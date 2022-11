Quel est l’enjeu pour Natasha Jonas ? Plus d’autres questions clés avant le BOXXER de ce soir: Manchester Fight Night | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas a le plus grand combat de sa carrière ce soir lorsqu’elle fait la une à l’AO Arena de Manchester contre Marie-Eve Dicaire dans une unification des titres des super-welters IBF, WBO et WBC.

Nous examinons exactement ce qui est en jeu pour le Liverpudlian, et d’autres questions clés avant la carte de Manchester de ce soir, en direct sur Sky…

Quel est l’enjeu pour Jonas ?

C’est un moment majeur pour Jonas en soi, alors qu’elle tente de remporter son troisième championnat du monde consécutif depuis février.

Mais compte tenu de ce que cela pourrait mener, les enjeux sont encore plus élevés. Battre Dicaire ferait non seulement de Jonas l’un des combattants les plus titrés de l’année, mais la préparerait à des compétitions encore plus importantes en 2023.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Il n’y avait pas de ressentiment entre les championnes Natasha Jonas et Marie Eve Dicaire avant leur combat d’unification des super-welters samedi, en direct sur Sky Sports



Jessica McCaskill a perdu contre Chantelle Cameron chez les super-légers mais détient toujours le titre incontesté des poids welters. C’est le combat que le promoteur Ben Shalom veut faire pour Jonas au début de l’année prochaine.

“C’était un combat que Natasha voulait depuis le début et je pense que c’est un bon combat pour McCaskill. Je pense que c’est le combat évident”, a déclaré Shalom. Sports du ciel.

“Viens à travers [Dicaire] alors McCaskill est le combat qui est n ° 1 sur sa liste. Elle se sentira à l’aise à 147 livres, après avoir été à 154 livres [and] Jessica McCaskill contre Natasha Jonas est un énorme combat pour la boxe féminine.

“Elle veut Katie Taylor, elle veut le combat de Claressa Shields. C’est le truc avec Tasha maintenant qu’elle est devenue championne du monde, ce qui était vraiment son rêve et ce dont elle avait besoin, pour être honnête, après tout ce qu’elle a donné au sport, elle est maintenant dans une position où tout ce qu’elle veut, ce sont les grands noms et à n’importe quel poids aussi.Elle peut boxer à n’importe quoi de 140 à 154 livres.

“Elle veut que l’héritage définisse les combats pour sa carrière. Elle s’est rapprochée de Katie Taylor, l’une des personnes les plus proches de battre Katie Taylor. Pour nous, elle a également battu Terri Harper, elle a eu beaucoup de malchance dans ce combat. Elle a le mordu entre ses dents et elle veut les plus grands noms.”

Dicaire pourrait cependant s’avérer dangereux. “Sa seule défaite est contre Claressa Shields. Elle va être confiante. Elle sait qu’avec Tasha ce n’est pas son poids naturel, mais nous avons vu dans ses deux derniers combats le pouvoir de Tasha se poursuivre”, a déclaré Shalom.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs KO de Natasha Jonas avant son affrontement avec Marie-Eve Dicaire



“[Jonas] on dirait qu’elle est plus rapide que beaucoup de filles de la division. Mais c’est certainement son test le plus difficile. [Dicaire] arrêté [Cynthia] Lozano lors de son dernier combat, au septième round. Elle est résistante, elle est dure. Comme je dis une seule défaite contre Claressa, c’est donc un combat difficile. Mais c’est ce que vous attendez d’une unification.

“Samedi va être une soirée très, très difficile. [Jonas] va devoir être encore meilleure qu’elle ne l’a été contre Patricia Berghult et Chris Namus.

“Si elle s’en sort, cela lui prépare une autre grande année et qui aurait pensé qu’à ce stade de sa carrière, elle est la plus prolifique, qu’elle a le plus de succès et qu’elle a l’air de mieux en mieux à chaque fois.”

Dalton Smith est-il l’avenir de la boxe britannique ?

La réponse courte est cette lutte contre Kaisee Benjamin sur la sous-carte Jonas-Dicaire sera une autre indication de la distance de Sheffield Dalton-Smith peut aller.

