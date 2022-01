Quel est le verdict final de Jussie Smollett ?

L’acteur pourrait purger jusqu’à trois ans de prison, mais les experts ont déclaré que si Smollett était reconnu coupable, il serait probablement mis en probation et condamné à effectuer des travaux d’intérêt général.

Smollett, 39 ans, est accusé de six chefs d’accusation de conduite désordonnée criminelle pour avoir fait ce que les procureurs disent être un faux rapport de police sur l’attaque présumée – un chef d’accusation pour chaque fois qu’il a fait un rapport – à trois officiers différents.

Smollett a nié avoir orchestré un faux crime de haine et avoir menti aux policiers à la suite de l’attaque présumée de 2019.

Tout au long de la procédure, Smollett et le procureur Dan Webb se sont affrontés à plusieurs reprises, en particulier lorsque Webb a lu des messages de Smollett et l’utilisation du mot N.

Le juge du comté de Cook, James Linn, a fixé la peine à Chicago après que Smollett a informé le juge Linn lors d’une audience Zoom qu’il se trouvait à New York.

Le jeudi 9 décembre, Jussie Smollett a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de conduite désordonnée, tous impliquant de faux rapports de police pour crimes de haine et voies de fait.

Smollett a continué de nier toutes les accusations portées contre lui et a qualifié les deux frères qui ont témoigné contre lui de « menteurs ».

Lorsque Smollett a comparu à la barre des témoins plus tôt dans la semaine, il a nié à plusieurs reprises que l’attaque contre lui était frauduleuse.

Au total, six accusations ont été portées contre Jussie Smollett pour avoir prétendument menti aux forces de l’ordre au sujet d’avoir été victime d’un crime de haine à Chicago.

