Quel est l’endroit le plus élevé sur Terre où vivent les humains ?

Mondial, plus de 80 millions de personnes vivent à au moins 8 202 pieds (2 500 mètres) au-dessus du niveau de la mer, principalement en Amérique du Sud, en Asie centrale et en Afrique de l’Est.

Certains colonies permanentes les plus élevées Citons Wenquan dans la province chinoise du Qinghai, à une altitude stupéfiante de 15 980 pieds (4 870 m) au-dessus du niveau de la mer, et Korzok en Inde, à environ 15 000 pieds (4 572 m) au-dessus du niveau de la mer.

Cependant, un endroit les domine tous. Nichée dans les Andes péruviennes se trouve une ville surnommée « Le paradis du diable » Officiellement nommée La Rinconada, ses 50 000 habitants vivent entre 16 404 pieds (5 000 m) et 17 388 pieds (5 300 m) au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l’établissement permanent le plus élevé de la planète.

La vie à La Rinconada est extrêmement difficile. Il y a pas d’eau courante, pas de système d’égouts ni d’élimination des déchets . La nourriture est importée des régions de basse altitude et l’électricité n’a été installée dans la ville que dans les années 2000.

La ville est connue pour l’exploitation de l’or, ayant commencé comme une colonie minière temporaire il y a plus de 60 ans . Mais le prix de l’or est que les habitants doivent vivre dans des conditions extrêmes, avec une pression d’oxygène jusqu’à la moitié de celle qui existe au niveau de la mer.

Mal des montagnes

Si vous n’êtes pas né à haute altitude et que vous vous aventurez à des altitudes comme celle de La Rinconada, l’un des premiers changements que vous remarquerez est votre rythme respiratoire et rythme cardiaque en montant. En effet, moins d’oxygène est disponible dans l’air, les poumons et le cœur doivent donc travailler plus fort pour nourrir les tissus.

« Au moment où vous êtes à environ 4 500 mètres [14,763 ft]le même souffle d’air que tu prends ici [at sea level] contient environ 60 % des molécules d’oxygène, c’est donc un gros stress », Cynthia Bell professeur émérite d’anthropologie à la Case Western Reserve University dans l’Ohio, a déclaré à Live Science.

Dans un premier temps, le pourcentage de hémoglobine – la protéine présente dans les globules rouges qui transporte l’oxygène – dans le sang chuterait également, a déclaré Beall. Plus l’altitude est élevée, plus toutes ces réponses seront fortes, a-t-elle déclaré.

Certaines personnes peuvent développer une maladie appelée mal aigu des montagnes (AMS) alors que le corps tente de s’adapter à des niveaux d’oxygène plus faibles. Cela peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, des nausées et une perte d’appétit.

Habituellement, après environ une semaine ou deux à haute altitude, la fréquence cardiaque et la respiration d’une personne se calment légèrement à mesure que le corps commence à produire davantage de globules rouges et d’hémoglobine pour compenser les faibles niveaux d’oxygène dans l’air, a déclaré Beall.

Un village à 11 480 pieds (3 500 mètres) dans les montagnes du Simien en Éthiopie. (Crédit image : BIOSPHOTO/Alay)

S’adapter à l’altitude

Cependant, les montagnards, comme ceux vivant à La Rinconada, se sont apparemment adaptés de plusieurs manières aux environnements pauvres en oxygène.

« Il existe des preuves assez solides dans le monde entier démontrant qu’il y a des risques légers ou très importants augmentation du volume pulmonaire pour les personnes exposées à la haute altitude, en particulier avant l’adolescence », a déclaré Beall.

Les montagnards andins, par exemple, ont généralement un concentration élevée d’hémoglobine dans leur sang, ce qui rend leur sang plus épais. Si cela permet aux Andins de transporter plus d’oxygène dans leur sang, cela signifie également qu’ils sont vulnérables développer une maladie appelée mal chronique des montagnes (CMS). Cela se produit lorsque le corps produit un montant excessif de globules rouges.

Le CMS peut arriver aux personnes qui vivent en altitude plus de 10 000 pieds (3 050 m) pendant plusieurs mois ou années et provoque des symptômes tels que fatigue, essoufflement et courbatures. On estime qu’environ une personne sur quatre à La Rinconada souffre de CMS.

Le meilleur traitement contre le CMS est d’aller à une altitude plus basse, Tatum Simonson , professeur agrégé de médecine à l’Université de Californie à San Diego, a déclaré à Live Science. Cependant, ce n’est pas toujours une solution viable si quelqu’un vit tous ses moyens de subsistance dans une région particulière, a-t-elle déclaré. Des saignées régulières et la prise d’un médicament appelé acétazolamide, qui réduit la production de globules rouges, peut apporter un certain soulagement pour les patients atteints de CMS, bien que la sécurité et l’efficacité de ces traitements à long terme soient encore inconnues.

Les montagnards tibétains, en revanche, bien qu’ils vivent également à haute altitude, n’ont pas de concentrations d’hémoglobine élevées et sont donc à faible risque de développer un CMS . Au lieu de cela, on pense qu’ils se sont adaptés à des environnements pauvres en oxygène en ayant un flux sanguin plus élevé à travers leur corps, a déclaré Beall.