Quel est l’enjeu de l’affaire criminelle de Trump ?

NEW YORK (AP) – Ancien président Donald Trump est attendu au tribunal jeudi pour une audience importante dans son Une affaire criminelle secrète à New Yorkqui semble désormais de plus en plus susceptible d’être jugé le mois prochain.

Juge Juan Manuel Merchan est sur le point de se prononcer sur les questions clés avant le procès et de dire avec certitude si le procès débutera comme prévu le 25 mars. Si cela se produit, l’affaire de New York sera la première de Trump. quatre actes d’accusation aller au procès.

Les avocats de Trump ont demandé à Merchan de rejeter entièrement l’affaire. Les activités récentes du juge suggèrent que cela est peu probable. Ces dernières semaines, selon les archives judiciaires, Merchan a communiqué avec les avocats de la défense et les procureurs de Manhattan pour planifier la sélection du jury pour un procès en mars.

Un retard pourrait provoquer des conflits au sein du gouvernement de Trump calendrier juridique chargé.

Trump, le favori républicain dans sa quête pour revenir à la Maison Blanche, n’a pas été traduit en justice pour l’affaire de New York. depuis sa mise en accusation en avril dernierbien qu’il l’ait fait comparaître par vidéo pour une audience en mai où le juge l’a mis en garde contre la publication de preuves sur les réseaux sociaux ou leur utilisation pour attaquer des témoins.

Voici un rappel sur la situation actuelle de l’affaire.

DE QUOI S’AGIT CETTE CASE ?

L’affaire Trump à New York implique un prétendu stratagème visant à empêcher des histoires potentiellement préjudiciables sur sa vie personnelle ne deviennent pas publiques lors de sa campagne présidentielle de 2016.

Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan a accusé Trump l’année dernière de falsifier les dossiers internes tenus par son entreprise, la Trump Organizationpour cacher la véritable nature des paiements versés à son avocat de l’époque, Michael Cohen, pour avoir aidé à enterrer des histoires alléguant que Trump avait eu des relations sexuelles extraconjugales.

L’affaire porte sur les pots-de-vin versés à deux femmes, acteurs pornographiques Daniels orageux et ancien mannequin Playboy Karen McDougalainsi qu’à un Un portier de la Trump Tower qui prétendait avoir une histoire à propos de Trump ayant un enfant hors mariage. Trump affirme qu’il n’a eu aucune des relations sexuelles présumées.

Cohen a payé 130 000 $ à Daniels et a organisé le éditeur du tabloïd de supermarché National Enquirer payer à McDougal 150 000 $ dans le cadre d’une pratique connue sous le nom de « catch-and-kill ».

La Trump Organization a ensuite remboursé Cohen pour un montant bien supérieur à ce qu’il avait dépensé, ont indiqué les procureurs. L’entreprise a enregistré les paiements – versés sous forme de versements mensuels et d’un chèque de bonus de fin d’année – comme frais juridiques, ont indiqué les procureurs. Sur plusieurs mois, Cohen a déclaré avoir reçu 420 000 $.

Les documents en cause comprennent des écritures du grand livre, des factures et des chèques qui, selon les procureurs, ont été falsifiés.

DE QUOI EST-IL ACCUSÉ À Trump ?

Trump est accusé de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux. L’accusation est un crime de classe E à New York, le niveau le plus bas d’accusations criminelles dans l’État. Il est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison, même s’il n’y a aucune garantie qu’une condamnation entraînerait une peine de prison.

Parce qu’il s’agit d’une affaire d’État, Trump ne pourrait pas se pardonner s’il redevenait président. Les grâces présidentielles ne s’appliquent qu’aux crimes fédéraux.

Pour condamner Trump pour un crime, les procureurs doivent démontrer qu’il a non seulement falsifié ou provoqué une fausse saisie de documents commerciaux, ce qui constituerait un délit, mais qu’il l’a fait pour dissimuler un autre crime.

Les procureurs n’ont pas précisé l’autre crime dans l’acte d’accusation de Trump, mais ont depuis déclaré que les preuves montrent que ses actions visaient à dissimuler des crimes de financement de campagne.

Les paiements versés à Daniels et McDougal violaient les restrictions fédérales sur les contributions des entreprises et des particuliers à la campagne, ont déclaré les procureurs, et visaient à « dissimuler des informations préjudiciables au public votant ».

Les procureurs ont également déclaré que qualifier les paiements versés à Cohen de revenu plutôt que de remboursement équivalait à un délit fiscal, même si cela n’avait pas entraîné une escroquerie fiscale pour le gouvernement.

Cohen a plaidé coupable de délit de financement de campagne pour son rôle dans le prétendu stratagème de secret. L’éditeur du National Enquirer a signé un accord de non-poursuite avec les procureurs fédéraux, qui considéraient le paiement à McDougal comme un contribution illégale d’une entreprise à la campagne de Trump.

QUE DISENT TRUMP ET SES AVOCATS ?

