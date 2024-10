Quel est leur impact réel ?

La recherche a porté sur les médicaments stimulants et non stimulants que les médecins peuvent prescrire à long terme pour le traitement du TDAH. Plus précisément, l’étude a examiné l’effet du méthylphénidate (marques Ritalin, Concerta), un stimulant, et de l’atomoxétine (Strattera), un non-stimulant, sur le cerveau.