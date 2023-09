Quel est l’état de santé des Canadiens? Nouveau rapport de situation

Un nouveau rapport de Statistique Canada analysant l’état de santé des Canadiens révèle des changements prometteurs dans le bien-être de la population, mais également certaines disparités en matière de santé parmi les groupes vulnérables.

Le rapport « Santé des Canadiens », un nouveau produit de StatCan qui sera mis à jour une fois par an, a été publié mercredi. Les responsables de ce projet ont déclaré avoir constaté que même si de nombreux Canadiens font des progrès en matière de santé globale, d’autres signalent des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé chroniques et n’ont pas accès à un fournisseur de soins de santé régulier.

Voici les cinq principales conclusions du rapport :

1. DÉCLIN DE L’ESPÉRANCE DE VIE APRÈS LA PANDÉMIE

Les données recueillies au milieu de la pandémie montrent l’impact de la COVID-19, surtout en ce qui concerne la durée de vie des Canadiens.

L’espérance de vie des Canadiens, qui était en hausse constante depuis les années 1980, a commencé à diminuer en 2020 et de nouveau en 2021, en conséquence directe des taux de mortalité stupéfiants liés à la COVID-19, ainsi que des méfaits liés aux substances qui ont augmenté au cours de cette période. la pandémie. En 2021, l’espérance de vie à la naissance est tombée à 81,6 contre 81,7 en 2020.

Les hommes ont connu la diminution la plus significative de leur espérance de vie cette année-là, soit 0,2 an, la plupart des hommes vivant désormais jusqu’à 79,3 ans. Les dernières données suggèrent que les femmes vivent désormais en moyenne jusqu’à 84 ans.

2. LA SANTÉ MENTALE IMPACTANT LES GROUPES VULNÉRABLES

Même si 59,7 pour cent des Canadiens déclarent que leur état de santé général est excellent, on constate une diminution du nombre de Canadiens, de tous âges, déclarant que leur santé mentale est tout aussi bonne depuis 2015. Les répondants, en particulier ceux âgés de 18 à 34 ans, a signalé la baisse la plus élevée entre 2015 et 2021, à 21 pour cent.

Il y a également eu une augmentation de l’anxiété et d’autres troubles de l’humeur, touchant particulièrement les membres des Premières Nations et les Métis vivant dans et hors des réserves par rapport aux personnes non autochtones. En 2021, 20,4 pour cent des membres des Premières Nations vivant hors réserve et 19,7 pour cent des Métis ont déclaré souffrir d’anxiété, tandis que 10,1 pour cent des personnes non autochtones ont déclaré souffrir du même trouble de santé. De plus, 13,9 pour cent des personnes appartenant à la tranche de revenu la plus faible ont déclaré souffrir d’anxiété et de troubles de l’humeur, tandis que moins de 10 pour cent de celles appartenant à la tranche de revenu la plus élevée ont déclaré la même chose.

3. LES INCIDENCES DU CANCER DU POUMON DIMINUENT MAIS LES CONDITIONS CHRONIQUES PERSISTENT

Le taux de cancer du poumon, qui est la principale cause de décès par cancer au Canada, chez les hommes a considérablement diminué, passant d’un taux déclaré de 72,2 pour 100 000 personnes en 2015 à 62,5 pour 100 000 en 2021.

Toutefois, au cours de cette période de cinq ans, on a constaté une augmentation du nombre de Canadiens souffrant de maladies chroniques comme l’hypertension artérielle (de 16,9 pour cent à 17,7 pour cent), les maladies cardiaques (de 4,4 pour cent à 4,9 pour cent) et l’obésité (de 26,1 pour cent à 4,9 pour cent). 29,2 pour cent).

En 2021, les Canadiens appartenant à la tranche de revenu la plus faible ont signalé un plus grand nombre de ces problèmes, ainsi que de l’arthrite, du cancer, du diabète et d’autres maladies chroniques, par rapport à ceux appartenant à une tranche de revenu plus élevée. Les Canadiens ayant les revenus les plus faibles ont également signalé des taux plus élevés de multimorbidité, c’est-à-dire lorsqu’une personne souffre de trois maladies chroniques ou plus.

4. LES JEUNES CANADIENS NE RESPECTENT PAS LES DIRECTIVES EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE NUTRITION

Les Canadiens de plus de 12 ans signalent une diminution du respect des lignes directrices recommandées en matière d’activité physique et une diminution de la consommation quotidienne de fruits et de légumes.

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans ont signalé la plus forte baisse d’activité physique, soit une diminution de 14 pour cent du niveau d’activité en 2021 par rapport à 2015.

Sur les 81,8 pour cent d’enfants âgés de cinq à 11 ans dont les tuteurs ont déclaré avoir participé à une activité physique modérée à vigoureuse au cours d’une semaine, seuls 34,9 pour cent respectaient les 60 minutes d’activité quotidienne recommandées.

Bien que cette catégorie présente des statistiques potentiellement alarmantes en ce qui concerne les enfants, certains comportements positifs ont été signalés par les adultes.

En 2021, les Canadiens ont signalé une diminution de la consommation excessive d’alcool, 15,6 pour cent déclarant boire beaucoup, par rapport aux 19,2 pour cent déclarés en 2015. Il y a également eu une baisse du nombre de fumeurs quotidiens et occasionnels, de 17,7 pour cent à 11,8 pour cent.

5. DES MILLIONS N’ONT PAS DE FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ RÉGULIER

Les conclusions de StatCan indiquent également que si 85,5 pour cent des Canadiens avaient régulièrement accès à un fournisseur de soins de santé en 2021, 14,4 pour cent n’en avaient pas. Cela équivaut à environ 4,7 millions de personnes qui ont encore besoin d’un médecin de famille.

Parmi les Canadiens les plus touchés figurent ceux qui sont bisexuels ou pansexuels, les membres des Premières Nations vivant hors réserve et ceux des communautés racialisées, selon les données.

De plus, 2,5 millions de Canadiens ont déclaré avoir eu le sentiment de ne pas pouvoir répondre à leurs besoins en matière de soins de santé au cours des 12 derniers mois. Comparativement au reste du Canada, les résidents des provinces de l’Atlantique étaient les plus susceptibles de dire qu’ils ne parvenaient pas à répondre à leurs besoins en matière de soins de santé.

Le rapport de StatCan souligne également la préoccupation croissante de répondre aux besoins de soins à domicile de la population vieillissante. Environ 3,2 pour cent des Canadiens interrogés en 2021 ont déclaré utiliser des services de soins à domicile, mais 1,6 pour cent ont déclaré des besoins non satisfaits.