Trump a nié tout acte répréhensible et a plaidé non coupable. Il a qualifié à plusieurs reprises l’enquête secrète et l’inculpation de « persécution politique ». Ses avocats soutiennent que les paiements versés à Cohen étaient des frais juridiques légitimes et ne faisaient pas partie d’une quelconque dissimulation.

Dans leurs demande de classement sans suiteque Merchan doit trancher lors de l’audience de jeudi, les avocats de Trump ont accusé Bragg, un démocrate, d’avoir relancé une soi-disant « affaire de zombies » pour interférer avec les chances du favori républicain de reprendre la Maison Blanche.

Le prédécesseur de Bragg, Cyrus Vance Jr., a refusé de poursuivre une affaire sur les mêmes allégations.

“Après cinq ans d’enquête sinueuse, hésitante et itinérante qui a entraîné un retard inexplicable et inconstitutionnel, le bureau du procureur de district a déposé un ensemble déconcerté d’accusations politiquement motivées entachées de vices juridiques”, ont soutenu les avocats de Trump, Todd Blanche et Susan Necheles, dans leur 57- page de requête pour rejeter l’affaire.

QUE SIGNIFIE L’AFFAIRE POUR TRUMP ?

L’acte d’accusation à New York, déposé le 30 mars 2023, a fait de Trump le premier ancien président américain à faire face à des accusations criminelles. Trump a ensuite été inculpé en Géorgie et Washington DC sur des accusations selon lesquelles il aurait comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020, et en Floride pour conserver des documents classifiés.

Malgré l’atteinte portée à la réputation de Trump et le spectacle de sa mise en accusation historique en avril dernier, l’affaire new-yorkaise est sans doute la moins périlleuse des Les quatre actes d’accusation de Trump. Même si un verdict de culpabilité lui donnerait un autre surnom historique de premier ex-président reconnu coupable d’un crime, il est peu probable que Trump soit condamné à une peine de prison importante.

Les archives judiciaires de New York et les archives des journaux montrent que les accusés reconnus coupables de falsification de documents commerciaux sont rarement condamnés à la prison pour ce seul délit. Souvent, l’accusation est associée à des délits plus graves comme le grand vol.

En revanche, les accusations les plus graves dans les affaires électorales de Trump à Washington, DC et en Géorgie sont passibles de peines maximales de 20 ans. Chacun des plus de 30 chefs d’accusation de rétention volontaire dans son affaire de documents classifiés en Floride est passible d’une peine maximale de 10 ans.

QUELS SONT LES ENJEUX DE L’AUDIENCE DE JEUDI ?

Merchan devrait se prononcer sur diverses demandes des avocats et procureurs de Trump, notamment requête de la défense visant à rejeter entièrement l’affaire.

Si Merchan accédait à la requête, les accusations seraient abandonnées et il n’y aurait pas de procès. S’il le nie, les avocats de Trump ont demandé des audiences pour explorer les questions constitutionnelles et procédurales qui, selon eux, « fourniront une base alternative » pour rejeter les accusations.

Ces problèmes incluent des affirmations selon lesquelles Trump était la cible de poursuites sélectives, que le retard de plusieurs années dans le dépôt des accusations violait ses droits légaux et que de prétendues fuites d’informations sur l’enquête du grand jury avaient créé « une pression politique sur les procureurs et les grands jurés pour l’inculper ». »

Les procureurs, dans leur réponse à la requête de la défense, a déclaré que les preuves « soutiennent largement » les accusations. Ils affirment que Trump recherche un traitement spécial et tente de « se soustraire à sa responsabilité pénale » parce qu’il est actuellement candidat à la présidentielle.

Les procureurs ont accusé les avocats de Trump d’avoir ignoré les délais fixés pour fournir des preuves et de s’être livrés à de potentielles intimidations de témoins en envoyant à Cohen une assignation à comparaître en octobre demandant un large éventail de documents.

QUE EST-IL ARRIVÉ D’AUTRE ?

Deux développements majeurs : demandent les avocats de Trump Mercan se retire de l’affaire et ils ont essayé de l’obtenir transféré du tribunal d’État au tribunal fédéral. Les deux ont échoué.

En août, Mercan a rejeté la demande de Trump de se récuser, niant les allégations de la défense selon lesquelles il est partial parce qu’il a donné de l’argent aux démocrates et que sa fille est une consultante politique démocrate. Le juge a reconnu avoir fait plusieurs petits dons à des causes démocrates au cours de la campagne 2020, dont 15 dollars au rival de Trump, Joe Biden. Mais il s’est dit certain de sa « capacité à être juste et impartial ».

En juillet, un juge fédéral a rejeté la proposition de Trump de déplacer l’affaire au tribunal fédéral. Les avocats de Trump avaient fait valoir qu’il ne pouvait pas être jugé devant un tribunal d’État parce que la conduite présumée s’était produite alors qu’il était président. Le juge de district américain Alvin K. Hellerstein a statué que l’affaire du secret financier impliquait une affaire personnelle et non des fonctions présidentielles officielles.

