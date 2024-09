Quel est le virus de Marburg qui a tué 6 personnes dans ce pays africain

Au moins six personnes sont mortes lors de la toute première épidémie du virus mortel de Marburg au Rwanda. Sabin Nsanzimana, le ministre de la Santé du pays, confirmé que la plupart des victimes étaient des professionnels de santé travaillant dans une unité de soins intensifs d’un hôpital.

Vingt-six cas ont été confirmés depuis vendredi. Les autorités traquent environ 300 personnes qui pourraient avoir été exposées au virus, principalement dans la capitale, Kigali. Pour freiner sa propagation, le gouvernement met en œuvre des mesures telles que la recherche des contacts, la mise en quarantaine des personnes touchées et le lancement de campagnes de sensibilisation à la santé publique.

Qu’est-ce que le virus de Marbourg ?

Le virus de Marburg est une maladie hautement contagieuse semblable à Ebola. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la maladie a un taux de mortalité élevé, allant de 24 à 88 pour cent, selon l’épidémie et la réponse des soins de santé.

Le virus a été identifié pour la première fois en 1967. Cette épidémie, liée à des singes verts d’Afrique importés d’Ouganda, s’est produite simultanément à Marbourg et à Francfort en Allemagne et à Belgrade en Serbie, entraînant à l’époque 31 infections et sept décès.

Comment le virus se propage

Le principal porteur du virus de Marburg est la chauve-souris frugivore égyptienne, qui peut transmettre le virus aux humains. Les singes verts d’Afrique et les porcs peuvent également être porteurs du virus.

Le virus se propage entre humains par contact avec :

Fluides corporels (sang, salive, vomissements, etc.)

Literie ou surfaces contaminées

Sperme infecté, qui peut rester infectieux des mois après la guérison

Symptômes

Les symptômes peuvent apparaître soudainement et inclure :

Forte fièvre

Maux de tête sévères

Douleurs musculaires

Après environ trois jours, les patients signalent des symptômes graves tels que :

Diarrhée aqueuse

Douleur au ventre

Vomissement

Saignement de diverses parties du corps

Selon l’OMS, « l’apparence des patients à cette phase a été décrite comme présentant des traits dessinés « fantômes », des yeux enfoncés, des visages sans expression et une léthargie extrême. »

Une perte de sang extrême et un état de choc peuvent entraîner la mort dans les huit à neuf jours suivant l’apparition des symptômes.

Mesures de contrôle actuelles

Les autorités sanitaires recommandent :

Éviter tout contact physique avec les personnes infectées

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant

Éviter la consommation de viande de brousse ou tout contact avec des porcs dans les zones épidémiques

L’OMS apporte son soutien au Rwanda dans la gestion de l’épidémie. Il n’existe actuellement aucun traitement ni vaccin spécifique, bien que des soins de soutien, notamment le remplacement des liquides et les transfusions sanguines, puissent aider à gérer les symptômes. Les chercheurs développent divers produits sanguins, thérapies médicamenteuses et traitements immunitaires.