Quel est l’héritage de Mo Farah après sa retraite de la course à pied ? Eh bien, c’est compliqué

No Plus tôt dimanche, la dernière course de la carrière de Mo Farah s’est terminée que les éloges funèbres ont commencé. « Merci pour les souvenirs, les médailles, l’excitation, le sourire, le Mobot, tout a été mémorable », a proclamé Steve Cram de la BBC après que Farah ait terminé quatrième de la Great North Run, avant de le saluer comme « l’un des plus grands athlètes ». le monde ait jamais vu ».

C’était une fête digne d’une divinité : vernie, trempée dans la saccharine, débarrassée de toutes aspérités. Et incomplet.

« Go Mo Go » : la légende olympique britannique Mo Farah court sa dernière course En savoir plus

Si l’on en croit quelqu’un qui a été aux premières loges des quatre médailles d’or olympiques de Farah, de cinq de ses six titres mondiaux et de bon nombre de ses amours et démêlés médiatiques : son héritage est plus complexe et controversé.

Beaucoup retiendront avant tout une image solitaire de Farah : l’adorable réfugié somalien, qui a volé le cœur de la nation aux Jeux de Londres 2012. Mais vous n’atteignez pas le sommet et n’y restez pas jusqu’à la trentaine, sans ruse ni immense acier.

L’ancien directeur des performances de UK Athletics, Neil Black, l’a mieux exprimé. « Vous avez peut-être lu des choses sur Mo », dit-il. « Mais le point critique est que sur la ligne de départ, il croit qu’il peut courir les derniers 400 mètres plus vite que quiconque. Il pense qu’il pourrait soulever n’importe quel poids plus lourd que ses rivaux. Et il croit que s’il devait combattre quelqu’un là-bas, il pourrait leur botter la gueule.

La formule cruciale était de pouvoir courir 400 m en 49 secondes. Cela signifie que de 2011 à 2017, ses courses ont suivi un scénario familier : ses adversaires, impuissants, sur 5 000 m ou 10 000 m, ont évolué vers un sprint d’un tour, un Mobot et une cérémonie de médailles.

Il prend désormais sa retraite en détenant des records britanniques sur presque toutes les distances, du 1 500 m au marathon. Mais la direction que prend ensuite l’histoire de Farah dépend de si vous êtes sceptique ou croyant ; il y en a beaucoup en athlétisme et sur le terrain.

Les sceptiques ? Ils soulignent son évolution tardive dans la super élite mondiale – son premier titre mondial est arrivé à 28 ans – et le fait que ses plus grands triomphes sont survenus alors qu’il était entraîné par Alberto Salazar, qui a été suspendu pendant quatre ans en 2019 pour « avoir orchestré et facilité des comportements dopants interdits ». » après une enquête de l’Agence antidopage américaine. Salazar a nié tout acte répréhensible mais a perdu son appel.

Et les croyants ? Ils notent que Farah n’a jamais été inculpé d’aucune infraction et a toujours nié tout acte répréhensible. Pendant ce temps, Salazar attribue le succès de Farah à une meilleure préparation après avoir rejoint son groupe Nike Oregon Project fin 2010. « Il voltigeait avant de nous rejoindre », a-t-il déclaré. « Sa formation était aléatoire. Il était partout à la fois. Il n’a fait aucune musculation. Et techniquement, Mo avait tendance à faire des excès de vitesse vers la fin des courses.

Les avis restent partagés sur Salazar. Black l’a un jour salué comme un « génie », tandis que d’autres ont été consternés par les histoires selon lesquelles il aurait testé de la testostérone interdite sur ses fils. Salazar a déclaré qu’il avait fait cela pour voir si quelqu’un pouvait être saboté et obtenir un contrôle antidopage positif.

Cependant, Farah ressentait une immense loyauté envers Salazar, non seulement restant à ses côtés pendant deux ans après qu’une enquête de la BBC/ProPublica ait soulevé des inquiétudes en 2015, mais refusant également de mettre le couteau dedans même après son interdiction, alors que cela aurait été plus facile pour le public. les relations bougent.

