.

Ils sont tous deux devenus des tireurs renversés dès le rebond, ont amélioré leur jeu de flotteur et peuvent en quelque sorte finir à l’intérieur s’ils ont la tête à vapeur. La vision de passe de Herro est un peu meilleure et sa défense s’est améliorée cette saison, mais je pense toujours que Rozier sera le meilleur défenseur une fois qu’il sera dans le système de Miami (son jeu de snatch-back a été d’élite cette saison). Rozier pourrait être capable de créer un peu mieux dans les écarts distincts que l’offensive de Miami crée.

Alors, l’arrivée de Rozier signifie-t-elle qu’ils pourraient faire du shopping chez Herro ?

Guillorie : Je ne pense pas qu’une décision de Herro soit probable à moins qu’un gros poisson comme Donovan Mitchell ne devienne disponible. C’est en partie la raison pour laquelle il est logique pour eux de se lancer dans un accord avec Rozier maintenant avant que le prix n’augmente à l’approche de la date limite des échanges du 8 février. Comme toujours, je suis sûr que le Heat sera agressif dans sa quête d’une star une fois l’intersaison arrivée.

En général, je ne pense pas qu’il y aura une grande précipitation pour déplacer des étoiles avant la date limite. Ces accords sont toujours beaucoup plus faciles à conclure en été. Un gars à surveiller sera Dejounte Murray d’Atlanta. Cela a certainement du sens avec Miami et ses besoins actuels. Mais après cet accord avec Rozier, je ne suis pas sûr que le Heat sera prêt à abandonner le genre d’atouts que les Hawks rechercheront. Avec tous les autres joueurs en lice pour les séries éliminatoires, je suis sûr qu’ils passeront des appels téléphoniques à Brooklyn pour des gars comme Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale.

Weiss : Et il ne semble y avoir aucune raison pour que Mitchell soit disponible. Il domine en ce moment, et les Cavs roulent, flottant à ce niveau juste au-dessus du Heat au classement pour le moment. Cleveland devrait également faire tapis, et les Cavs sont dans une meilleure position que Miami pour lutter en ce moment, outre le fait que les Heat sont les Heat.

Si Miami fait un pas, il semble qu’une grande aile soit la principale priorité. Toronto avait deux gars qui étaient parfaits pour eux, OG Anunoby et Pascal Siakam, et Miami n’en a eu aucun. Considérant que le Heat a dû abandonner une première fois pour obtenir Rozier et que tout accord pour une mise à niveau significative nécessiterait probablement Herro et un autre choix, il semble qu’ils ne soient pas tout à fait à la recherche d’attaquants de ce calibre.

Jerami Grant est le seul gars qui a du sens, car il a un contrat similaire à Herro et peut apporter une efficacité de score et de tir comparable tout en répondant à ce besoin défensif. Avoir un embouteillage de jeunes gardes qu’ils peuvent développer au lieu d’une aile à son apogée semble être la décision d’une équipe de Portland qui s’enfonce profondément dans une reconstruction. Mais Herro a encore beaucoup de marge de croissance, et cela ne vaut pas la peine de perdre cet avantage.

Au final, est-ce que cela fait bouger les choses sur le Heat dans la hiérarchie de la ligue ? Considérant que les Bucks embauchent potentiellement Doc Rivers pour prendre le relais à la mi-saison, Joel Embiid se dirige vers un autre MVP et les Celtics ont été l’équipe la plus complète de la ligue toute la saison, le Heat peut-il frapper à cette porte ?

Guillorie : Pour le dire en termes simples, chaque fois que Butler, Adebayo et Spoelstra sont impliqués dans les séries éliminatoires, ils devraient toujours être considérés comme une menace pour gagner l’Est. Je suis sûr que dans quelques mois, ils trouveront un gars dont nous n’avons jamais entendu parler et lui feront marquer 20 buts dans un match énorme. L’avantage mental qu’ils ont sur Boston et Philly ne peut également jamais être sous-estimé. Pensez-vous que Butler entrera un jour dans TD Garden sans croire qu’il est le meilleur joueur du bâtiment ? Avec ce niveau de confiance et ce savoir-faire en séries éliminatoires, ils seront de la partie. Rozier fait-il suffisamment bouger les choses pour les considérer comme la plus grande menace pour Boston à l’Est ? Probablement…