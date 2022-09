Quel est le verdict final d’Elizabeth Holmes ?

UN JURY a rendu un verdict dans le procès d’Elizabeth Holmes le lundi 3 janvier.

Holmes était le PDG de Theranos, une startup de tests sanguins accusée d’avoir escroqué des patients en prenant une fiole de sang pour tester des maladies – mais les tests n’ont pas fonctionné.

PDG de Theranos, Elizabeth Holmes a été reconnue coupable de fraude le lundi 3 janvier Crédit : AFP via Getty Images

Quel a été le verdict du procès d’Elizabeth Holmes ?

Holmes a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, de trois chefs de fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Cependant, le jury n’a pas pu se prononcer sur trois chefs d’accusation de fraude électronique et elle a été déclarée non coupable de quatre autres chefs d’accusation.

Le verdict a été lu par le tribunal le 3 janvier 2022.

Le New York Times a rapporté que Holmes ferait très probablement appel. Chaque chef d’accusation “est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison”, a rapporté le journal.

CNN a rapporté qu’elle encourt jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ plus restitution.

Le vendredi 27 mai, Holmes a fait appel au juge pour qu’il annule le verdict.

Le fondement de son appel affirmait que le jury avait agi de manière irrationnelle au cours de sa délibération.

Des mois plus tard, le jeudi 1er septembre, le juge a rejeté son appel et n’a pas annulé le verdict ni modifié la date du prononcé de la peine.

Qu’ont dit les procureurs dans leurs remarques finales ?

Elizabeth Holmes et son ancien partenaire, Ramesh Balwani, ont été inculpés de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique et de neuf chefs de fraude électronique dans l’affaire contre Theranos.

Le verdict du jury intervient après qu’Elizabeth Holmes a pris la barre des témoins pendant sept jours dans ce que certains ont qualifié de décision audacieuse.

Holmes a déclaré au jury qu’elle était innocente dans les allégations de complot et de fraude, affirmant que son partenaire, Ramesh Balwani, l’avait maltraitée et manipulée.

Au cours de son contre-interrogatoire de sept jours, Holmes a fait des déclarations contradictoires en rejetant la faute sur Balwani qui prétend qu’il n’est pas coupable et fait face à son propre procès.

La PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, risque jusqu’à 20 ans de prison pour ses condamnations pour fraude et complot Crédit : Reuters

Holmes a également admis avoir apposé les logos Pfizer et Schering-Plough, sans l’autorisation de l’entreprise, lors de l’envoi de documents à Walgreens pour renforcer la crédibilité de Theranos.

Cependant, mardi, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du processus de remplissage et de soumission des documents.

Le témoignage de Holmes est intervenu des mois après avoir donné naissance à son premier enfant en juillet.

Holmes et Balwani ont été inculpés de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique et de neuf chefs de fraude électronique dans l’affaire contre Theranos.

Quand Elizabeth Holmes recevra-t-elle sa condamnation ?

L’ancienne PDG de Theranos sera condamnée le 17 octobre 2022, suite à sa condamnation du lundi 3 janvier.

La peine maximale que Holmes recevra est de 20 ans de prison fédérale, mais NPR a rapporté que des experts juridiques disent qu’elle recevra très probablement une réduction de peine.

Une ancienne procureure fédérale, Amanda Kramer, a déclaré qu’elle serait surprise si Holmes ne recevait pas “une peine d’emprisonnement”.

Kramer a déclaré à NPR que la sévérité de la condamnation de Holmes pourrait dissuader d’autres entreprises de commettre des délits de fraude similaires,

Elle a ajouté que le long délai de condamnation de Holmes n’est pas typique, mais qu’il peut y avoir une raison à ce retard.

“Certains faits établis lors du procès de Balwani pourraient s’avérer pertinents dans la condamnation de Holmes.”

Le partenaire de Holmes, le procès de Ramesh Balwani devait commencer le 15 février 2022, mais a été retardé en raison de problèmes de Covid-19.

Il n’y a pas de date fixe pour son procès, mais le juge de district américain Edward Davila a déclaré qu’il devrait commencer à la mi-mars.

Pourquoi Elizabeth Holmes a-t-elle été jugée ?

Holmes a fondé Theranos en 2014 après avoir passé deux ans à développer une technologie supposée capable de diagnostiquer une maladie avec un seul flacon de sang.

L’homme de 30 ans a construit la technologie de test à partir de seulement deux semestres d’études en génie biochimique à l’Université de Stanford.

En 2015, un an après la création de l’entreprise par Holmes, John Carreyrou, un journaliste du Wall Street Journal, a reçu un conseil alléguant que la technologie ne fonctionnait pas et produisait de faux résultats provoquant des problèmes médicaux pour les patients.

Lorsque le rapport a été publié, Holmes a nié avec véhémence les allégations et a menacé de poursuivre Carreyrou pour son article.

Au cours de son procès, Holmes a déclaré qu’elle et Balwani “étaient très inquiets de l’histoire de M. Carreyrou”.

Dans un message texte montré au jury, Holmes a déclaré à Balwani qu’ils “devraient tout anticiper”.

La FDA a enquêté sur les rapports et a découvert que les tests ne fonctionnaient pas et que les patients avaient été mal diagnostiqués, ce qui avait entraîné des soins inappropriés.

Un document publié par le ministère de la Justice des États-Unis indique que Holmes et Balwani “affirment que Theranos a développé un analyseur révolutionnaire et exclusif …” et “affirment que l’analyseur est capable d’effectuer une gamme complète de tests cliniques en utilisant de petits échantillons de sang prélevés sur un bâton de doigt.”

Le document affirmait que Holmes et Balwani savaient que l’analyseur Theranos produisait de faux résultats, ajoutant: “Les accusés ont également déclaré que l’analyseur pouvait produire des résultats plus précis et plus fiables que ceux obtenus par les méthodes conventionnelles – le tout à une vitesse plus rapide qu’auparavant possible .”

Holmes a démissionné de son poste de PDG en 2018 et Theranos a officiellement fermé ses portes trois mois plus tard.

Qu’était Théranos ?

En 2018, neuf personnes se sont présentées pour témoigner dans un procès contre Theranos que les résultats de leurs tests avaient eu un impact significatif sur leur vie, entraînant la prise de médicaments dont elles n’avaient pas besoin et modifiant leur mode de vie.

Au sommet de l’organisation Theranos, il a été signalé que la société avait vendu plus de 1,5 million de tests sanguins, pour près de 176 000 patients.

Les patients ont reçu collectivement 7,8 millions de résultats de tests, dont la plupart se sont avérés inexacts.

Un fichier archivé des 240 maladies que Theranos aurait testées montre des prix commençant à 3,13 $ pour les niveaux de potassium et allant jusqu’à 108,98 $ pour un test de numération lymphocytaire.

En 2015, Theranos exploitait plus de 40 sites en Arizona où un projet de loi a été adopté pour permettre à des installations indépendantes d’administrer des tests de dépistage de maladies.

Lorsque les patients ont commencé à s’exprimer en 2018, Heather Carter, qui était représentante de l’Arizona House et parrainait le projet de loi sur l’accès direct, a déclaré à USA Today qu’elle était préoccupée par la “sécurité des patients”.

“J’espère que justice sera rendue et que les gens auront leur journée devant les tribunaux à ce sujet.”