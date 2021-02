Quel est l’essentiel à savoir sur le magnétiseur ?

Le magnétisme, connu et utilisé depuis l’antiquité, est une méthode de soins. Elle consiste à détecter les vibrations non stables d’un ou des organes qui dysfonctionnent. Si elle n’est pas à la portée de tout le monde, c’est bien parce que sa pratique est considérée comme appartenant à une certaine catégorie de personnes. Il convient donc d’établir la différence entre guérisseur et magnétiseur et d’expliquer ensuite son rôle. La procédure de déroulement d’une séance de magnétisation sera également mise en lumière.

Quelle est la différence entre guérisseur et magnétiseur ?

Il n’existe en réalité pas de différence entre ces deux concepts. Le terme « guérisseur » n’est rien d’autre que l’ancien et traditionnel nom du magnétiseur. Le nom « guérisseur » a tendance à avoir une connotation chamanique. C’est la raison pour laquelle l’occident préfère attribuer le nom de magnétiseur aux personnes qui pratiquent ce type de curation. En effet, cela fait plus moderne et plus adapté à cette époque.

Quelle formation pour devenir magnétiseur ?

Il n’existe pas vraiment une formation officielle ni une certification dédiée pour exercer le métier de magnétiseur. L’État n’en reconnaît aucune d’ailleurs. Pour exercer leurs métiers, les magnétiseurs se forment auprès d’autres compères qui deviennent leurs mentors.

Quel est le rôle d’un magnétiseur ?

La première mission de tout bon magnétiseur, c’est le rééquilibrage du corps humain. Comment cela se passe t-il ? Selon les éclaircissements d’un professionnel, l’énergie cosmique est transmise des mains du magnétiseur au patient. Ce dernier, pour recevoir convenablement l’énergie transmise, doit savoir relâcher son stress et être totalement présent.

Dans le cas contraire, il se peut qu’il ne ressente rien puisque cela se traduit comme de la résistance. La résistance tire sa source le plus souvent du mental du patient. Certains patients auront plus de facilité à lâcher prise et ainsi à recevoir l’énergie. Pour d’autres, cela prendra plus de temps que prévu. Le lâcher-prise n’est pas un exercice à prendre à la légère. Pour y arriver, il faut impérativement que le patient se sente en sécurité et en totale confiance dans le cadre qui l’abrite. Il peut arriver que cela ne se fasse seulement qu’après plusieurs séances.

Une fois que le patient y arrive, les effets seront immédiats. Il verra les douleurs qu’ils ressentaient s’atténuer, respirera mieux et se sentira beaucoup plus léger.

Comment se déroule une séance de magnétisation ?

Allongé et habillé, c’est la position à adopter pour commencer sa séance de magnétisation. Le professionnel magnétiseur va examiner son patient aussi bien sur le plan énergétique, fonctionnel, organique, psychique que sur le plan relationnel. Pendant qu’il examine ce dernier, il prend le temps d’écouter son corps afin de déceler les parties où l’énergie se trouve être bloquée. Après cette opération de détection, il va ensuite poser ses mains sur les parties concernées afin de favoriser la circulation à nouveau de l’énergie cosmique.

Il n’y a donc rien de complexe à faire pour devenir magnétiseur. L’essentiel étant de se faire former par d’autres et de savoir s’y prendre.