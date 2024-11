Quel est l’impact de la ménopause sur la santé cardiaque ?

« Avec la diminution des niveaux d’œstrogènes à la ménopause, il peut y avoir une augmentation des taux de cholestérol, une pression artérielle plus élevée et une augmentation de la graisse viscérale, entraînant une accumulation de plaque et un durcissement des artères », a noté Jennifer Wong, MDcardiologue certifié et directeur médical de la cardiologie non invasive au MemorialCare Heart and Vascular Institute du Orange Coast Medical Center à Fountain Valley, en Californie.