Il s’est à peine trompé de pied jusqu’à présent dans sa carrière professionnelle. Le joueur de 25 ans a un dossier de 12-0, avec 10 de ces victoires à l’intérieur de la distance. Il a remporté le titre britannique des super-légers lors de son dernier combat lorsqu’il a arrêté Sam O’maison.

Benjamin est cependant un digne challenger au niveau britannique et la performance de Smith dans ce combat de championnat sera un bon indicateur de la rapidité avec laquelle il pourra poursuivre sa progression.

S’il poursuit sa trajectoire actuelle, Smith devrait monter au niveau mondial, dans une division qui comprend des noms de stars comme Josh Taylor, Jack Catterall, Teofimo Lopez, potentiellement Ryan Garcia et d’autres. Smith semble être sur la bonne voie, éventuellement, pour rejoindre ce type d’entreprise.

Il fait partie d’une génération passionnante de jeunes combattants du Royaume-Uni qui comprend des Olympiens de Tokyo comme Ben Whittaker et Caroline Dubois et d’autres qui sont prêts à tracer leur propre chemin à travers le sport.

L’avenir n’est pas encore là, mais Smith a le potentiel d’être l’une des stars de la boxe britannique dans les années à venir.

Il se sait pourtant qu’il doit performer. Benjamin est le prochain combat. Naturellement, gagner est primordial, mais à cette occasion, le style compte aussi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Frazer Clarke dit qu’il atteint le sommet de sa carrière de boxeur et montrera à tout le monde à quel point il est bon contre Kamil Sokolowski



Frazer Clarke passera-t-il un premier test professionnel ?

Étant donné que Frazer Clarke est un vétéran de trois cycles olympiques et le fier vainqueur d’une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, il n’y a pas lieu de douter de ses capacités. Mais sa carrière professionnelle jusqu’à présent n’a été que de trois victoires rapides à élimination directe, son dernier adversaire se pliant aussi rapidement que le premier.

Mais Kamil Sokolowski samedi est tenu de lui donner des tours et cherchera à faire sa marque contre la perspective des poids lourds.

“C’est vraiment le début de son voyage. Une fois que vous avez dépassé Kamil, il n’y a pas de retour en arrière et ça va aller de l’avant après l’étape. Il veut être au-dessus des Britanniques [level] d’ici la fin de l’année prochaine, en Europe et c’est là que ça deviendra vraiment excitant”, a déclaré le promoteur Ben Shalom.

“Il n’a même pas encore fait six rounds. Tous ses combats se sont terminés tôt. C’est un combat qui, nous l’espérons, tiendra la distance. Nous avons été honnêtes avec Kamil, nous avons essayé de lui donner huit semaines, nous voulions qu’il soit aussi préparé que possible. possible et il a causé des bouleversements dans le passé. Il a bien performé dans le passé.

“J’ai vraiment hâte de voir Frazer dans un bon combat.”

Nuit de combat en direct



Samedi 12 novembre 19h00





Quoi d’autre à surveiller sur le gros projet de loi de Manchester?

Nous verrons si Bradley Réa est prêt à monter de niveau. Le combattant local se bat pour son premier titre lorsqu’il défie Tyler Denny pour le championnat anglais des poids moyens.

Ce combat est le premier combat programmé de Rea en 10 rounds, tandis que Denny est un vétéran éprouvé. Il s’est battu trois fois pour le titre anglais avant de le remporter, rectifiant un match nul controversé avec River Wilson-Bent en le battant lors de leur match revanche la dernière fois.

Si Rea gagne ce combat, il mériterait sûrement de se battre pour le titre britannique.

Viddal Riley a formé YouTuber KSI, a été appelé par la personnalité des médias sociaux Jake Paul et a construit sa propre suite. Mais c’est aussi un vrai boxeur qui était un amateur doué. Il peut servir un rappel de ses compétences réelles contre Ross McGuiganun espoir invaincu lui-même, lors du premier combat télévisé de la carte.

Regardez l’émission Jonas vs Dicaire ce samedi en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h et Sky Sports Main Event à 22h.