Quel est l’état de l’industrie du cannabis au Canada?

Jeudi, Canopy Growth Corp., l’un des plus grands producteurs de cannabis au Canada, a annoncé qu’il licencierait 800 travailleurs, ce qui toucherait 35 % de ses effectifs et fermerait son siège social à Smiths Falls, en Ontario.

Il s’agit de la dernière série de licenciements pour une industrie qui a montré des signes de difficulté ces derniers mois, quatre ans et demi après la légalisation. Dans le contexte de tout cela, les experts affirment que les taxes d’accise élevées et la concurrence féroce des vendeurs sans licence ont rendu difficile pour les producteurs légaux de faire des affaires.

George Smitherman, président du Conseil du cannabis du Canada (C3), dit qu’il veut voir Ottawa uniformiser les règles du jeu pour les producteurs légaux tout en intensifiant les mesures d’application contre le marché illicite.

“Si vous êtes prêt à être réglementé et à lever la main, à remplir tous les formulaires et à payer tous les frais, tout le monde a du temps à consacrer et plus de frais et de taxes pour vous. Et juste de l’autre côté de la ligne, si vous attention de ne rien faire de tout cela, presque personne ne s’en soucie”, a déclaré Smitherman à CTVNews.ca lors d’une interview téléphonique jeudi.

Par exemple, les vendeurs légaux doivent respecter des limites strictes en matière de TCH en ce qui concerne les produits comestibles, mais Smitherman dit qu’ils sont trop stricts, ce qui permet au marché illicite de dominer la catégorie.

“Nous avons une gamme incroyable d’offres là-bas, mais cela ne correspond pas à la position du consommateur de cannabis dans cette catégorie. Ils sont donc tous sur le marché illicite”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement quelle part du marché du cannabis est occupée par les vendeurs illicites à l’échelle nationale, mais selon le rapport annuel de l’année dernière de l’Ontario Cannabis Store, le cannabis illicite représentait 43 % du marché dans la province. De plus, l’Enquête canadienne sur le cannabis de 2022 de Santé Canada a révélé que 33 % des consommateurs de cannabis achètent encore de sources illicites, au moins occasionnellement.

Lors d’un appel aux résultats jeudi, le PDG de Canopy Growth, David Klein, a également imputé les difficultés de l’entreprise au marché illicite.

“La concurrence avec le marché illicite, aggravée par une industrie légale du cannabis surdimensionnée, a provoqué une compression des prix dans tous les domaines. Nous prévoyons que les défis du secteur persisteront pendant des années. Et par conséquent, la durabilité de ce secteur légal est remise en question. “, a déclaré Klein aux investisseurs.

Smitherman a également pris pour cible les taxes d’accise du gouvernement fédéral sur le cannabis. En 2017, avant la légalisation, Ottawa avait signalé que les taxes seraient de 1 $ le gramme pour un produit de cannabis à 10 $ le gramme.

“Vous pouvez voir la proportion de toute cette taxe d’accise, et c’est complètement détraqué”, a-t-il déclaré. “Notre préférence serait de revenir en arrière … 10% d’accise sur les produits à tous les niveaux”,

Brad Poulos, expert de l’industrie du cannabis et conférencier à l’Université métropolitaine de Toronto, est d’accord.

“Ce n’est pas le moment de taxer le cannabis jusqu’à l’oubli. Devenez gourmand plus tard. Ne le faites pas maintenant”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Laissons le secteur juridique prospérer avant de commencer à le taxer dans l’oubli.”

Mais alors que Poulos souhaite également voir des réformes qui allègent le fardeau fiscal des producteurs légaux et leur permettent de concurrencer plus facilement le marché illicite, il pense que les difficultés de Canopy Growth sont en grande partie dues à l’expansion trop rapide de leurs installations de production.

“Je n’accepte pas l’argument de (Klein) car, que cela plaise ou non, l’industrie s’est développée au cours de la dernière année et a diminué”, a-t-il déclaré. “C’est malhonnête pour eux de jeter ça sur le gouvernement et de dire que tout est de la faute du gouvernement.

En septembre dernier, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il entreprendrait un examen de la Loi sur le cannabis du pays. Smitherman espère que l’examen pourra donner à son industrie une plus grande visibilité sur ces questions, mais note que cela pourrait prendre des années avant que des réformes n’en sortent, compte tenu de la lenteur du Parlement.

“Nous essaierons de l’utiliser dans la mesure du possible pour aider à mettre l’accent sur certaines de ces actions urgentes et, espérons-le, vous savez, peut-être développer de manière proactive un consensus autour d’elles”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Poulos pense que la taxe d’accise ne va nulle part de sitôt, même après l’examen fédéral.

“Je ne pense pas que le gouvernement sera en mesure de se sevrer de la taxe autant que tout le monde dans l’industrie pousse et crie à ce sujet. Ils n’ont rien fait pour indiquer qu’ils vont apporter un changement”, a-t-il déclaré. a dit.



Avec des fichiers d’Adrian Ghobrial de CTV News et de La Presse Canadienne