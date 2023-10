Dans une étude récente publiée dans Nutrimentsles chercheurs ont examiné les preuves existantes sur l’utilisation de la technologie dans la gestion de la nutrition des personnes âgées.

Étude: Une étude exploratoire de la santé nutritionnelle des personnes âgées : la technologie est-elle utile ? Crédit d’image : fizkes/Shutterstock.com

Arrière-plan

Aux États-Unis (US), 25 % de la population est âgée de ≥ 65 ans et beaucoup ne peuvent pas utiliser la technologie. Cependant, des études indiquent que les systèmes d’évaluation informatisés et les robots d’assistance peuvent améliorer la sensibilisation à la nutrition chez les populations âgées.

Les changements physiologiques dans les systèmes musculo-squelettique, cardiovasculaire, respiratoire et neurologique font partie du vieillissement et sont des facteurs majeurs des maladies chroniques associées à l’âge.

Une alimentation optimale peut améliorer la durée de vie et l’indépendance et réduire les coûts des soins de santé. L’état de santé peut varier selon les personnes âgées ; la technologie pourrait aider à gérer cette variabilité et le processus de soins nutritionnels. Les programmes de soutien aux repas et à la santé financés par le gouvernement visent à améliorer l’état nutritionnel des personnes âgées.

En outre, les diététistes nutritionnistes agréés (RDN) peuvent aider à optimiser l’état nutritionnel des personnes âgées. Néanmoins, il existe des obstacles à l’accès aux RDN et aux services de nutrition, tels que le fait de vivre dans des zones rurales, un faible statut économique et des handicaps. Les interventions technologiques peuvent être prometteuses pour surmonter ces obstacles.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, les chercheurs ont analysé les preuves disponibles sur l’utilisation de la technologie pour gérer la nutrition des personnes âgées.

Ils ont recherché dans plusieurs bases de données des études évaluées par des pairs, telles que Web of Science, PubMed, ScienceDirect, Business Source Elite et Abstracted Business Information (ABI)/INFORM collection. Les études étaient éligibles si elles incluaient des personnes âgées et évaluaient la technologie de gestion de la nutrition.

Les titres/résumés ont été examinés et les textes intégraux des études pertinentes ont été examinés. Les données pertinentes ont été extraites des études incluses.

Le type de technologie dans les études incluses a été classé comme appareils intelligents, capteurs domestiques, appareils de fitness, webcams, capteurs d’appareils mobiles, tablettes électroniques, téléphones, smartphones, applications logicielles, vidéoconférences ou robots d’assistance.

Les données sur les domaines nutritionnels ciblés par les études étaient 1) le poids et la composition corporelle, 2) l’évaluation, la surveillance et le suivi (des comportements alimentaires), 3) l’éducation/le conseil, 4) l’état nutritionnel, 5) l’apport et la qualité du régime alimentaire, et 6 ) activités de la vie quotidienne. L’utilisateur final cible a été défini en fonction de sa capacité et de sa volonté d’utiliser la technologie et de son utilisation par lui-même ou par le fournisseur.

Résultats

Les chercheurs ont identifié 254 études issues de la recherche initiale et 52 études supplémentaires provenant de sources secondaires (références au sein des études). Après déduplication et sélection, les textes intégraux de 79 études ont été examinés et 44 ont été inclus pour analyse.

Ceux-ci comprenaient des commentaires, des études quantitatives, qualitatives et à méthodes mixtes, des revues, des essais contrôlés randomisés, des recherches futures et des interventions.

Des études quantitatives ont évalué les technologies numériques par rapport aux méthodes conventionnelles d’acquisition de données nutritionnelles. Des études qualitatives et à méthodes mixtes ont analysé les expériences des utilisateurs finaux ainsi que les interventions numériques en matière de nutrition.

Les populations cibles des études comprenaient également des personnes âgées ayant subi une transplantation pulmonaire, un prédiabète, un diabète, des troubles cognitifs ou un indice de masse corporelle (IMC) accru.

Quarante et une études ont évalué des personnes âgées vivant dans la communauté. Environ 51,1 % étaient des utilisateurs finaux utilisant eux-mêmes la technologie. Trente et une études ont utilisé des applications logicielles pour évaluer, suivre et surveiller les résultats en matière de santé, y compris l’apport alimentaire, chez les personnes âgées. En outre, certaines études ont utilisé des capteurs et d’autres appareils.

Les applications logicielles ont été accessibles à l’aide de tablettes dans 21 études et de smartphones ou d’appareils mobiles dans sept. Une étude a évalué comment les technologies d’assistance (robots et appareils mobiles/capteurs à domicile) pourraient vaincre la sarcopénie liée au vieillissement.

La plupart des études ont porté sur plusieurs domaines de la nutrition, tels que l’apport/la qualité alimentaire, le conseil, l’évaluation nutritionnelle, le suivi et le suivi.

Plusieurs études ont examiné comment la technologie pourrait aider à maintenir l’indépendance des personnes âgées. Cinq études se sont appuyées sur la technologie pour améliorer l’état nutritionnel des personnes âgées souffrant de malnutrition et de celles à risque.

Quelques études ont décrit des repas adaptés pour améliorer la nutrition. D’autres études ont évalué comment la technologie pouvait examiner/suivre la qualité, l’apport et l’observance du régime alimentaire.

Conclusions

Ensemble, les auteurs ont examiné les preuves disponibles sur l’utilisation des technologies pour soutenir la nutrition des personnes âgées. Les applications logicielles étaient la technologie la plus utilisée. Cependant, il y avait un manque de logiciels standardisés pour les personnes âgées.

Même si la plupart des études ne précisaient pas explicitement l’utilisation d’Internet, celle-ci était omniprésente. Il convient de noter que seulement la moitié des utilisateurs finaux utilisaient eux-mêmes la technologie.

De plus, bien que les études des 21 dernières années aient été analysées, 86 % ont été menées entre 2016 et 2020, soulignant que la recherche sur la nutrition, la gériatrie et la technologie est relativement nouvelle.

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que la recherche sur l’utilisation de la technologie par les personnes âgées pour la nutrition en est à ses balbutiements et que des études supplémentaires sont nécessaires pour élargir la base de connaissances.