Farah aux côtés d’Alberto Salazar lors d’une conférence de presse de la Diamond League à Birmingham en 2011. Farah n’a jamais été inculpé d’aucune infraction et a toujours nié tout acte répréhensible concernant sa relation avec l’entraîneur en disgrâce. Photographie : Steven Paston/Action Images/Reuters

Peut-être que cela lui fait honneur. Mais je n’oublierai jamais non plus une rencontre difficile lors du marathon de Chicago 2019, lorsqu’on a demandé à Farah s’il se sentait déçu par Salazar et il a répondu : « Je me sens déçu par vous, pour être honnête. Le titre est Farah, Farah, Farah. Il n’y a aucune allégation contre moi. Je n’ai rien fait de mal. Soyons clairs : ces allégations concernent Alberto Salazar et le projet Oregon. Plus tard dans le mois, Nike a fermé le projet Oregon, affirmant que la situation autour de Salazar créait une trop grande distraction pour les athlètes.

Même s’il n’a pas toujours été d’accord avec la presse, Farah leur a toujours fait face, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la gloire et sous le feu. Cependant, il n’aurait jamais fait un grand joueur de poker. Ses « dire » lorsqu’il était nerveux – en particulier ses phrases courtes – étaient évidents.

Tout cela signifiait que couvrir les rebondissements sauvages de la carrière de Farah était rarement ennuyeux. S’il ne courait pas après les médailles d’or, il évitait les questions sur la L-Carnitine, l’antidopage américain, ou ses liens avec le coach controversé Jama Aden. En 2019, il a même réussi à transformer une conférence de presse par ailleurs calme du marathon de Londres en une grande histoire en critiquant le légendaire athlète Haile Gebrselassie après qu’un sac contenant 2 600 £, une montre Tag et deux téléphones portables ait été volé dans son hôtel en Éthiopie.

Cela a déclenché des jours d’allégations et de contre-accusations, Gebrselassie affirmant que Farah n’avait pas payé sa note d’hôtel de 3 000 dollars, malgré une réduction de 50 %, et qu’il avait « frappé et donné des coups de pied à son mari et à sa femme ». L’équipe de Farah a insisté sur le fait qu’il agissait en état de légitime défense après que son partenaire d’entraînement Bashir Abdi ait été menacé – et a affirmé que la femme de l’athlète était venue vers lui avec des haltères. Farah n’a jamais commenté la note de l’hôtel.

Quand Farah parlait, il y avait souvent une étincelle dans ses yeux. Je me souviens particulièrement de lui faisant un geste amical d’oreilles de lapin à un journaliste lors des essais olympiques de l’UKA 2021, avant de le saluer chaleureusement avec un « OK mon pote ». L’affection était authentique. Mais c’était aussi déroutant, étant donné que quelques années plus tôt, il avait été rapporté que Farah avait poursuivi la même personne.

Mo Farah célèbre sa victoire dans la finale du 5 000 m masculin aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Cela s’est avéré être le samedi le plus formidable pour l’athlète. Photographie : Lucy Nicholson/Reuters

Même aujourd’hui, Farah continue de faire la une des journaux – plus récemment avec ses affirmations selon lesquelles il aurait été victime de trafic lorsqu’il était enfant après la mort de son père pendant la guerre civile. Il reste également l’athlète le plus populaire de Grande-Bretagne, même si Katarina Johnson-Thompson et Josh Kerr ont remporté l’or aux récents championnats du monde.

Cela était évident d’après le mur de sons qui l’a accueilli le long des 13,1 milles de Newcastle à South Shields. Pour ces fans, l’héritage de Farah est simple : roi de son sport, chevalier du royaume, fabrique de médailles extraordinaire. Mais d’autres n’auront jamais une foi aussi aveugle.